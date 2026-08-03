Rige un alerta para cinco Departamentos entrerrianos por tormentas fuertes y granizo

El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa para este lunes una jornada marcada por la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones, especialmente durante la segunda mitad del día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos de Entre Ríos, que tendrá vigencia durante la tarde de este lunes. El fenómeno alcanzará a Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Según informó el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad y algunas podrían ser fuertes. Los fenómenos se desarrollarían principalmente durante las horas de la tarde.

Las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas fuertes, ocasional caída de granizo, abundantes lluvias en períodos cortos e intensa actividad eléctrica, por lo que se recomendó mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con el reporte oficial, se estimaron valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros en las zonas alcanzadas por la advertencia.

No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional aclaró que estos registros podrían ser superados de manera puntual, especialmente en aquellos sectores donde las tormentas alcancen mayor intensidad.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Por ese motivo, se aconsejó tomar precauciones ante la llegada de las tormentas.

Paraná tendrá un lunes inestable y anticipan nuevas lluvias durante la semana

El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa para este lunes una jornada marcada por la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones, especialmente durante la segunda mitad del día. De acuerdo con los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima rondaría los 13 grados y la máxima llegaría a los 21.

Durante la mañana se espera la presencia de neblinas, sin probabilidades significativas de precipitaciones, con una temperatura cercana a los 14 grados, y mayor presencia de nubosidad.

El panorama comenzaría a cambiar durante la tarde, ya que la probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40%. La temperatura alcanzaría allí su registro máximo previsto para la jornada, con unos 21 grados.

Posibles lluvias hacia la noche

Para la noche del lunes, el SMN anticipa lluvias y probabilidad de precipitaciones. En ese momento, el termómetro descendería hasta aproximadamente los 16 grados. Los vientos se mantendrían entre los 13 y 22 kilómetros por hora durante gran parte del día.

Las condiciones de inestabilidad continuarían el martes 4. Según el pronóstico difundido, durante la madrugada existiría entre un 10% y un 40% de probabilidades de lluvias, mientras que durante el resto de la jornada el cielo permanecería mayormente nublado. Las temperaturas oscilarían entre los 14 y los 17 grados.

Para el miércoles 5 se espera una mejora temporaria de las condiciones, con cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones. La mínima sería de 11 grados y la máxima alcanzaría los 20.

Otro período de inestabilidad antes del fin de semana

El jueves 6 volvería la inestabilidad a Paraná. El SMN pronostica una mínima de 14 grados y una máxima de 27, mientras que hacia la tarde y la noche la probabilidad de lluvias aumenta hasta ubicarse entre el 40% y el 70%.

Después de ese episodio, el tiempo tendería a estabilizarse. Para el viernes 7 se prevé cielo entre despejado y parcialmente nublado, sin lluvias, con temperaturas que oscilarían entre los 9 y los 20 grados.

El fin de semana también se presentaría, según el pronóstico extendido disponible, sin precipitaciones. El sábado 8 tendría una mínima de 9 grados y una máxima de 20, mientras que el domingo 9 comenzaría con unos 8 grados y alcanzaría los 21 durante la tarde.

De esta manera, la semana comenzaría con condiciones variables en Paraná, con dos períodos de mayor inestabilidad previstos para este lunes y el jueves, mientras que hacia el fin de semana se espera una mejora, con jornadas más estables y sin lluvias.