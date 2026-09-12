Hoy, Manu Jove y Jairo Straccia debaten sobre "Periodismo, poder y dinero" en el Ciclo de Charlas de ANÁLISIS

Hoy sábado 12 de septiembre, desde las 20, en el octavo piso del Hotel Howard Johnson Mayorazgo de Paraná, se realizará un nuevo encuentro del Ciclo de Charlas Periodísticas 2026, organizado por ANÁLISIS junto a Canal 9 Litoral y Radio Plaza. En esta oportunidad, los periodistas Manu Jove (Infobae/A24) y Jairo Straccia (Urbana Play/Cenital) protagonizarán una conversación abierta bajo el título "Periodismo, poder y dinero: quién paga la crisis en la Argentina de hoy". Como en cada encuentro, la entrada será libre y gratuita.

El Ciclo de Charlas Periodísticas de ANÁLISIS continúa consolidándose como un espacio de reflexión, formación e intercambio con algunas de las figuras más relevantes del periodismo argentino. En esta nueva jornada, el público podrá escuchar a dos referentes con una fuerte presencia en los medios tradicionales y en el ecosistema digital, que abordarán, desde sus distintas experiencias profesionales, cómo se distribuyen los costos de la crisis económica argentina y qué rol cumple el periodismo frente al poder político y económico.

Manu Jove es periodista y licenciado en Comunicación por la Universidad Nacional de Quilmes. Inició su carrera en medios en 2014 y se consolidó como cronista y panelista en TN, canal en el que trabajó durante más de una década hasta su salida a fines de 2025. En paralelo, se convirtió en una de las voces más reconocidas del streaming a través de Blender, y en 2026 se sumó como columnista político a A24 y al equipo de Infobae en Vivo. Es autor de los libros El éxtasis del poder y El Monje, la verdadera historia de Santiago Caputo —este último escrito junto a Maia Jastreblansky—, y en 2025 recibió el Martín Fierro de Cable en la categoría Mejor Cronista/Movilero por su cobertura de la actualidad política.

Jairo Straccia es periodista especializado en economía, con una extensa trayectoria en medios gráficos, radiales y digitales. Se desempeña actualmente en El Cronista, Urbana Play y Cenital, donde analiza con una mirada crítica y accesible temas como la inflación, la deuda externa, el mercado laboral, la energía y las políticas públicas. Su carrera incluyó pasos por Editorial Perfil —donde se inició profesionalmente—, Bloomberg News, BBC World Business Report, Revista Fortuna, A24 y Radio Con Vos, emisora en la que condujo durante años el programa Buenas Tardes China junto a Yamila Segovia. En 2016 obtuvo el Premio a la Excelencia en Periodismo Económico y Financiero, que le permitió participar de un seminario de actualización en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

La actividad se suma a los encuentros previos del ciclo, que en las últimas ediciones ya contó con la presencia de Germán de los Santos, especialista en narcotráfico y autor de Niños Sicarios, y de Miguel Wiñazki y Carlos Ares, quienes debatieron sobre el periodismo y la necesidad de volver a las fuentes, entre otras.

El evento cuenta con el auspicio de ANÁLISIS, Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo, Neo Paraná, Canal 9 Litoral y Radio Plaza 94.7.