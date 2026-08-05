Efecto León XIV: el sector turístico entrerriano se prepara para aprovechar la visita del Papa a Paysandú

El Ente Mixto de Turismo incluyó el tema en la agenda de su próximo encuentro y el intendente de Colón gestiona para que se pueda cruzar a pie el puente internacional.

El anuncio oficial de la llegada del papa León XIV a la ciudad uruguaya de Paysandú el próximo 7 de noviembre despertó expectativas en el sector turístico local, especialmente en la microrregión Tierra de Palmares, ante la eventual demanda de alojamiento, gastronomía y servicios de todo tipo. La novedad será parte de la agenda del próximo encuentro del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, donde se desarrollará una planificación especial, según se confirmó a ANÁLISIS.

La cercanía geográfica de 22 kilómetros entre Paysandú y la ciudad de Colón, a 15 minutos en auto y conectadas por el Puente Internacional General Artigas, posiciona a la microrregión Tierra de Palmares como un punto estratégico para recibir a miles de fieles y visitantes que buscarán ser parte de este acontecimiento histórico.

Las visitas papales son consideradas internacionalmente como grandes eventos capaces de movilizar miles de personas y generar un importante dinamismo. La llegada del Papa a una región suele traducirse en un incremento de la demanda de alojamiento, pasajes, gastronomía y servicios de todo tipo.

Tras la elección de León XIV, por ejemplo, Roma registró un incremento exponencial de reservas impulsado por miles de fieles y visitantes interesados en participar de las primeras celebraciones del nuevo pontífice. Experiencias similares se documentaron en ciudades como Santiago de Compostela, Birmingham y Glasgow durante las visitas de papas anteriores.

“Lo vamos a tomar como un tema estratégico”

Sebastián Bel, director ejecutivo del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTurER), informó a ANÁLISIS que, ante la confirmación oficial, la visita papal será incluida en el temario del organismo de la próxima reunión. “Lo vamos a tomar como tema estratégico, atento a que el turismo religioso tiene una significación muy importante para la Argentina y para el mundo y es uno de los que mayor movimiento genera”, explicó.

“Vamos a arbitrar todos los medios y la planificación en toda la microrregión Tierra de Palmares, entendiendo que Paysandú es una localidad importante de Uruguay, pero con pocas plazas para un evento de esta categoría de nivel internacional, que seguramente acercará gente de toda la Región Litoral, de provincias como Misiones, Corrientes, Chaco y Santa Fe”, detalló Bel.

El funcionario señaló que, más allá de la agenda que el Papa desarrollará en Argentina -que incluye las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján- la actividad en Paysandú coloca a Entre Ríos en una ubicación estratégica.

“En la microrregión se cuenta con aproximadamente 20 mil camas, entre Colón, Pueblo Liebig, Villa Elisa. Va a ser un buen centro para recepcionar a los feligreses, turistas y pasajeros que lleguen para la actividad en Paysandú, prevista para el día 7 de noviembre, y hagan noche en la zona. Esta noticia va a traccionar de forma positiva al sector turístico”, señaló Bel.

El funcionario indicó que con el correr de los días habrá mayores precisiones sobre la agenda, tal como se anticipó desde la Nunciatura Apostólica. “Con esa información vamos a trabajar en la planificación para que el sistema turístico entrerriano este a la altura de las circunstancias”, concluyó.

Gestiones en Colón

El intendente de Colón, José Luis Walser, se mostró entusiasmado por la visita histórica y contó que le envió un mensaje a su par de Paysandú, Nicolás Olivera, para felicitarlo y ofrecer las plazas hoteleras de la localidad entrerriana.

Además, según informó Ahora, inició gestiones para la habilitación del puente internacional para que los entrerrianos puedan cruzar caminando el próximo 7 de noviembre.

En cuanto a alojamiento, Colón cuenta con 12 mil plazas y respecto a gastronomía, ofrece 10 mil cubiertos.