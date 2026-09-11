Un reto viral pone en alerta a las familias: propone que adolescentes desaparezcan durante 48 horas

Grooming Argentina alertó sobre un reto viral que propone a adolescentes desaparecer durante 48 horas sin contacto con sus familias para acumular puntos en grupos digitales. La práctica, que volvió a circular en redes sociales, puede activar búsquedas y denuncias cuando los menores se ausentan sin que nadie conozca su destino.

El desafío ya había sido denunciado por primera vez en 2017, pero la detección de nuevos casos reactivó la preocupación. La advertencia no precisó cuántos adolescentes estuvieron involucrados ni las plataformas o lugares donde habría ocurrido.

La dinámica exige cortar durante dos días toda comunicación con el entorno: no responder llamados, mensajes ni enviar señales que permitan determinar la ubicación. La recompensa consiste en los puntos que cada participante obtiene a partir de la alarma que genera entre familiares, amistades y personas cercanas.

La competencia digital basada en la preocupación familiar

Los grupos digitales funcionan como espacios de circulación y presión para aceptar el desafío. La propuesta puede llegar a chicos y chicas fuera de su círculo habitual, a través de comunidades y contactos en distintas plataformas.

La suma de puntos se presenta como una forma de reconocimiento dentro de esos grupos. La advertencia señaló que el reto puede aprovechar la necesidad de pertenencia de los adolescentes y, en algunos casos, la búsqueda de atención, sin atribuir esas conductas a una única causa ni responsabilizar de manera exclusiva al entorno familiar.

Los pares también pueden influir en la decisión de participar. Esa presión puede llevar a un menor a aceptar una propuesta que no habría considerado por cuenta propia.

El principal riesgo aparece cuando un adolescente se aleja de su casa sin acompañamiento adulto y sin que su familia sepa dónde está. La falta de respuestas puede hacer creer a los allegados que enfrenta una emergencia y desencadenar una búsqueda.

La situación puede agravarse si un adulto manipula a chicos y chicas para que acepten el reto o si, durante la ausencia, entran en contacto con desconocidos.

La supervisión de contactos y grupos digitales

El llamado estuvo dirigido a madres, padres y adultos responsables, con la recomendación de conocer los espacios digitales que frecuentan niños y adolescentes. La atención debe incluir los grupos de conversación y las personas con quienes se comunican mediante teléfonos, tabletas y otras plataformas.

Algunos chicos pueden interpretar esa intervención como una invasión de su privacidad. Sin embargo, la advertencia sostuvo que los adultos deben acompañar y supervisar la actividad digital de los menores para prevenir que acepten propuestas que impliquen desaparecer durante dos días.

Grooming Argentina recomendó no participar del reto y conversar con niños y adolescentes sobre los riesgos de abandonar el hogar sin informar su ubicación.