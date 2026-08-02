Memoria Frágil: Las barrancas de Diamante

Las barrancas de Diamante parecen inmóviles, pero nunca dejan de moverse. Detrás de ese paisaje emblemático del río Paraná actúa un proceso geológico tan antiguo como inevitable: la erosión de un sistema fluvial de escala continental que, cada cierto tiempo, rompe su aparente equilibrio y transforma para siempre la vida de quienes habitan sus orillas. A través del testimonio de geólogos, investigadores, docentes, ex alumnos y vecinos, el documental realizado por “Memoria Frágil” (Canal 9, Litoral) reconstruye la historia de un territorio donde la naturaleza y la memoria avanzan al mismo ritmo.

La ciencia explica que los derrumbes no son accidentes aislados, sino episodios cíclicos impulsados por la gravedad, el clima, las aguas subterráneas y el movimiento de las arcillas que sostienen la costa. Pero también advierte que el cambio climático ha acelerado ese proceso, haciendo más frecuentes e intensos los deslizamientos registrados desde la década de 1970.

Sin embargo, la historia de las barrancas no puede contarse únicamente desde la geología. Es también la historia de un barrio de pescadores, de familias que debieron abandonar sus casas y de una escuela —la recordada 211— que el terreno fue devorando lentamente hasta obligar a trasladarla. En los recuerdos de quienes crecieron allí sobreviven los recreos frente al río, los caminos de tierra, las clases de jornada completa y la tristeza de ver desaparecer un lugar que era mucho más que un edificio.

Entre la evidencia científica y la memoria colectiva emerge una pregunta que aún interpela a la ciudad: ¿cómo convivir con un fenómeno natural imposible de detener por completo? Los especialistas coinciden en que las respuestas requieren obras, planificación territorial y una articulación permanente entre ciencia, comunidad y Estado. Porque comprender la dinámica de las barrancas no significa resignarse a sus consecuencias, sino aprender a habitar un paisaje vivo, donde el río sigue escribiendo la historia y donde la memoria, como la propia tierra, permanece siempre en movimiento.

Las barrancas de Diamante

Hay ciudades que aprenden a vivir mirando el río. Diamante es una de ellas. Se asoma al Paraná desde lo alto de sus barrancas, ese borde de tierra que parece firme y que, sin embargo, respira, se mueve, se desgasta. Porque el Paraná no es un río cualquiera: es un sistema de escala continental, y las barrancas que lo bordean forman parte de su dinámica más profunda. Lo que allí ocurre no es un accidente. Es la naturaleza cumpliendo su propio ciclo.

Ernesto Brunetto, geólogo, investigador del Conicet

“Es un fenómeno natural, propio de la dinámica del río. Y, en este caso, de una magnitud y una dimensión que tiene que ver con un gran sistema como es el río Paraná, que es un río de escala continental. Y es un proceso natural porque es parte de los fenómenos de erosión de ese propio sistema que tiene este tipo de manifestación que son episodios. Es un es un fenómeno episódico que, de alguna manera, catastrófico para los efectos que tiene en las actividades humanas. Pero, es absolutamente natural. Y, bueno, cada determinado lapso, la naturaleza genera los condicionantes para que se produzca uno de estos episodios. Así que es un fenómeno de debido a la gravedad, a la acción de la gravedad que tiene un problema físico y una serie de condiciones. Entre ellos, la propia dinámica del río, el factor fundamental que es el clima, de alguna manera, el disparador, el que produce las condiciones para que en un momento determinado ocurra un desequilibrio en la barranca… una ladera con mucha pendiente, con un ángulo muy vertical o casi vertical. Y también parte de ese sistema que tiene que ver el agua es el agua subterránea, que es clave, ¿no? El agua subterránea en la parte del terreno de la costa… está circulando el agua subterránea por el interior de los materiales y esa circulación llega a donde los materiales pierden la resistencia y caen”.

Juan Carlos Bertolini, geólogo

“Iba al parque, tenía que rendir la materia Geología Aplicada en Ingeniería: una nueva materia que se ponía en la carrera de Geología en Córdoba -1977- y necesitaba hacer la estabilidad de un macizo rocoso. Estudiar eso. Cuando voy caminando por el Parque - recién venido de Córdoba-, me encuentro con el famoso Anfiteatro La Delfina, que así se llamaba, hecho durante la administración, Esparza era el intendente, como eso era todo de hormigón y de adoquines… me venía bien para hacer como si fuese un pedazo de montaña. Lo empecé a estudiar en detalle con las técnicas impuesta en esa época y me di cuenta que se venía abajo. Vuelvo, empiezo a caminar por el Parque y que se iba a caer todo. Vuelvo a la Dirección, le digo a mi director, me dice: pero vos estás loco… se cae todo el Parque. Estoy seguro y él quedó así mirándome. ¿Te imaginás? Yo no era ni geólogo. Bueno, en función de eso, en el ´Plan Arcilla´ tenía un trabajo en la zona de la Azotea, hoy Parque Nacional, de exploración ahí… entonces en los ratos libres salía a hacer geología a la barranca y empiezo a bajar por la bajada del muelle… para ir al muelle, igual, todo igual. Características parecidas geológicas, pero con todas las condiciones de derrumbe. Vuelvo a Paraná, le informo al director, bueno… pobre Gustavo. Entonces ahí hicimos un informe al respecto. Lo elevamos, lo firmó él y yo, porque indudablemente yo era estudiante”.

