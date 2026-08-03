Organizaciones se movilizarán en Paraná contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada

Bajo la consigna “Defendamos el territorio, dentro y fuera de la cancha”, será el 6 de agosto con una actividad que comenzará a mediodía en la Peatonal donde habrá una volanteada, para concentrar luego Plaza 1 de Mayo y desde allí marchar hacia Casa de Gobierno, se informó a ANALISIS.

Bajo la consigna “Defendamos el territorio, dentro y fuera de la cancha”, será el 6 de agosto con una actividad que comenzará a mediodía en la Peatonal donde habrá una volanteada, para concentrar luego Plaza 1 de Mayo y desde allí marchar hacia Casa de Gobierno, se informó a ANALISIS.

Según se informó a ANALISIS, diversas organizaciones sociales, civiles y gremiales de Paraná encabezarán una protesta contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el gobierno de Javier Milei. Al respecto, cuestionaron que “Milei y Sturzenegger impulsan una ley para quitar el límite de tierras en manos extranjeras, lo que constituye una pérdida de soberanía enorme. Elimina el límite a la propiedad extranjera de tierras y habilita el avance de corporaciones y fondos de inversión sobre el territorio nacional”.

“También busca quitar restricciones sobre recursos hídricos y flexibilizar la protección ambiental: permite vender o lotear tierras afectadas por incendios y favorecer la especulación inmobiliaria y el avance del agronegocio y la megaminería. Quieren avanzar hacia la reprimarización de la economía, el saqueo profundo y la dependencia total de nuestro país a potencias imperialistas explotadoras”, definieron.

Ante ello, organizaron una protesta bajo la consigna “Defendamos el territorio, dentro y fuera de la cancha” y con el planteo de que “la tierra no se vende, no se quema ni se desaloja”. Será el jueves 6 de agosto a las 12 con una volanteada en Peatonal San Martín de Paraná, para luego desde las 15 concentrar en Plaza 1° de Mayo y desde allí marchar hacia Casa de Gobierno donde habrá “una gran concentración hasta voltear la ley”.

La convocatoria es para todos los ciudadanos que quieran sumarse en cualquiera de las actividades previstas. “Si cada persona viene con otras cinco, somos un montón”, invitaron.

Además, se difundió un Drive para descargar, imprimir y difundir folletería y cartelería alusiva a la protesta: https://drive.google.com/drive/folders/1Ntm0DsCqn14JCBiXLCbEnLnU4kbjZUyl