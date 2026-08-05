Paysandú, ciudad fronteriza con Colón, será uno de los destinos del Papa León XIV

Durante su visita a Latinoamérica, el Papa León XIV tendrá actividad en Paysandú (República Oriental del Uruguay), ciudad fronteriza con Colón. Será el 7 de noviembre.

Según se confirmó, el pontífice arribará a Uruguay el viernes 6 de noviembre y, al día siguiente, realizará su primera actividad oficial fuera de Montevideo con una visita a la capital sanducera, antes de continuar con el resto de su agenda en el país.

Se prevé una intensa agenda que incluirá además actividades en Montevideo y Florida, además de una celebración multitudinaria en el Estadio Centenario, informó El Telégrafo de Paysandú.

El Santo Padre llegará a Uruguay el viernes 6 de noviembre y permanecerá alojado durante dos noches en la Nunciatura Apostólica de Montevideo, la misma residencia diplomática que recibió a San Juan Pablo II en sus visitas a Uruguay.

La actividad del sábado 7 de noviembre comenzará con un vuelo hacia Paysandú, ciudad que se convertirá en el primer destino que recorrerá León XIV durante su permanencia en nuestro territorio.

Los organizadores descartaron efectuar el viaje por carretera, ya que el trayecto de ida y vuelta demandaría alrededor de ocho horas, reduciendo significativamente el tiempo disponible.

Tras cumplir con las actividades previstas en Paysandú, donde la Intendencia Departamental ha comenzado a trabajar en la organización, el pontífice regresará a Montevideo para continuar con su agenda pastoral.

La visita de León XIV marcará un hecho histórico para Uruguay y tendrá a Paysandú como uno de sus escenarios principales.