Noni Medel, investigadora, escritora

“Yo recuerdo muy lindo porque fue mis primeras experiencias con los chicos. Eran todos primos o hermanos, educaditos, ordenados. Para mí no alcancé a ver ese desprendimiento, porque luego me fui de la ciudad unos años. Pero, cuando vuelvo, la misma escuela, el mismo perfil estaba ubicada en el edificio nuevo, cercano al Cementerio. Entonces, la misma comunidad, en la misma zona, se desplazó quizás o se habrá trasladado a la Escuela N° 1 ´Independencia´, donde yo hice la primaria. Pero, en general era un proceso que uno veía venir (…) Cuando yo era chica, las barrancas del puerto eran enormes. Las fotos que uno suele poner en Facebook o mostrar en alguno de mis libros, eran imponentes. Cuando vuelvo hace 35 años, ya me pareció que no era que yo había crecido más, sino que las barrancas iban como decayendo. Te estoy hablando en frente al Balneario Municipal, aquella zona, que es lo que yo más recuerdo. Y bueno… hablando con gente -yo no soy especializada-, veía que había mucho más bosque, mucho más verde, pero no veía a las barrancas, como se ven en las fotos… mucho más áridas, y ahora las veía… y claro, alguien me comentaba que al descender la vegetación tiende más a crecer. No sé si será así, no es mi especialidad. Pero, es un proceso que hemos visto venir desde siempre”.

Quienes estudian el fenómeno lo explican con calma: el deslizamiento de las barrancas es un proceso natural, episódico, cíclico. No se cae la tierra todos los días. La barranca permanece estable durante años, aparenta quietud, hasta que pierde su resistencia y entonces, en pocas horas, se desploma. La gravedad hace su trabajo. El clima dispara el desequilibrio. Y por debajo, invisible, el agua subterránea circula entre los materiales hasta que la costa cede. En la parte baja, junto al agua, hay arcillas muy activas que se movilizan y empujan. Arriba, los grandes bloques terminan por caer. Primero cede lo que no se ve. Después se derrumba lo que todos miran.

Víctor Acosta, escritor y compositor

“Para nosotros, toda la comunidad de aquel entonces, para todos los gurises de aquel entonces, la Escuela 211 era muy querida para nosotros, del lado de la barranca, aparte preciosa la estructura. Yo me la acuerdo preciosa, de tejas. Hermosa. Y cuando se la llevó la barranca, cuando se empezó a llevar… porque no fue de golpe… empezó ahora a darse la barranca… fue una tristeza bárbara que se haya cerrado. Pero, despertó mucha esperanza la idea de hacer otra escuela… que se las trasladaron a otro barrio. Ese era un barrio de pescadores, y la trasladaron al barrio San Martín, cerca del Cementerio. El edificio nuevo -donde los gurises de aquel entonces- era un baldío de una manzana completa, que nosotros lo usábamos como ´canchita de fútbol´, era el baldío de la ´canchita´, una ´canchita de fútbol´. Pero, fue una alegría hermosa tener una escuela nueva, que la Escuela 211 continuara ahí. Y tengo entendido que, por lo menos, lo que yo me acuerdo, si bien era chico, gurísito, me acuerdo que seguía siendo ´211´”.

Estela Coronel, ex alumna de la Escuela 211 Coronel

“Yo tengo muchos recuerdos desde que empecé. Me acuerdo que mi mamá me hacía la merienda, pero en ese momento era de jornada completa la escuela, de 8 a 4 de la tarde. Y pasamos, hay lindos momentos, porque siempre con los amigos que hicimos, que recuerdo, pero… a la vez ya no los vi más, después ya de grande. Llevo lindos recuerdos, nada más. La escuela cuando empecé, habré tenido 6 años, y estuve hasta los 13 años, más o menos. Eran dos cuadras nada más que vivíamos (…) o sea, me enteré cuando ya habían hecho la Escuela 52, que iban a pasar los alumnos de ese año al otro año siguiente, o sea, a la Escuela 52. Pero, nunca nos dijeron. Para nosotros era una escuela muy normal, nada más que cruzaba la calle, que ahí estaba la barranca… nada más. Pero, nunca nos dijeron. Nos dolió mucho saber … cuando … se fue derrumbando, porque fue la parte de enfrente de la escuela que se fue al año siguiente. Y quedó una parte. Pero, quedó como una loma más alta, como que esa parte era más bajita, ha sido lo mismo que se estuvo rompiendo la barranca”.

