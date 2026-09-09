Informe especial: lo que declararon tener como patrimonio los legisladores nacionales de Entre Ríos

El 31 de agosto, a la medianoche, se cerró la ventanilla. Ese día venció el plazo que la Oficina Anticorrupción fijó para que los funcionarios nacionales presentaran sus Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a 2025. Lo que sigue a esa fecha es siempre lo mismo: un sitio web que carga lento, un buscador que a veces devuelve el documento y a veces devuelve silencio, y un equipo de periodistas que anota nombres, abre planillas y empieza a sumar.

Como cada año, Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) hizo ese recorrido con los 12 legisladores nacionales entrerrianos –nueve diputados y tres senadores– para saber qué bienes reconocen como propios, cuánto crecieron o achicaron sus patrimonios y qué explicaciones dan cuando los números saltan. Y como cada año, también, el relevamiento tropezó con la misma piedra: varias declaraciones todavía no estaban disponibles en la página de la Oficina Anticorrupción, y hubo que pedirlas directamente a los propios legisladores.

Conviene explicar la regla antes de contar el juego. El Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales obliga a todo funcionario público a presentar una declaración al inicio y al final de su función, más una actualización anual mientras dure el mandato. La ley agrega un candado: la declaración pública debe ser idéntica a la que se presenta ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex AFIP.

Para medir la evolución patrimonial de un funcionario no alcanza con mirar dos cifras y restar. Hay que descontar las deudas al inicio y al final del período, y hay que prestar atención a un ítem llamado "Diferencia de valuación", que refleja cuánto cambió el valor de los mismos bienes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Ese renglón es el que permite distinguir un enriquecimiento real de un mero revalúo fiscal: si una casa valía 20 millones en enero y 25 en diciembre, el funcionario no ganó cinco millones; el Estado, simplemente, le puso otro precio. La pregunta que atraviesa todo el informe es cuánto de cada crecimiento patrimonial obedece a esa actualización y cuánto a plata que entró de verdad.

Diputados: el que tiene una isla sin papeles

Beltrán Benedit (La Libertad Avanza, mandato 2023-2027) declara poco, pero declara cosas interesantes. Su bien principal es un inmueble rural con vivienda en Colonia Ensayo, departamento Diamante, de 110.000 metros cuadrados, del que posee el 50 por ciento. Al inicio de 2025 lo valuaba en 38.700.000 pesos; al cierre, en 54.562.500. El propio diputado explica el salto: para el valor actualizado multiplicó el monto en dólares que figura en la escritura por el dólar oficial al 31 de diciembre de 2025, lo que da un valor de compra actualizado de 109.125.000 pesos (contra 77.400.000 al inicio); y como base imponible a los efectos del pago de impuestos consignó la valuación fiscal de la ATER que aparece en el cuarto anticipo del impuesto inmobiliario rural: 9.030.201,34 pesos. Es decir, un mismo campo con tres precios distintos según quién lo mire.

Completa el cuadro con una caja de ahorro en pesos de 743.978 pesos y otra en dólares por el equivalente a apenas 12.069 pesos. Pero es en las observaciones finales donde aparece el dato que ningún formulario prevé: Benedit aclara que dispone de una isla de 190 hectáreas en el distrito Salto, departamento Diamante, comprada en 1994, cuyo título "se ha extraviado". Le asigna un valor aproximado de 50.000 dólares. Una isla entera, en el Delta entrerriano, que existe en la declaración jurada pero no en el Registro de la Propiedad.

Su patrimonio pasó de 43.095.152 pesos a 55.318.547 entre el inicio y el final del año: un 28 por ciento más, explicado casi por completo por la recotización del campo.

