Sube el número de evacuados en la costa del Uruguay y hay lluvias leves en varias localidades de la región

Mientras el río se estabilizó en Concordia (11,29 metros a las 6 de este martes), tal como lo anticipara el parte de este lunes de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, algunas evacuaciones acapararon la atención, acompañadas de precipitaciones leves.

Además de las primeras familias que debieron abandonar sus casas en la capital del citrus, se sumaron los afectados de la otra orilla. En Paysandú estiman que las evacuaciones podrían llegar este martes a 160, con el río en 6 metros, informó El Entre Ríos.

Los que dejaron su hogar también debieron soportar un lunes gris que se volvió lluvioso especialmente por la tarde y noche.

La red telemétrica de CTM revela que hubo precipitaciones de baja intensidad en el comienzo de este martes en varios puntos de la cuenca inmediata al embalse, lo mismo que a la altura de Corrientes.

Por caso, en Salto Grande se registraron 6 mm hasta las 6 de la mañana, 2 mm en Itapebí, 9 mm en Paso de los Libres, 8 mm en Yapeyú y 5 mm en Santo Tomé.

En el puerto de Concordia, el acumulado del lunes hasta las 5 de la madrugada de este martes sumaba 27 mm.

El último pronóstico de precipitaciones publicado por el complejo hidroeléctrico prevé para hoy 15 mm en Paso de los Libres y 18 mm en Salto Grande, y las lluvias serían algo más significativas el 7 de agosto, día de San Cayetano.