Ernesto Brunetto, geólogo, investigador del Conicet

“Justamente es un fenómeno episódico, es decir, periódico y cíclico, o sea, son momentos. No es un deslizamiento continuo, sino que hay un momento que la barranca está estable y cuando pierde la resistencia el terreno se produce ese fenómeno de manera brusca. (En) pocos días u horas puede producirse el efecto final que sería el desplome, el derrumbe de los grandes bloques de la parte alta de la barranca. Pero, bueno, con los años también se ha ido avanzando en el estudio, en el conocimiento de qué es lo que realmente condiciona esta forma de romperse la barranca y se van encontrando nuevos elementos. Hemos descubierto, con otros profesionales que también han estado estudiando el tema, en estos últimos años con los fenómenos del 2018, con el derrumbe grande en el Cristo Pescador, en uno de los barrios tradicionales de la ciudad de Diamante… que además hay un proceso de movimiento y flujo de unas arcillas muy activas que están en la costa baja, en la costanera, y que ahí es donde empezó todo el problema. Y, finalmente, la consecuencia del derrumbe de los bloques en la parte alta fue… la consecuencia final. Pero, esa actividad de las arcillas en la base es un tema que lo fuimos viendo, observando y comprobando que era el gran iniciador, lo hemos visto en estos últimos años”.

Con los años, la ciencia pudo reconstruir la historia de ese frente de barrancas. Y descubrió algo inquietante: desde la década del ´70, el retroceso se aceleró. Un clima cada vez más enérgico, de fenómenos más extremos, volvió más frecuente y más violento aquello que antes tardaba generaciones. La tierra se va más rápido que antes.

Estela Coronel, ex alumna de la Escuela 211

“Era muy triste ver eso. Yo nunca me lo imaginé… pero, ni me imaginé tampoco ver una foto de la escuela. Siempre le contaba a ella cómo era, cómo pensaba yo cómo era, y le decía… yo algún día se las voy a escribir, entonces, se las voy a dibujar. Y eso es lo que estaba por hacer ahora. Pero, justo va Mariana que me manda la foto esa… y bueno… me agarró una alegría, no sé. Pasaron muchos años desde que yo fui después… después de que salí de escuela a los 17 años más o menos, ya me casé, ya me retiré, casi de la parte de mi mamá, y anduvimos en diferentes lugares”.

Noni Medel, investigadora, escritora

“Esa escuela para mí fue importante porque fue la primera. Veníamos dos o tres maestras, nos íbamos caminando hasta allá y volvíamos. Yo comentaba en otra entrevista que en nuestra época era caminar, salir, mirar vidrieras en un pueblo medio quieto, con muy poca actividad comercial… industrial menos. Entonces, son hermosos recuerdos, pero te quiero decir, yo no vi el momento del proceso. Por eso, te comentaba que sí puedo aportar algo, me gusta, pero más que eso, difícilmente te pueda comentar, porque al irme de la ciudad fue cuando sucedió, y cuando volví ya ingresé a la escuela en el nuevo edificio, que es precioso, muy amplio. Ahí los chicos están… es una linda zona para dar clase (…) Teníamos una sala donde yo me sentaba con los chicos en ronda. Siempre esos chicos, a mí me sucede mucho que me siguen diciendo, ´Señorita´, y han pasado varias décadas. Siempre son chicos agradecidos, atentos. No sé qué es lo que uno da en el momento, si la charla o el respeto por ellos… que ellos… pasan las décadas, me enseñan sus hijos que han crecido. Te puedo recordar apellidos, que eran todos hermanos o primos, y eran tranquilos, era hermoso. No era una cuestión… ellos estaban bien atendidos, con su ´guardapolvitos´ blancos… a mí me parecía normal, natural ir a dar clase”.

Ernesto Brunetto, geólogo, investigador del Conicet

“Es muy interesante: el quid de la cuestión con la ciencia básica y el estudio. Acá conocemos la geología, conocemos los materiales, y además se ha avanzado bastante en el entendimiento de lo que es el clima y su variabilidad. Y como esto es un fenómeno periódico, también se ha observado que, con las condiciones de mayor energía en la atmósfera y todo lo que se sabe hoy de que el clima está cambiando hacia una condición mucho más enérgica y que produce fenómenos más extremos, es que ese fenómeno de la barranca también se ha acelerado. Entonces, esa otra situación que ahora sabemos, pudimos hacer una reconstrucción histórica de la posición del frente de barrancas acá en Diamante, gracias a que teníamos la información cuando se construyó el Puerto a principios del Siglo XX… reconstruyendo la posición exacta de la barranca, se pudo ver que, en la primera mitad del Siglo XX, la velocidad de retroceso era mucho menor que desde la década del ´70 en adelante”.

Pero, las barrancas de Diamante no son solo un dato geológico. Son un paisaje habitado. Al pie de esa costa creció un barrio de pescadores y trabajadores, gente humilde que hizo su vida de cara al río. Allí, sobre el borde, se levantaba una escuela querida: la 211, de tejas rojas, hermosa, con el río majestuoso abriéndose desde el patio. Los chicos pasaban allí el día entero, de la mañana a la tarde; era casi su casa. Los maestros bajaban caminando desde el centro con la guitarra al hombro, cruzando un pueblo quieto, de pocas vidrieras, para asomarse después a esa inmensidad. Los más chicos crecían con una leyenda a cuestas: decían que la barranca, algún día, iba a llegar hasta la plaza principal. Nadie imaginaba entonces lo cerca que estaba la parte más dura de esa historia.