El exgobernador y los dólares en efectivo

Gustavo Bordet (PJ – Unión por la Patria, 2023-2027) es, previsiblemente, uno de los patrimonios más nutridos de la nómina, y también uno de los más concentrados: casi todo lo que tiene está en Concordia. Declara una casa de 347 metros cuadrados (25.795.975,05 pesos al cierre, contra 19.609.439,81 al inicio), un departamento de 284 metros cuadrados destinado a alquiler (46.644.628,50), otro de 75 metros cuadrados (16.293.740,22), otro de 44 metros cuadrados también para alquiler (6.223.098,97), otro de 25 metros cuadrados recibido por donación y valuado en cero, una cochera de 12 metros cuadrados (452.176,05) y un inmueble de 3 metros cuadrados (502.425,40). A eso suman dos lotes en la ciudad: uno de 1.225 metros valuado en 90.448.198,62 pesos –el bien más caro de su declaración– y otro de 1.184 metros por 4.134.240,24.

Fuera de Concordia, el ex gobernador declara un lote de 353 metros en Pronunciamiento (1.572.335,08), un campo sin vivienda de 325.300 metros cuadrados en San Justo (21.362.781,03, contra 13.974.989,11 al inicio), el 33,33 por ciento de otro campo de 970.000 metros en Pronunciamiento destinado a alquiler (46.779.107,66) y el 16,66 por ciento de un tercer inmueble rural de 100.000 metros en la misma localidad, recibido por donación, que al inicio valía 1.891.842,57 pesos y al cierre figura en cero. También en cero quedó su Toyota Corolla XEI 1.8 modelo 2009, que en enero valía 5.265.800 pesos.

Hay un renglón curioso: un fideicomiso "del 1900" valuado en 55.000 pesos. Y hay bienes del hogar por 5.897.998 pesos.

Lo más líquido de Bordet está en el banco y fuera de él. Declara una caja de ahorro en pesos por 8.844.497,42, otra por 1.222.340,10, dos plazos fijos en pesos –uno de 20.705.280,82 y otro de 88.000.000– y dólares en efectivo por 61.483.920 pesos, cuyo origen atribuye en parte a una herencia y en parte a ingresos propios.

Su patrimonio creció de 395.809.334,04 pesos a 475.248.593,18, un 20 por ciento. Las deudas son mínimas: 222.387,78 al inicio y 390.503,10 al cierre. Pero el dato que ordena la lectura es la diferencia de valuación de los mismos bienes: 66.566.006,13 pesos. De los casi 80 millones que sumó en el año, más de 66 fueron revalúo.

Fregonese: una SRL y una deuda con la propia SRL

Alicia Fregonese (PRO – Juntos por el Cambio, 2025-2029) tiene una declaración breve y con una particularidad. Declara dos cajas de ahorro en pesos: una por 114.556,72 pesos (39.030,49 al inicio) y otra por 4.629.218,98 (14.344,10 al inicio); ahorros personales por 15.000.000 de pesos, que eran 5.000.000 en enero; y una participación del 10 por ciento en La Mimosa SRL, valuada en 35.462.053,49 pesos. Del otro lado del balance, sus deudas al cierre del año son con la misma empresa: 15.301.768,44 pesos, contra 11.813.882,28 al inicio.

Su patrimonio bruto pasó de 20.478.400,90 pesos a 55.205.829,19, un salto de 170 por ciento, del que 8.899.551,25 corresponden a diferencia de valuación. Descontadas las deudas, el patrimonio neto de la diputada fue de unos 8,7 millones a casi 40 millones en un año.

Laumann: dos declaraciones, dos puntos de partida

El caso de Andrés Ariel Laumann (La Libertad Avanza, 2025-2029) merece leerse con calma porque presentó dos declaraciones que no dicen lo mismo. En la inicial, del 30 de diciembre de 2025, declaró como bienes al inicio del período una moto de agua Yamaha de 2008 de la que es titular del 50 por ciento (1.000.000 de pesos), una caja de ahorro en pesos con un peso –uno– y una participación societaria del 10 por ciento en bienes muebles por 6.800.000. Total: 7.800.001 pesos.

