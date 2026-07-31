Milei recibe cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico: avanzan los preparativos para la visita del Papa

El presidente Javier Milei recibirá este viernes, en la Casa Rosada, al nuevo nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, que le presentará sus cartas credenciales. Con este acto, previsto para las 15, Banach quedará formalmente acreditado como el representante de la Santa Sede en la Argentina.

Mientras tanto, la Iglesia y la Casa Rosada trabajan en la organización de la visita al país del papa León XIV, con visitas de avanzada de representantes de la Santa Sede para recorrer puntos estratégicos de los desplazamientos que se prevé que haga el pontífice.

Banach, que llegó a la Argentina hace diez días, fue recibido el jueves de la semana pasada por el canciller Pablo Quirno, a quien le acercó entonces una copia de sus cartas credenciales.

“La Argentina y la Santa Sede reafirmamos los fuertes lazos históricos y el afecto mutuo que nos unen. Seguiremos consolidando esta etapa de profunda cercanía y diálogo fraterno, fortaleciendo juntos una agenda de trabajo cada vez más estrecha basada en valores compartidos”, se consignó en el mensaje que acompañó la foto entre Banach y Quirno.

A fines de junio, personal del Vaticano hizo el primer reconocimiento de terreno para el viaje del Papa. Así lo pudo confirmar La Nación de fuentes gubernamentales y eclesiásticas que trabajan en la organización de la visita de Robert Prevost, cuya planificación se redefine con dinamismo. Se espera ahora una segunda avanzada de funcionarios del Vaticano.

El Santo Padre llegaría desde Uruguay, primera parada de su gira por la región, la noche del sábado 7 de noviembre o al día siguiente, domingo 8. En el país vecino tienen la idea de que el Papa presida el acto central por el Día de la Virgen de los 33 Orientales, patrona de ese país, en el Santuario de la Patria, que se celebra históricamente el 8 de noviembre.

En el arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ya en la Argentina, el presidente Milei esperaría al visitante en la pista, con todos los honores protocolares del caso. Se trata de la primera visita de un Papa a la Argentina después de 39 años.

De momento, se estima que las dos o tres noches que pasaría por Buenos Aires, el Papa se alojaría en la sede de la Nunciatura Apostólica, en la avenida Alvear y Montevideo, en el barrio de Recoleta.

En la agenda que se delinea por estas horas está prevista una presentación del Papa a cielo abierto. Para eso, deberá esperarse la aprobación definitiva del itinerario por parte del Vaticano, que analizará, en primer lugar, las condiciones de seguridad.

Una posibilidad es que el acto se realice en la zona del Monumento de los Españoles, en Palermo, en el cruce de las avenidas Sarmiento y Libertador, con la expectativa de que la convocatoria supere el millón de personas. Se habría desestimado, en tanto, el ofrecimiento de las autoridades de River Plate para que el Papa presida un acto en el estadio Monumental, como hizo en su viaje a España cuando compartió un encuentro en el Santiago Bernabeu, en Madrid.

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A lo largo de su estadía también se prevé un viaje de medio día a Córdoba, con regreso a la Capital para que el Papa pernocte y descanse en la Nunciatura. Y también un encuentro en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), con referentes eclesiásticos.

Probablemente, el edificio de la universidad, en Puerto Madero, oficie como centro de prensa.

El programa tentativo de actividades contemplaría una visita del Papa a la Basílica de Luján, donde presidiría una misa. Pero la gira no incluiría, como se supuso en un primer momento, un paso por Santiago del Estero, la diócesis más antigua del territorio argentino.

El Papa llegaría al país con una comitiva de unos 70 funcionarios del Vaticano, a los que se sumarían unos 70 periodistas acreditados en la Santa Sede, que como en todos los viajes papales, abonan un canon para formar parte del vuelo. Aunque no todos podrán participar de las actividades que tendrá el Papa. Apenas lo harán una decena de ellos. En total, para la cobertura se espera que haya más de mil periodistas siguiendo las alternativas de la visita.