Juan Carlos Bertolini, geólogo

“Antes ya había habido un deslizamiento en el ´72 en el Pato Sirirí que cayó una roca y mató a una mujer que vivía en un rancho abajo. Ese estudio lo hizo el geólogo Miguel Ángel Tomás, y se dio en esa particularidad, yo no vi nada. Pero, en el ´78, febrero-marzo, se vino todo abajo… voy a rendir en marzo, la última materia. Y bueno, pase, Bertolini… yo siempre rendía y renunciaba al bolillero (…) Entonces me dice: ¿Qué pasó con el deslizamiento? En aquella época las fotos eran con negativo, o sea, que eran preciadas fotos históricas… le mostré… se cayó todo y, bueno, no lo podían creer. El jefe de cátedra era un ingeniero geólogo que trabajaba en el Paraná Medio, en aquella época, y realmente se sorprendió. Me hizo unas preguntas y me pusieron un ¡10 Felicitado! En función de eso, empiezo a trabajar. Se reúne el gobierno provincial con el municipal. Estaba el intendente de Paraná, y Palomeque en Diamante, en aquella época la jerarquía de la administración pública, era los jefes de Departamento de provincia, eran más que los intendentes, estamos fuera de democracia, lógicamente. Y bueno, en función de eso, en fin… empezamos a trabajar y … bueno… llegó un momento que se ponía grave el asunto, había que cerrar todo. Hicimos… porque después con los años apareció un archivo en el diario Clarín… vendría a ser la primera recopilación y análisis para hacer la zona de seguridad en Diamante, que la hicimos con Vallejo. De esa manera empezamos a trabajar sin tener, porque en aquella época no había Internet, lo más rápido era un teletipo. Entonces, indudablemente la bibliografía era difícil conseguirla. Así que fue todo razonamiento físico-químico-geológico en campo”.

Víctor Acosta, escritor y compositor

“Era tristísimo, tristísimo, porque la queríamos todos… éramos chicos y, sin embargo, queríamos esa escuela. Aparte iban gente conocida de los barrios, ¿viste? Que jugábamos a la pelota o nos conocíamos. Y sí… sí… realmente fue una tristeza general, una tristeza general fue. Yo lo tomé así, como una tristeza general que se perdiera esa escuela, que se perdiera esa estructura. Era un lugar maravilloso donde está el río majestuoso (…) Creo que era exclusivamente para la barriada de pescadores y trabajadores, ¿no? Casi, te diría, sin eufemismo, para la gente pobre. Esa escuela era para la gente pobre, para decir la realidad. Quizás por eso haya sido tan triste el destino que tuvo esa escuela. Por eso, quizás haya sido tan triste, porque era tan linda, tan hermosa y que desapareciera y cada vez que vamos debajo, allá en la costa, vemos nosotros la estructura que está colgada ahí, ¿viste? Lo restos que están colgados… y nos acordamos… siempre nos acordamos de la escuela”.

Ernesto Brunetto, geólogo, investigador del Conicet

“Entonces, también ahí hay un tema de aceleración. Frente a todo eso, en general, acá hay una parte que es ciencia básica, el estudio de la naturaleza, y hay también una parte de investigación tecnológica, que hacía mención desde la óptica de la ingeniería. Siempre se trabajó mucho sobre los aspectos estructurales, qué obra puede contener esto este tipo de fenómenos. Y bueno, en eso hay soluciones parciales, algunas que siguen vigentes porque parte del problema es lo que ya sabíamos. Y otras necesitan nuevas propuestas, como es este caso de que hay un material que se nos va en la costa baja y que para eso no había propuestas ingenieriles hasta este momento. Entonces, hay que combinar esa parte, que es lo que se llama enfoque estructural; con el otro, que es el no estructural. Es cómo nosotros frente a un fenómeno que es de una magnitud muy grande y que en buena parte puede exceder las posibilidades humanas de predecirlo, de contenerlo y solo quizás una mitigación menor, que nos tenemos que acostumbrar a adecuarnos al sistema natural. Para eso está todo el enfoque del ordenamiento territorial, qué se puede, dónde se puede edificar, qué se puede edificar, hasta dónde seguimos avanzando y hasta dónde tenemos que buscar otra forma de desarrollar nuestras actividades, ¿no?”.

A comienzos de los años setenta, un desprendimiento se había cobrado una vida en la costa baja. Y en el verano de 1988, tras lluvias torrenciales, se vino todo abajo. La tierra empezó a moverse despacio, como un enorme flan lento: las puertas se salían de sus marcos, las camas se partían solas, las casas se rajaban de a poco. Las familias tuvieron apenas tiempo de escapar, de rescatar lo poco que podían antes de que el suelo se abriera bajo sus pies. Hubo quien vivió, con apenas 15 años y un embarazo a cuestas, el instante exacto en que el piso se partió bajo su cama. En aquellos años de crisis el peligro alcanzó también a los silos y al puerto: el deslizamiento llegó a inutilizar las balanzas y a frenar la exportación de granos, y hubo barcos que debieron volver sin poder cargar.