En la declaración anual, presentada el 19 de julio de 2026, ya no declara bienes al inicio del período. Al cierre consigna una motocicleta valuada en 266.000 pesos, una caja de ahorro en pesos por 4.771.567, las mismas acciones o participaciones sociales sin cotización por 6.800.000 (titularidad del 10 por ciento) y dinero en efectivo por 25.043.986,64 pesos. La evolución patrimonial, tal como la presentó, arranca en cero y termina en 36.881.553,64. La moto de agua desapareció de una declaración a la otra; los 25 millones en efectivo aparecieron.

Marclay: un Cobalt y un crédito prendario

La declaración de Marianela Marclay (Unión por la Patria, 2025-2029) es la más austera de las doce. Declara un auto Chevrolet Cobalt, adquirido con crédito, valuado en 5.443.900 pesos, y una deuda con el Banco de Entre Ríos por 2.238.280 pesos correspondiente a ese crédito prendario. Eso es todo: bienes por 5.443.900 al inicio del año y deudas por 2.238.280 al final.

Michel: casa en Capital Federal y en Gualeguaychú

Guillermo Michel (Unión por la Patria, 2025-2029), ex titular de la Aduana, tiene el tercer patrimonio de la lista y el ítem individual más caro después del de Benegas Lynch: una casa de 300 metros cuadrados en la Capital Federal, de la que es titular del 83 por ciento, valuada en 297.168.686,73 pesos. En Gualeguaychú declara una quinta de 1.249 metros recibida por cesión gratuita y donación de su madre, titularidad del 50 por ciento (41.879.666,99), y otro inmueble de 302 metros, también donado, del que tiene el 100 por ciento (18.305.160,27). En Aldea San Antonio posee el 35 por ciento de un lote de 7.320 metros destinado a inversión, valuado en 3.000.000.

Tiene dos camionetas: una Toyota Hilux 4x4 modelo 2021 valuada en cero por la destrucción total de su accidente en ruta, y una Toyota SW4 4x4 modelo 2025 valuada en 75.000.000 de pesos.

En liquidez, Michel declara tres cajas de ahorro en pesos (4.627.339,99, 216.738,84 y 18.429.585,58), una caja de ahorro en dólares por 14.640,20 (equivalentes a 21.169.729,20 pesos), una cuenta comitente en pesos con 6.219,13, otra en dólares por 8.559,32 (12.376.776,72 pesos) y dinero en efectivo: 1.750.000 pesos y 25.000 dólares (36.150.000 pesos). Consigna, sin detallar, deudas varias con bancos.

La evolución es marcada: de 420.742.158,42 pesos a 607.214.615,87, un 44 por ciento más. Las deudas también crecieron, de 8.316.166,02 a 18.532.090,14. La diferencia de valuación de los mismos bienes es de 82.782.038 pesos, lo que deja unos 100 millones de crecimiento.

Cabe aclarar que en el ítem Observaciones de la Declaración Jurada, Michel aclara que:

- la diferencia de valuación de los bienes al inicio y al cierre del ejercicio fiscal se fundamenta, principalmente, en virtud de la suba de la valuación fiscal de los mismos bienes inmuebles que ya formaban parte del patrimonio:

- el inmueble de Capital Federal fue adquirido el 29 de noviembre de 2011.

- el inmueble que es casa quinta fue adquirido por donación e ingresos propios el 2 de enero de 2012, y con participación del 50%.

- el terreno fue adquirido el 7 de septiembre de 2021.

Además, aclara que: el inmueble corresponde a la donación de un inmueble efectuada por mi madre mediante escritura pública número 125 de fecha 10 de septiembre de 2025. Dicho inmueble le corresponde -titularidad dominial-, de manera previa a la donación, a su madre por adjudicación inicial de su parte indivisa del acervo familiar de fecha 28 de mayo de 1978.

