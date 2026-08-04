El 74% de los argentinos admite que le cuesta mantener el foco sin mirar el celular

Tres de cada cuatro argentinos reconocen que tienen dificultades para mantener la concentración sin revisar el teléfono celular. El dato forma parte de un relevamiento que también advierte sobre el impacto de las pantallas en las relaciones personales y la exclusión digital que enfrentan muchos adultos mayores para acceder a trámites y beneficios.

Según un informe elaborado por la consultora Focus Market, el 74% de los consultados manifestó algún grado de dificultad para sostener la atención en una sola tarea sin mirar el celular. El estudio también concluyó que el 40% considera que el uso de pantallas empeoró sus vínculos personales y que ocho de cada diez conocen al menos un adulto mayor que quedó excluido de algún beneficio por no poder desenvolverse en plataformas digitales.

El relevamiento, realizado sobre una muestra de 2.650 personas de la base de datos de Focus Market, fue difundido por la consultora especializada en consumo y economía. Allí se plantea que la denominada "economía de la atención" convirtió al tiempo que los usuarios permanecen frente a las pantallas en un activo comercial para las plataformas digitales, aunque con efectos negativos sobre la productividad, la capacidad de concentración y las relaciones sociales.

En cuanto a la concentración, apenas el 26% de los encuestados aseguró que no tiene inconvenientes para mantener el foco en una tarea sin revisar el celular. En cambio, el 28% respondió que le cuesta "un poco", el 30% admitió que le cuesta "mucho" y el 16% señaló que directamente le resulta imposible.

El informe recuerda además que distintos estudios internacionales muestran un deterioro sostenido de la capacidad de atención. Mientras en 2004 una persona podía sostener el foco frente a una pantalla durante unos dos minutos y medio, actualmente ese tiempo promedio se redujo a apenas 47 segundos.

Desde Focus Market atribuyen buena parte de este fenómeno al diseño de las plataformas digitales, especialmente aquellas basadas en videos cortos, como TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts, que fueron desarrolladas para maximizar el tiempo de permanencia mediante estímulos rápidos y constantes.

El documento también advierte sobre las consecuencias en el ámbito laboral. Según datos citados por la consultora, cambiar permanentemente de tarea puede consumir hasta el 40% del tiempo productivo y, tras una interrupción, el cerebro necesita en promedio 23 minutos para recuperar plenamente la concentración.

Pantallas y relaciones personales

Otro de los ejes del estudio aborda el impacto del uso de dispositivos sobre los vínculos sociales. El 40% de los participantes consideró que las pantallas deterioraron sus relaciones personales, mientras que el 48% opinó que no produjeron cambios significativos y sólo el 12% sostuvo que las mejoraron.

Para la consultora, la comunicación digital facilita mantener el contacto, pero muchas veces no logra reemplazar la profundidad de los encuentros presenciales, generando una paradoja en la que aumenta la cantidad de interacciones sin mejorar necesariamente su calidad.

La brecha digital de los adultos mayores

El tercer aspecto analizado es la exclusión digital de las personas mayores. El 55% de los encuestados afirmó conocer directamente a un adulto mayor que perdió el acceso a una jubilación, un turno médico, medicamentos o algún otro beneficio por no poder manejar plataformas digitales. Otro 25% no vivió la situación de cerca, pero considera que ocurre con frecuencia.

El informe señala que la digitalización acelerada de numerosos trámites públicos y privados dejó a muchas personas mayores con dificultades para acceder a servicios esenciales, al tiempo que las expuso a mayores riesgos de fraudes informáticos y estafas.

El director de Focus Market, Damián Di Pace, sostuvo que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y el bienestar de las personas. En ese sentido, planteó que la alfabetización digital, el diseño responsable de las plataformas y políticas que favorezcan el trabajo con menor nivel de interrupciones serán claves para reducir los efectos negativos de la denominada economía de la atención.