Liliana Ríos, ex alumna de la Escuela Nacional 211

“El año, yo te digo la verdad, no me acuerdo. Yo empecé chiquita, a los 6 años. Después fui hasta 3º Grado y no fui más a la escuela. Cuando me quería venir, me venía (…) Después a los 15 años, más o menos, sí, 15 tenía, se derrumbó ahí. Nosotros vivíamos abajo, de donde está el Cristo, abajo era… ahí era otro barrio. Ahí vivía yo, ahí abajo, cerca de la costa, ahí abajo vivía. Y nosotros estábamos ahí, eran tres ranchitos que teníamos, y ahí empezó a derrumbarse todo, a venirse todo despacito se vino… todo… porque nosotros estamos ahí abajo y empezó ahí a derrumbarse. Yo ya estaba embarazada en esa época, tenía 15 años. Y, bueno, y se derrumbó ahí, vamos, papá -le digo a mi papá-, que mire cómo viene esto de las piedras -le digo-, mirá cómo se viene, si va a venir para acá, yo con miedo. Y dice, no, mi hija, vamos a quedarlo acá nomás, dice él, si no van a llegar acá, dice mi papá. Y nosotros teníamos una canoa en la costa, cerquita. No, vamos a quedarlo acá nomás, dice… bueno. Y yo con miedo. Como de dos meses de mi hijo mayor, que tiene 53 ahora. Bueno, y le digo yo del miedo que tenía, le digo, me voy a acostar. Me voy a acostar le digo a mi papá y a mi mamá. Siento un ruido que se hizo así la cama, ¿viste? Se me movió la cama así, pero dije: dónde estará el perrito, que teníamos un perrito. Se me dio por agacharme bajo la cama y se partió… estaba partido, y salí que me las pelaba para afuera, y le digo, papá, le digo que se partió acá, vamos para la canoa, vamos para el río, quería eso. No me pelaba, no. Y se venían las piedras, y la gente que estaba más al costado de la barranca, los conocíamos todos ahí, al patio de ellos caían las piedras. Pero, despacito, no, ¿viste? Mirá, al otro día recién vinimos a subir arriba de nosotros, a donde estamos viviendo ahora, es, ¿cómo te puedo decir? Al otro día de derrumbarse. Y se partió mal, al otro día… así… despacito se partió. Teníamos árbol de mandarinas, de naranjas, tuvimos tiempo de sacar las mandarinas, naranjas, nosotros”.

Víctor Acosta, escritor y compositor

“De chico nos decían que iba a llegar hasta el… pero, es una leyenda. Después me di cuenta que era una leyenda… que iba a llegar hasta acá, hasta la plaza principal… ¡Una leyenda! Después me di cuenta que las autoridades tendrían que hacer un proyecto de estabilización de las barrancas. Como lo han tenido otras ciudades. ¡Lo han tenido otras ciudades! Toda la costa del Paraná tiene “ese problema”, de desbarrancamiento. Pero, otras ciudades han sabido frenarlo e incluso, hacer paseos… paseos para la gente, para disfrutar del río, para disfrutar de una tarde con mate. Incluso, para el lado del puerto se hizo eso y se estabilizó. Si no, el puerto ya tendría que estar destruido. ¿Por qué el puerto sigue funcionando y sigue intacto? Porque se hicieron los trabajos. Quiere decir que, para acá, para este lado, para el Sur, también se puede seguir haciendo el trabajo. Creo que había un proyecto y había financiamiento y todo… pero, bueno… parece que no llegó a buen puerto. Pero, yo creo que es necesario que se pongan todas las pilas los funcionarios… algún diputado, alguien… hagan y pidan un préstamo si hay que pedir internacional, pero que hagan los trabajos. Y si sigue habiendo movimiento, por lo menos, lo va a frenar un poco, lo va a frenar. Pero, si se hizo bien allá, en la zona del puerto, donde poco se ha movido, ¿por qué no se va a poder hacer para este lado? Yo creo que es viable… es re viable. Es cuestión de moverse y ponerse y ponerse a trabajar. Estoy seguro… estoy seguro de eso”.

Juan Carlos Bertolini, geólogo

“Bueno, toda la estructura cayó… toda la parte de los silos aceiteros, una aceitera que también… la escuela terminó deformándose … A todo esto, Palomeque llama rápidamente a Massera y le pide que le hagan una escuela. Indudablemente, hacen una escuela que es la que está funcionando ahora. Y, bueno, yo era un chico de, por decir así, tenía 27 años… un chico, pero tenía 27-28, ya cumplidos. Canteros andaba por ahí… éramos todos jóvenes sin información más que el conocimiento empírico y las bibliografías que había. De esa manera se hicieron otros estudios, vinieron de Brasil, hicieron perforaciones, y así se fue acomodando, viendo cómo era el asunto. Pero, indudablemente todo lo demás se tuvo que tirar abajo. Con el tiempo, creo que fue el gobierno de Busti y luego pasa al gobierno de Montiel, se crea la Subse, que vendría a ser una organización del Banco Mundial-Provincia-Nación, para tratar de hacer una contención de esa barranca… que se hace… ahí entra el geólogo Sanguinetti a trabajar… bueno… creo que yo ya no estaba, porque como era justicialista. Entonces, en función de eso, cuando hacen todos los trabajos muy bien, que es lo que hoy se ve estabilizado y, viene el gobierno de Busti, concurso ese cargo del Banco Mundial y quedé como jefe. Y lo que son las vueltas de la vida, entregué la obra terminada de lo que se cayó. Porque es una vuelta, ¿no?”.