Michel también aclara: ingresos no alcanzados impuesto a las ganancias: incluye la utilidad no gravada en el impuesto por la transferencia del rodado Toyota que fue objeto de destrucción total en diciembre de 2024 (a raíz de un accidente en ruta). Sin embargo, permaneció declarado en el patrimonio al cierre del ejercicio 2024 en virtud de que la adquisición final por parte de la compañia aseguradora fue efectivizada en el mes de enero del año siguiente al siniestro (2025).

Morchio: 447 millones en la empresa

Francisco Morchio (La Libertad Avanza, 2023-2027) es el diputado con mayor patrimonio declarado, y la razón está en un solo renglón: patrimonio de empresas o explotación unipersonal por 447.621.141,96 pesos. Alrededor de esa cifra, el resto parece menor. Declara una casa de 549,64 metros en Gualeguay, adquirida con crédito, valuada en 39.109.340,71 pesos; el 22,22 por ciento de una casa de 375 metros en Miramar, provincia de Buenos Aires, recibida por donación (1.546.580,96); una Honda CR-V modelo 2008 (10.806.200) y un cuatriciclo Panther Quadswr 150 modelo 2009 (1.550.000).

Sus cuentas bancarias son un muestrario de saldos pequeños y grandes: tres cajas de ahorro en pesos con 570.160, 1.210 y 5.912.231,71 pesos; una caja de ahorro en dólares con 28,80 dólares (41.644,80 pesos); una cuenta corriente en pesos con un centavo –0,01– y otra en dólares con 9,32. Al mismo tiempo, dinero en efectivo por 6.000.000 de pesos y 61.000 dólares (88.206.000 pesos), y un fondo común de inversión, FBA Renta Pesos Clase A, por 9.570.209,17.

Su patrimonio pasó de 438.291.890,77 pesos a 662.610.705,64: un 51 por ciento de crecimiento en el año. Las deudas bajaron de 2.417.331,84 a 1.464.572,22. La diferencia de valuación es de 52.333.850,29 pesos, con lo que quedan más de 170 millones de crecimiento por fuera del revalúo.

Osuna: el dinero que ya no está

Blanca Osuna (Unión por la Patria, 2023-2027) es el único caso entre los diputados en que el patrimonio cae, y cae fuerte. Declara el 50 por ciento de dos casas en Paraná: una de 450 metros para habitar (2.230.364,44 pesos) y otra de 469 metros (632.315,92). Al inicio del año tenía además una caja de ahorro en pesos por 3.529.850, una caja de ahorro en dólares por el equivalente a 7.872.984 y un plazo fijo en pesos por 5.280.324. Nada de eso aparece al cierre del período.

El resultado es un patrimonio que va de 19.545.838,36 pesos a 2.862.680,36, un 85 por ciento menos, en un año en que la diputada declara ingresos del trabajo, alquileres y otras rentas, netos de gastos, por 76.234.491,50 pesos. La declaración no explica adónde fueron los ahorros ni los ingresos.

Schneider: dos locales, dos Koleos y una deuda nueva

Darío Schneider (UCR – Juntos por el Cambio, 2025-2029) presenta un patrimonio en expansión y con fechas. Declara una casa de 1.116 metros en Crespo destinada a alquiler (59.084.504,41 pesos), el 50 por ciento de un terreno de 396 metros (3.629.186,04) y dos locales de 396 metros cada uno en la misma ciudad: uno ingresado al patrimonio el 31 de diciembre de 2024 (27.114.033,34) y otro, adquirido con crédito, ingresado exactamente un año después, el 31 de diciembre de 2025 (25.906.975,74).

En vehículos, el 75 por ciento de dos Renault Koleos: una Intens 2.5 modelo 2018 (19.732.500) y una Esprit Alpine Full Hybrid modelo 2025, comprada con crédito (48.600.000). Completa con una cuenta corriente en pesos de 8.227,10, una caja de ahorro en pesos de 2.401.563,03, una caja de ahorro en dólares con 19,41 dólares (28.066,86 pesos), 6.000 dólares en efectivo (8.676.000 pesos), bienes del hogar por 9.240.149,48 y deudas varias.

