Plan platita: Trump promete pagarles Us$5.000 a cada estadounidense si gana las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte promesa electoral durante la convención republicana de mitad de mandato en Dallas: entregar un “dividendo” de u$s5.000 a cada adulto estadounidense si el Partido Republicano logra mantener el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de noviembre. La propuesta, que Trump vinculó con la fortaleza económica del país, no incluye por ahora detalles sobre su implementación ni sobre cómo se financiaría.

Trump presentó el pago como un incentivo directo para los votantes y aseguró que el dinero debería gastarse dentro de Estados Unidos. “Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben u$s5.000”, planteó durante un discurso de casi dos horas en el denominado “Trump-a-palooza”. El mandatario pidió además a sus seguidores que voten en las legislativas de noviembre como si él mismo estuviera en la boleta, pese a que constitucionalmente no puede aspirar a un tercer mandato.

Cuánto costaría el plan de Trump para ganar las elecciones

El principal interrogante pasa por el financiamiento. La entrega de u$s5.000 a los adultos estadounidenses tendría un costo superior a u$s1 billón, según estimaciones citadas por Reuters y otros medios estadounidenses, una cifra que obligaría a definir una fuente de recursos y requeriría la intervención del Congreso. Trump no explicó durante su discurso de dónde saldría el dinero ni cómo funcionaría el programa, publicó Ámbito.

La promesa aparece además en un escenario político complejo para el Partido Republicano. Trump mantiene una aprobación cercana al 40% y los demócratas buscan recuperar el control de la Cámara y disputar el Senado en las elecciones del 3 de noviembre. La inédita convención republicana de mitad de mandato fue organizada precisamente para reforzar la campaña y colocar al presidente en el centro de la estrategia electoral.

El anuncio también recuerda otras iniciativas de Trump vinculadas con la distribución de dinero a los ciudadanos que no llegaron a concretarse. En esta ocasión, el mandatario habló de un “Trump dividend” y lo vinculó directamente con los ingresos y el desempeño económico de su administración. Más tarde, el vicepresidente JD Vance introdujo matices sobre el alcance del beneficio y sugirió que los estadounidenses de mayores ingresos podrían quedar excluidos.