Liliana Ríos, ex alumna de la Escuela Nacional 211

“Y lo prestó una tía mía, lo prestó una cocinita y una piecita, nos prestó. Una tía mía. Y de ahí mi papá empezó a hacer rancho, que hizo tres ranchitos. Ahí nos vinimos … ahí, después mi papá le dieron… ahí en el Barrio 23, y ya me quedé solita ahí con esos ranchos yo. Y después hizo casa, hicieron los peronistas, unas casas ahí, le dieron, y así de a poquito. Y ahora está mi hermano ahí donde yo estaba, y yo estoy más ´arribita´, al lado del Cristo (…) Claro, hace poquito… hace poquito ahí en la Capilla, claro. También me hicieron hablar, me pasaron en la calle y me hicieron hablar. Yo les contesté que yo no tengo miedo, que de algo tenía que morir, y los otros siempre me ´repugnantean´ a mí diciéndome eso. Nunca tuve miedo (…) Porque yo digo, basta que me deje sacar, aunque sea un poquito de cosas, como pienso en estos momentos, porque yo de la Capilla, ¿qué querés que te diga? Estaré de acá a la costa, si es que estoy, en la casa mía ahora… y está la Capilla, que me divide a mí la Capillita, y ahí ya a la parte de atrás, donde yo estoy a la Capilla, ya hay un pocito. Por eso digo yo, esto basta que me deje sacar algo y me voy para la isla o para colgar. Que me deje sacar algo a donde plantar unas chapas, algo”.

Aquella escuela no se cayó de golpe: la barranca se la fue llevando de a poco. Y todavía hoy, quienes bajan a la costa distinguen entre los restos una columna colgada en el vacío, aferrada al borde. La miran y se acuerdan. Era la escuela. “La 211” renació después en otro barrio, más arriba, cerca del Cementerio; conservó su número, cambió de jurisdicción y sumó el nombre de un hombre de la Prefectura. Pero su primera casa quedó abajo, suspendida, como un recuerdo que se niega a caer del todo.

Noni Medel, investigadora, escritora

“El entrerriano tiene un perfil que yo trato de describir siempre, que lo describió también el gran Linares Cardozo, aunque no parezca, especialmente para este tema, donde dice: donde nadie es más que nadie… el entrerriano más humilde que encuentres tiene una fortaleza y una resistencia, y por sobre el dolor o las carencias, te va a encontrar siempre una nota divertida, te va a encontrar un comentario a punto… no es gente que se entregue a la desolación, por más que haya sucedido lo que haya sucedido. El entrerriano tiene un perfil muy especial, que nace del hecho de haber crecido primeramente una comunidad entre dos ríos enormes, que eran dos paredes fluviales que no permitieron… Entonces, esa individualidad que le provocó la propia naturaleza, aunado al espíritu del aborigen: independiente, fuerte, aguerrido, aunado al espíritu de los vascos que vinieron muchos, que también tienen un espíritu especial para las adversidades. Yo los he visto siempre, he dado en muchas escuelas humildes, en muchas escuelas, en distintas zonas de acá, he dado en el campo, y disfrutan más los momentos, se divierten más, saben buscarle lo positivo de lo que sea. No te puedo explicar cómo hicieron las autoridades para ayudarlos, porque no estuve en esa época. Entonces, yo siempre cuando hablo de historia hablo de lo que puedo documentar. Por eso yo te indicaba hoy, que distintas personas que te podían dar datos técnicos. Yo no te puedo dar eso. Puedo decir que probablemente esa gente ha recibido la ayuda al trasladarlos, eso sí sé, pero no te puedo dar mayores precisiones. Pero, siempre destaco eso: el entrerriano tiene un perfil muy individualista, muy soy yo, yo voy a salir, yo voy a hacer esto, voy a buscar por otro lado, voy a … Yo admiro mucho el espíritu éste, que nos ha permitido hacer historia hasta a nivel nacional”.

Estela Coronel, ex alumna de la Escuela 211

“Bastante grande era, sí, sí. Tenía como se veían ahí en la foto, en el medio ahí, estaba la entrada, estaba la Dirección, había una-dos aulas más, de este lado había otra, una-dos, como cuatro aulas más. Después estaba el comedor, la puerta donde estaba la campana, y seguía una veredita que llegaba tipo a un rancho, que era la cocina. Y ahí daba cuando recién empezaron el jardín infantil. O sea, para los chicos chiquitos. Y eso después otro patio más, pero era todo abierto, no era la altura de ´tapialito´ que era muy bajito. O sea, la parte de atrás había tejido, que también hay otro como justo abajo era la que había árboles … nunca supe el nombre de los árboles esos que eran tan lindos, que nosotros para pasar el tiempo hacíamos con las coronitas que el árbol largaba, hacíamos ´collarcitos´ (…) Muy lindo, sí, sí. Porque de las 8 de la mañana que íbamos, hasta las 4 de la tarde, era mucho tiempo para nosotros, era nuestra casa la escuela. Para mí, mis hermanas ya eran más… no le gustaban mucho. Mis hermanas, las otras, no. Pedían, o sea, al mediodía se iban a casa, pues no le gustaba. Ahí teníamos quinta, además, eso también, teníamos un terreno aparte de la escuela, que nos daban, quinta… después teníamos gimnasia, de todo teníamos. El vóley me gustó mucho, siempre me gustó y era la capitana del equipo. Ahora, será por eso que ahora estamos jugando ´Newcom´”.

