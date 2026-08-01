Bomberos entrerrianos reunieron a legisladores libertarios y del PJ para exponer la crisis que atraviesa el si

En Villa Elisa la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios reunió a legisladores para plantear sus necesidades que afectan a la operatividad de su servicio.

Villa Elisa fue escenario de una reunión entre autoridades de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (FEABV), representantes de cuarteles de distintos puntos de la provincia y legisladores nacionales y provinciales, con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesa el sistema bomberil y solicitar gestiones para garantizar el cumplimiento de las leyes que regulan su financiamiento.

El encuentro se desarrolló el viernes pasado en el Centro de Capacitación y Entrenamiento de la Federación y contó con la participación de la diputada provincial Andrea Soff; los diputados nacionales Guillermo Michel, Marianela Marclay y Gustavo Bordet; además de Zulma Cauzzi, en representación de la senadora Romina Almeida, y José Joannas, presidente departamental Colón de La Libertad Avanza.

Según informó la Federación, la convocatoria fue abierta a legisladores de todos los bloques políticos, aunque lamentó la ausencia de representantes del oficialismo. En ese sentido, remarcó que la reunión tuvo un carácter “exclusivamente institucional y de trabajo conjunto”, dejando de lado cualquier diferencia partidaria.

Retrasos en los fondos nacionales

Durante la reunión, el presidente de la FEABV, Ariel Molina, expuso la preocupación por los atrasos en la distribución de los fondos previstos por la Ley Nacional Nº 25.054, destinados al sostenimiento de las asociaciones y federaciones de Bomberos Voluntarios.

De acuerdo con lo planteado, aún permanecen pendientes partidas correspondientes a 2025 y a lo transcurrido de 2026, mientras que los desembolsos realizados hasta el momento fueron parciales e insuficientes.

Desde la entidad recordaron que se trata de recursos “ya recaudados y que deberían haber sido distribuidos conforme a la legislación vigente”. Además, señalaron que existe un remanente cercano a los 59 millones de pesos cuya distribución todavía no fue definida y que también pertenece al sistema.

Preocupación compartida por los cuarteles

La reunión también permitió que representantes de distintas asociaciones de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos expusieran la realidad que enfrentan sus instituciones.

Tomaron la palabra dirigentes de San José, Las Moscas, San Salvador, Concepción del Uruguay, Villa Elisa y de la Mutual de Bomberos Voluntarios.

Uno de los planteos más contundentes fue el realizado por el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay y jefe del Comando Único de Operaciones (CUO) de Entre Ríos, quien advirtió sobre las consecuencias de la falta de financiamiento.

Según el comunicado difundido por la federación, el jefe del CUO expresó que el sistema “cuenta con un cuerpo altamente capacitado y profesional, preparado para responder a todo tipo de emergencias”, aunque advirtió que “sin los recursos económicos y materiales necesarios resulta extremadamente difícil sostener la operatividad y brindar una respuesta eficiente a la comunidad”.

Además, alertó que esa situación cobra especial relevancia “ante los fenómenos meteorológicos y las emergencias de gran magnitud que se prevén para los próximos meses”.

Reclamos a la Provincia

Durante el encuentro, también se analizó el funcionamiento del sistema en el ámbito provincial. La Federación manifestó su preocupación por el incumplimiento de la Ley Provincial Nº 11.116 y sostuvo que, mientras las asociaciones cumplen con las obligaciones establecidas por la normativa, el Estado provincial mantiene compromisos pendientes.

Entre los principales reclamos se mencionó la regularización de los pagos destinados a los reconocimientos para bomberos voluntarios y de los aportes a la Mutual de Bomberos Voluntarios, que permiten sostener la cobertura de salud de más de 300 integrantes del sistema.

Actualmente, según indicaron, se adeudan cerca de nueve meses de esos aportes, situación que obliga a los propios cuarteles y a los bomberos a afrontar esos costos para evitar la interrupción de la cobertura médica.

Asimismo, solicitaron que los procedimientos administrativos sean menos burocráticos para agilizar el funcionamiento del sistema.

Compromiso de los legisladores

Los legisladores presentes escucharon las exposiciones y, de acuerdo con el comunicado oficial, asumieron el compromiso de realizar gestiones ante los gobiernos nacional y provincial para exigir el cumplimiento de las leyes vigentes y acompañar los reclamos del Sistema de Bomberos Voluntarios.

En el cierre del encuentro, la federación remarcó que el planteo no busca beneficios excepcionales, sino el cumplimiento de normas ya vigentes. “Los bomberos voluntarios no están solicitando privilegios ni beneficios extraordinarios, sino simplemente el cumplimiento de derechos establecidos por ley”, señalaron.

Además, recordaron que la actividad bomberil abarca mucho más que el combate de incendios e incluye rescates, accidentes, intervenciones con materiales peligrosos, incendios forestales y emergencias climáticas.

“Hoy, frente al fenómeno meteorológico que se anuncia para los próximos meses, el sistema se encuentra preparado desde el punto de vista operativo y profesional, pero necesita contar con los recursos que por ley le corresponden para poder responder de manera eficiente”, concluye el documento difundido por la FEABV.

Fuentes: El Entre Ríos / FEABV.