Esas deudas son el dato: al inicio del año no tenía ninguna; al cierre suma 31.926.294,06 pesos, consistentes con el local y la camioneta comprados a crédito. Su patrimonio bruto pasó de 120.513.678,15 a 204.421.206 pesos, un 70 por ciento más, con ingresos netos declarados por 77.011.991,09.

Senadores: dos motos, una Tracker y una caja de ahorro que se multiplicó

Romina Almeida (La Libertad Avanza, 2025-2031) tiene la declaración más sencilla de los tres senadores. Declara una Chevrolet Tracker 1.2T AT rural de cinco puertas modelo 2025 (31.900.900 pesos), una motocicleta Corven DX70 modelo 2020 (476.000) y una Benelli 302 S modelo 2023 (7.000.000). Su caja de ahorro en pesos pasó de 36.338,04 pesos al inicio del período a 5.834.294,44 al cierre. El patrimonio total fue de 39.413.238,04 a 45.211.194,44, con una diferencia de valuación de apenas 662.366,08.

Bahl: el campo vendido y los CEDEAR de bitcoin

Bahl reveló que su DDJJ completa tiene unas 66 páginas, y obviamente solo una parte es pública por ley. La DDJJ que analizamos “es una foto relativa”.

Aclaró que la carga de la DDJJ se realiza a través de ARCA, quien migra directamente lo que corresponda a los impuestos de Bienes Personales y Ganancias, y es el mismo sistema el que deriva las DDJJ a la Oficina Anticorrupción.

La migración de datos la hace ARCA automáticamente con lo cual algunos valores de cotización que figuran en la DDJJ que conocemos corresponde a Bienes personales. En el caso de las embarcaciones, a partir de los 5 años de amortización se le pone 0. Es un criterio de amortización. Aclaró que posee esos bienes y debe declararlos, por más que el valor que aparezca en la DDJJ sea ridículo.

Confirmó que el terreno de Raíces se vendió en 2025. Explicó también que en diciembre de 2025 presentó su DDJJ Inicial que le corresponde presentar por asumir su cargo como senador. La DDJJ Anual Integral no toma datos desde diciembre, sino que los toma desde enero 2026. Y aseguró que su DDJJ patrimonial coincide al 100% con su DDJJ fiscal.

El exvicegobernador y exintendente de Paraná, Adán Bahl (Unión por la Patria, 2025-2031), presenta la declaración más compleja de leer y la que más cambió en un año. Declara el 50 por ciento de una casa de 749,71 metros en Paraná (24.081.204,63 pesos), otra casa de 300 metros recibida por herencia y destinada a alquiler (11.276.478,93), un local de 39 metros para alquiler (12.832.841,47) y un departamento de 37 metros también para alquiler (12.585.966,19). En Raíces posee el 50 por ciento de un inmueble rural sin vivienda de 63.684,30 metros cuadrados, destinado a inversión, valuado en cero. Tiene tres embarcaciones: dos valuadas en cero y una en 740.000 pesos (1.110.000 al inicio), y una Volkswagen Amarok modelo 2019 por 27.560.000. Declara además un derecho de compra sobre un inmueble en Paraná por 480.000 pesos, con fondos originados en venta de activos.

Esa venta de activos es la clave del año. Bahl declara créditos en el país por el saldo de la venta de un campo: 25.305.000 pesos más 25.305.000 pesos. Con fondos de esa misma procedencia compró títulos en el exterior: un CEDEAR del iShares Ethereum Trust ETF por 21.362.970 pesos y un CEDEAR del iShares Bitcoin Trust (IBIT) por 12.159.595, ambos de Estados Unidos. También figura un crédito por 500.000 pesos por la integración de capital en Alianza Capital SAS, en formación.