Juan Carlos Bertolini, geólogo

“Es decir, el Paraná… cuando llega a la altura de Paraná… en Paraná le aflora un calcáreo muy fuerte, que es el que sostiene el Parque Urquiza, entonces da la vuelta y el río hace un meandro, una curva, va y come en Santa Fe. Por eso se tiró el puerto hace mucho tiempo, se tuvo que poner la manta en por la erosión de cauce del túnel… en fin, y ahora está tirando para Santa Fe, y no sé últimamente, pero es así. Pero, eso es por la geología de subsuelo. Da la curva y se va para Diamante. Cuando llega a la altura de Paraje La Virgen, está el canal principal y está nuevamente esa geología y ya empieza la geología de Diamante. Entonces ahí ya empieza esa arcilla a movilizarse del subsuelo, por eso un trabajo renovable de la construcción en el Paraje La Virgen, porque siempre tienen que andar poniendo llave, arreglando las edificaciones, así que saltó uno que ya está haciendo edificación en seco… Y bueno, en síntesis, eso es un fenómeno que se da por deslizamiento y por, ascenso y descenso del río Paraná, en relación también con los acuíferos, que van a él. Es decir, que en función de eso se mueve. Cuando ya llega Diamante, la manifestación de limos, arcilloso y arcilla limosa, arenosa, es mayor, no tiene el calcáreo de Paraná que es compacto… fue la fuente de la mega minería a cielo abierto de hoy Parque Varisco, y… bueno… en función de eso… en su tiempo yo calculé hasta cuota 46 IGM, o sea, Instituto Geográfico Militar -ahora nacional-, siempre de ahí para abajo va a haber deslizamientos, mientras el río esté migrando hacia el Este”.

El fenómeno no terminó. En 2018, un nuevo derrumbe golpeó el barrio del Cristo Pescador. Y la pregunta vuelve, una y otra vez: si el puerto se estabilizó y sigue en pie, si otras ciudades de la costa del Paraná supieron frenar sus barrancas y hasta convertirlas en paseos junto al río, ¿por qué no aquí? ¿Por qué el mismo trabajo que salvó un sector no se completó en el resto?

Noni Medel, investigadora, escritora

“¡Huy! Para mí era todo. Yo me fui 13 años, estuve en Chubut y no pude quedarme. Es decir, cada 6 meses volvía, mis hijas conocían oda esta zona, entonces, cantábamos desde Santa Fe a Diamante cantábamos. Y cuando nos íbamos, llorábamos desde Diamante hasta Santa Fe, porque el paisaje, la quietud, era algo que yo extrañaba mucho… el canto de los pájaros, que allá no se escuchaba. Para mí fue -yo dije-, yo vuelvo, no sé cómo me va a ir mejor o peor … allá andábamos bien… pero mi añoranza era demasiado grande. Así que arrastré a mi familia, ellas crecieron acá. ´Arrastré´ quiero decir que no es que consensué con mi familia, bueno… yo quería volver. Entonces, eran mis calles, mis árboles, mi paisaje, yo crecí acá… mirando el río, yendo a ver el puerto cuando venían barcos. La quietud… la lomada, es otro perfil el nuestro, el entrerriano. Estamos muy consustanciado con el paisaje. Ahora no sé, es otra generación, son chicos más jóvenes, los medios de comunicación globalizan todo. Pero, en nuestra época salía caminar hasta el río, íbamos… nosotros íbamos a Punta Gorda, todas las semanas con el mate caminando sin ningún problema. Era una vida sin grandes sobresaltos, al contrario, cuando uno crecía, sentía que la vida era demasiado chata, ¿no? Este, cuando uno se fue, añoraba tanto que cuando yo encontraba en Chubut a algún entrerriano, lo abrazaba como que fuera hermano, porque éramos de la misma esencia, ¿no? Pero, es probablemente… yo volví más por eso… por mi cercanía… yo no podría estar en otro lugar”.

Víctor Acosta, escritor y compositor

“Insisto en que quienes tengan las herramientas políticas … sí, políticas, que hagan el trabajo que tienen que hacer para estabilizar esa barranca y no tengamos … cada tanto -no ocurre todos los años-, pero cada tanto tenemos una mala noticia de que hay un desbarrancamiento grande. Pero, no es tan seguido como la gente cree. No es tan seguido. Pero, igual… me parece mentira que todo el mundo lo veamos, todo el mundo nos agarremos la cabeza cada vez que pasa y nadie haga nada. ¡Increíble! Bueno, llamaría a esa reflexión a la gente que tiene que ver, ¿no? Yo no creo que sea tan difícil pedir un subsidio, un préstamo o hacer un presupuesto”.

