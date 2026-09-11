Ciclo de Charlas Periodísticas: "Están apoderándose de grandes negocios", adelantó Straccia

El periodista Jairo Straccia, especialista en economía, adelantó en Radio Plaza los ejes centrales de la charla que compartirá este sábado con Manu Jove en el marco del Ciclo de Charlas Periodísticas 2026 de ANÁLISIS, que se realizará este sábado desde las 20 en el octavo piso del Hotel Howard Johnson Mayorazgo de Paraná, con entrada libre y gratuita. El encuentro llevará por título "Periodismo, poder y dinero: quién paga la crisis en la Argentina de hoy".

En diálogo con Un martillo para darle forma - Radio Plaza, Straccia adelantó una primera aproximación a esa pregunta central sin spoilear demasiado de cara al sábado. Planteó que existe "una manera doble de mirar" la cuestión: por un lado, los ganadores del modelo actual, tanto a nivel internacional —"los magnates de la tecnología de afuera y de adentro"— como un sector "que pasa un poco más inadvertido" de capitalistas argentinos que, según su análisis, "están aprovechando el gobierno de Milei para negocios que les van a durar décadas". Por otro lado, remarcó que ese proceso convive con una distribución "muy desigual" de la economía, donde una parte importante de la población "está empeorando su calidad de vida", ya sea porque suma horas de trabajo, acumula deudas o pasa de empleos formales a changas y empleos precarios.

Straccia describió el momento económico actual como un plan que "va a poder seguir bajando la inflación" mientras la economía entra en lo que definió como "un estadio de freno", con dudas que ya no giran en torno a si existen "dos velocidades de crecimiento", sino a si se trata del comienzo de una recesión. En ese marco, adelantó que buena parte de la charla del sábado pondrá el foco en contrastar a los sectores golpeados por la crisis —los endeudados, los despedidos que pasan a changas o empleo informal— con "un universo de empresarios locales y de magnates internacionales" que están apoderándose de "grandes negocios tradicionales del mundo de los servicios públicos, de mercados cautivos", o metiéndose de lleno en los negocios de vanguardia vinculados a la inteligencia artificial.

¿Es inevitable esta transformación?

Consultado sobre si esa reconfiguración económica podría eventualmente derramar beneficios hacia el conjunto de la sociedad, Straccia planteó una posición matizada. Dijo estar dispuesto a "conceder" que hay una transformación económica inevitable a nivel mundial de la mano de la inteligencia artificial, y que la Argentina atraviesa un proceso de cambio "gobierne quien gobierne", impulsado también por los recursos de Vaca Muerta. Sin embargo, remarcó que esa transformación "tendría otros costos, otros beneficios, si hubiera una intervención inteligente y virtuosa de alguna planificación del Estado". Cuestionó que, para el Gobierno actual, la planificación estatal es "mala palabra", al asociarla exclusivamente con el uso discrecional de recursos para favorecer allegados, lo que —a su criterio— lleva a la administración de Javier Milei a renegar de cualquier rol de desarrollo de cadenas de valor, ciencia y tecnología, o vinculación entre educación y producción. "Podría haber una mejor forma de vivir esa transformación inevitable sin que sea con muerte y destrucción" para los sectores que deban adaptarse, sostuvo, "si hubiera algún tipo de pensamiento estratégico nacional, que en este caso no hay".

El impacto distinto entre Capital Federal y el conurbano

Consultado sobre cómo se percibe esta transformación laboral desde Buenos Aires, Straccia diferenció a la Ciudad de Buenos Aires del Gran Buenos Aires. Explicó que la Capital Federal ofrece "una foto muy específica" de una economía basada en servicios que le permite relativo aislamiento del fenómeno, mientras que el verdadero impacto se concentra en los cordones industriales del conurbano, tradicionalmente ligados a la metalurgia y el textil. Según describió, allí se está produciendo "el deterioro de los puestos formales" y la canalización de esos trabajadores hacia plataformas de delivery, de movilidad y de comercio electrónico informal. "Todo un universo que en los conurbanos está explotando, que no aparece como desempleo porque hay gente que está trabajando, pero que ha perdido formalidad, seguridad social, vacaciones y nivel de ingreso", resumió.

Las asimetrías entre provincias

Consultado sobre si es posible un desarrollo parejo entre las distintas regiones del país en el marco del actual modelo económico, Straccia fue escéptico. Planteó que, sin infraestructura ni un rol activo del Estado, la apertura comercial termina golpeando a las economías regionales por partida doble: por la falta de obras (mencionó como ejemplo la ausencia de rutas) y porque los beneficios otorgados para la explotación de recursos naturales no se traducen en mayor demanda de mano de obra en la producción de ciudades como Rosario, en la provincia de Entre Ríos o en Mar del Plata. "Si no hay una planificación desde el Estado, es muy difícil pensar que esa integración se pueda dar naturalmente", sostuvo, y remarcó lo paradójico de privilegiar, en un proceso de apertura tan amplio, "la mano de obra de China o de India" antes que el desarrollo productivo local.

Sobre la charla del sábado

El encuentro reunirá a Straccia —periodista especializado en economía, con trayectoria en Editorial Perfil, Bloomberg, la BBC, Radio Con Vos y actualmente en Urbana Play, Cenital y El Cronista— junto a Manu Jove, cronista y columnista político con paso por TN, Blender, A24 e Infobae en Vivo. Será la próxima fecha del Ciclo de Charlas Periodísticas 2026 de ANÁLISIS, que en ediciones anteriores contó con la presencia de Germán de los Santos, Miguel Wiñazki y Carlos Ares. La entrada es libre y gratuita.