En bancos y efectivo: cuatro cajas de ahorro en pesos con titularidad del 50 por ciento (195.709,79; 122.162,79; 2.865.174,61 y 77,02 pesos), una caja de ahorro en pesos al 100 por ciento con 6.096.582,79, otra con 33.374,96, dos cajas de ahorro en dólares (13.239,05 dólares, equivalentes a 19.143.666,30 pesos, y 1.349,95 dólares, o 1.952.027,70 pesos), otros depósitos en pesos por 6.037.889,27 y en dólares por 127,21 (183.945,66 pesos), y dinero en efectivo por 1.000.000 de pesos y 18.000 dólares (26.028.000 pesos). Bienes del hogar: 7.237.542,65.

La evolución es la más llamativa del relevamiento: de 583.407.622,53 pesos al inicio del año a 246.038.844,92 al cierre, una caída del 58 por ciento. La declaración consigna una diferencia de valuación de los mismos bienes de 379.600.851,90 pesos, una cifra que por sí sola supera el patrimonio final y que se explica, en principio, por la salida del campo del inventario y la conversión de parte de ese activo en créditos, criptoactivos y depósitos.

Benegas Lynch: Chicago, Nevada, Texas y mil cien millones

Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza, 2025-2031) presentó una declaración inicial rectificativa –la tercera– y en ella declara solamente al inicio del período. Es, por lejos, el patrimonio más grande de los 12 legisladores: 1.101.199.846 pesos. Mil ciento un millones.

La lista arranca en Entre Ríos y termina en Estados Unidos. Declara el 50 por ciento de una casa de 350 metros en La Paz (51.275.000 pesos) y el 50 por ciento de un departamento de 50 metros en la Ciudad de Buenos Aires (87.900.000), ambos comprados con fondos de venta de activos. Una embarcación Pacifica Evinrude 115 (100.000). Una caja de ahorro por 3.998.999 pesos, originada en dividendos. Títulos públicos GD30D por 3.465.930. Acciones en Finca Luracatao SA por 27.282.137. Una cuota parte en Glocal Terra SRL por 209.067.862 pesos. Objetos personales y del hogar por 20.650.000. Créditos fiscales por retenciones (341.618), un anticipo por un inmueble (35.000.000) y otro por un lote (11.200.000).

Después, las participaciones societarias en el exterior: 12026 Soudt Union Av., en Chicago, Illinois, valuada en 221.480.000 pesos; Summit On Nellys, en Nevada, por 27.958.000; y Summit On Hyde Park, en Austin, Texas, por otros 27.958.000. Y el efectivo: 29.000.000 de pesos y dólares por el equivalente a 344.522.300 pesos.

Las deudas son proporcionales: 339.954.731 pesos con Glocal Terra SRL –la misma sociedad de la que es socio– y 3.497.000 con el Banco Galicia. Descontadas, el patrimonio neto del senador ronda los 757 millones de pesos.

Lo que dicen los números, y lo que no

Puestas una al lado de la otra, las doce declaraciones dibujan un arco enorme. En un extremo, un Chevrolet Cobalt con crédito prendario. En el otro, tres sociedades en Estados Unidos y 344 millones de pesos en dólares en efectivo. En el medio, un exgobernador con plazos fijos, un exintendente que vende un campo y compra bitcoin a través de un CEDEAR, diputados que compran locales a crédito y diputadas cuyos ahorros desaparecen de una declaración a la siguiente sin que el formulario ofrezca una explicación.

Los números no acusan a nadie. Una declaración jurada es, ante todo, lo que el funcionario decide contar. Pero el régimen existe precisamente para que esos relatos puedan compararse año a año, y para que las preguntas –por qué una isla no tiene título, adónde fueron los ahorros, cómo se pasa de cero a 36 millones, qué explica 100 o 170 millones que el revalúo no cubre– tengan a quién dirigirse. Cuestión de Fondo volvió a formularlas. La respuesta, como cada año, está en los propios legisladores.