Ernesto Brunetto, geólogo, investigador del Conicet

“Es complejo porque son sistemas muy variables de manera irregular. Pero, sí se pueden determinar patrones. Y como te decía, sabemos que la frecuencia de estos eventos ha aumentado en las últimas décadas y es muy posible que sigan aumentando en frecuencia y en magnitud en el futuro. Por lo tanto, la necesidad de organización, de ordenamiento del territorio es mucho más urgente. Porque eso ya está probado desde la multi disciplina… tanto climatólogo como hidrólogo como hidrogeólogo, todos vemos que el sistema está en una condición de mayor energía. Por eso ocurren episodios o fenómenos que son extremos y que en las últimas décadas parecen como inéditos, caso Bahía Blanca, caso Santa Fe 2003. Y, en realidad, es parte de este pronóstico general, muestra que eso va a ocurrir”.

Quienes conocen el tema insisten en que no hay soluciones mágicas. Hay obra, sí, pero también hay que aprender a convivir con el río: ordenar el territorio, decidir dónde se puede construir y hasta dónde conviene avanzar. Y, sobre todo, coordinar. Que la ciencia, la comunidad y quienes toman las decisiones dejen de mirarse de lejos y busquen juntos el punto de equilibrio antes de que la próxima mala noticia vuelva a sorprender a todos. Mientras tanto, la gente de Diamante sigue bajando al río casi todos los días, aunque sea para verlo correr, para mirar cómo cambia con las bajantes y las crecidas, para ver a los pescadores en la orilla. Porque hay algo en el entrerriano que no se entrega: sobre el dolor y las carencias, siempre encuentra una nota luminosa, una razón para quedarse.

Juan Carlos Bertolini, geólogo

“Hay un tema que es importantísimo, que siempre hay que respetar al lugareño. Yo soy un defensor del lugareño, yo acá estoy rodeado con una genética de 80% de Mapuche Tehuelche, a pesar que otras como los galeses que fueron junto con los argentinos que vinieron acá. Pero, el conocimiento del lugar y el diamantino y el paranaense de río y de barranca, ese que viene de originario ribereño, hay que tenerle el respeto y el seguimiento. Yo aprendí de ellos porque en realidad no tenía para leer los ´papers´ en aquella época. No existía eso, no había conexiones de Internet. Entonces, ¿quiénes eran esa gente? Los criollos de ahí, los del club de Diamante, los que estaban en ´Pajaritos no sé cuánto´ que eran pescadores, los de la Azotea, esos eran los libros nuestros de la naturaleza. Y en función de eso fuimos investigando la mecánica de cómo era y cómo se daba. Entonces, indudablemente esa fue nuestra experiencia. Lo mismo en Hernandarias, que también… y bueno… creo que ellos nos educan a nosotros, por lo menos en la Universidad Nacional de Córdoba, a tener el gran respeto al lugareño y al aprender de ellos, y a su vez ayudarlo y enseñarle. Por eso creo que esto va a seguir, es una cosa natural, se van a ir haciendo las obras. La obra que se hizo y se entregó en su momento fue deshidratar, por decir así, mantener un límite líquido-límite plástico de las arcillas del subsuelo con su relación en el ascenso y el descenso del río Paraná, a los efectos de buscar un equilibrio del sistema”.

Noni Medel, investigadora, escritora

“Las familias eran las mismas o usted me dio clase o mire mis hijos… es una zona muy populosa… esa es la misma, pero unas cuadras más allá, y yo no siento que haya habido desarraigo… Sí, debe haber, a la gente que perdió su casa, por supuesto, debe haberse sentido mal. Pero, presumo que han colaborado las autoridades para volverlas a instalar. Y después el barrio quedó hermoso, ahora está precioso ese barrio, con la estatua, con la esfinge de Urquiza… todo ha crecido bastante, ¿viste? Ahora el barrio, la ciudad sí se ha extendido bastante”.

Ernesto Brunetto, geólogo, investigador del Conicet

“Hacer hincapié en la importancia de la coordinación entre los grupos de estudio, los grupos de trabajo, los profesionales que se dedican a buscar las soluciones prácticas a estos problemas. La comunidad es fundamental. Y los representantes, las autoridades, tener una fluida comunicación entre los que unos observan desde la ciencia, otros observan desde sufrir los efectos y otros que tienen que tomar decisiones, se vayan encontrando los puntos de equilibrio para esta ecuación que decimos a la naturaleza y anteceder situaciones que puedan llegar a ser catastróficas, ¿no?”.

Hay quienes se fueron lejos y volvieron, porque la añoranza del paisaje pudo más que cualquier otra cosa. Están hechos de esta quietud, de estas lomadas frente al agua, del canto de los pájaros y del río que se abre al final de las calles. La barranca se sigue moviendo. La memoria, también. Ambas son frágiles. Y ambas, a su manera, resisten.

Memoria Frágil: Las barrancas de Diamante