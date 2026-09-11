FOPEA expuso en el Congreso sobre el deterioro de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo

El vicepresidente de FOPEA, Claudio Jacquelin, advirtió que en 2025 “se batió el récord de agresiones al periodismo” y señaló que más del 60% provienen de Javier Milei.

Representantes del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), encabezados por su vicepresidente, Claudio Jacquelin, y su secretaria, Paula Moreno, expusieron ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación para alertar sobre la grave y preocupante situación que atraviesa el periodismo en el país.

Durante la jornada, FOPEA lamentó la ausencia del bloque mayoritario y el intento de vaciamiento de un ámbito clave para la calidad democrática, destacando que la defensa del acceso a la información y la libertad de prensa exige un compromiso que trasciende cualquier oportunismo político.

Ejes centrales de la exposición

-Aumento inédito de agresiones: según los datos del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, el año pasado se registró un récord histórico de ataques a periodistas, cifra que ya fue superada en lo que va de 2026. Más del 60% de estas agresiones provienen directamente del Poder Ejecutivo Nacional.

-Hostigamiento y deslegitimación: se denunció la existencia de un mecanismo sistemático de estigmatización y descalificación verbal desde el poder central, amplificado por estructuras estatales y paraestatales, orientadas a cancelar y deshumanizar las voces críticas.

-Ataques concretos y acoso judicial: FOPEA repasó graves antecedentes, entre ellos la reforma del acceso a la información por decreto, agresiones físicas de fuerzas de seguridad a trabajadores de prensa (como el caso del fotógrafo Pablo Grillo), hackeos, campañas de difamación y el uso abusivo de causas judiciales (juicios SLAPP) impulsadas desde la Presidencia para amedrentar al periodismo.

-Precarización laboral y vacío normativo: se alertó sobre las consecuencias de la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una medida que no solo profundiza la precarización laboral, sino que afecta las garantías de protección de las fuentes y el ejercicio libre del oficio.

-Censura e irregularidades en Casa Rosada: se expusieron las condiciones deplorables e insólitas restricciones que sufren los cronistas acreditados en la sede de Gobierno, que van desde el bloqueo físico de áreas comunes hasta el acompañamiento por personal militar para el uso de sanitarios, sumado al robo de pertenencias dentro del espacio asignado a la prensa.

-Federalización del conflicto: Paula Moreno advirtió sobre el "efecto contagio" de estas conductas hacia las provincias, donde la arbitrariedad en el reparto de pauta oficial, la falta de transparencia y la opacidad en el acceso a datos oficiales se replican de forma alarmante sobre periodistas con menor respaldo institucional.

-El valor de la repregunta y la mediación periodística: desde la conducción del Foro se enfatizó que obstaculizar el acceso a funcionarios busca eliminar el rol mediador del periodismo para imponer un discurso unidireccional sin control social.

FOPEA recordó que estos atropellos ya fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e instó a los legisladores nacionales a asumir un compromiso firme en la protección de las garantías constitucionales. Cada ataque, restricción o intento de silenciamiento hacia la prensa vulnera de manera directa el derecho fundamental de la ciudadanía a informarse en libertad.