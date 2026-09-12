A sala llena, Manu Jove y Jairo Straccia analizaron los ganadores y perdedores del experimento libertario

En el marco del Ciclo de Charlas Periodísticas de ANÁLISIS, los periodistas Manu Jove (Infobae/A24) y Jairo Straccia (Urbana Play/Cenital) disertaron sobre “Periodismo, poder y dinero”, abordando quiénes pagan el costo de la crisis económica y política actual en Argentina y quiénes forman parte del mapa de ganadores. Ante una sala repleta de público llegó para escuchar a dos periodistas referentes de una nueva generación, expusieron la confluencia entre las élites tecnológicas internacionales, los grandes grupos empresariales tradicionales y el sistema político, así como el impacto de las políticas oficiales en la clase media, el trabajo industrial y la labor de la prensa. Tras las presentaciones, los disertantes respondieron a diversas inquietudes planteadas por los asistentes.

Manu Jove comenzó su intervención, agradeciendo la invitación y la convocatoria del público en Paraná. Respecto al impacto de la crisis en la sociedad y el surgimiento del fenómeno político de Javier Milei, Manu Jove sostuvo: “Es evidente que en este momento hablar de crisis, si nos escuchara el Presidente en algún lado o le llegara por un recorte de Twitter, seguramente le molestaría que usemos la palabra crisis. Veía en las últimas horas que comparte imágenes de lugares llenos para cuestionar dónde está la crisis o si el consumo bajó. Cuando hablamos de quién paga la crisis, muy probablemente la clase media sea la primera respuesta que nos aparece a gran escala desde el punto de vista económico. Pero yo creo que hay otra crisis más subterránea que se puede analizar desde un punto de vista político y social. Si entendemos y asumimos que Milei surge como una demanda del electorado y de la sociedad al sistema político ante la falta de respuestas concretas en la economía de la vida cotidiana, se profundiza ese reclamo a la política. El concepto de casta, que tomó en su momento de la izquierda española o del Movimiento Cinco Estrellas en Italia, quedó vacío de sentido en el discurso oficial porque ya no aparece. Aunque Milei mantiene sólido un piso en las encuestas, la expectativa de cara al futuro tiende a la baja y el costo de la crisis lo sigue pagando el sistema. El año que viene vamos a tener una elección con una mayoría de votantes por rechazo más que por convicción, donde casi el 60% de las personas que voten tienen menos de 40 años”.

Sobre la continuidad de los grupos de poder económico y su histórica adaptación a los distintos gobiernos, Jove reflexionó: “Me es inevitable recordar la foto de la asunción de Sergio Massa, la anomalía de ese momento donde alguien pasó a ejercer la presidencia en los hechos y la mitad de estos nombres empresariales estaban también ahí. Le fueron a besar el anillo a Massa, lo harán con Milei y lo harán con el próximo, sea cual sea, porque es parte de ese sistema que termina siendo ganador de cada etapa con la adaptación correspondiente. Para algunos hay una convivencia ideológica, como Marcos Galperín representando lo que el gobierno llama batalla cultural. Podemos tener esta charla dentro de 10 o 15 años y probablemente aparezcan los mismos nombres o los hijos de ellos, pero serán los mismos apellidos seguros."

Analizando la dinámica interna del Poder Ejecutivo, el estilo de liderazgo del presidente y las perspectivas electorales, Manu Jove señaló: “Las características personales y tan particulares de Milei no son normales en el modo de ejercer su comunicación, lo cual empezó siendo un atractivo. En el análisis de opinión pública se observa una diferencia importante entre la evaluación de gestión y la imagen negativa del propio presidente. A propósito de la dinámica interna del gobierno, mientras se distribuyen las cajas y el poder, la gran interna que lleva tres años de desarrollo enfrenta a apellidos muy conocidos en la historia reciente como Menem y Caputo. Pese a este contexto económico, creo que Javier Milei es el favorito con alguna diferencia para ganar la elección del año que viene y por lo tanto para reelegir, impulsado por el trauma latente de la gestión anterior y el voto por rechazo. Sin embargo, en el gobierno acumulamos una lista importante de escándalos de corrupción que han sido tiros en los pies del propio oficialismo. En la toxicidad interna del gobierno, pase lo que pase, va a tener que haber un reacomodamiento y un ordenamiento interno de esas piezas”.

Straccia: “La traslación masiva del empleo hacia los sectores triunfantes es una ilusión”

Posteriormente, Jairo Straccia tomó la palabra para detallar el mapa de ganadores económicos en el contexto actual, comenzando por las élites tecnológicas. En relación con el papel de las grandes corporaciones de tecnología y los algoritmos en la economía nacional, afirmó: “Se está dando una confluencia de ganadores tanto de una élite tecnológica mundial como de la élite local. Argentina se transformó en el territorio experimento donde los grandes empresarios tecnológicos internacionales quieren ver si pueden ganar a niveles que desconocemos. Tuvimos el caso de Peter Thiel, fundador de PayPal y desarrollador de Palantir, quien compró una casa en Barrio Parque y se reunió con Milei en momentos donde el gobierno propone leyes que abren el país al capital tecnológico internacional. A nivel local, Marcos Galperín se transformó en un militante y amplificador de la estrategia oficialista, al tiempo que suma negocios con el Estado como el pago de asistencia social de ANSES. Además, la precarización laboral que destruye empleo formal está siendo capturada por la logística informal de Mercado Libre, con miles de personas repartiendo paquetes en sus propios vehículos”.

Sobre el rol de los empresarios de la economía tradicional argentina y sus vínculos con el poder político, Straccia detalló: “Mientras todo esto pasa, tenés a las mismas familias de siempre de la élite argentina que le encontraron el punto por dónde ir entrándole al presidente que venía a romper los lazos del empresariado con el Estado. La familia Bulgheroni, principal petrolera privada, mantiene una cercanía evidente con el gobierno; Eduardo Eurnekian está buscando la renovación de la concesión de los aeropuertos por 30 años firmada por un presidente que fue su empleado durante 15 años; los Werthein están entrelazados con los intereses estatales; y Marcelo Mindlin se ha transformado en el mayor empresario de energía eléctrica. La élite mundial flashea el experimento libertario en esta era tecnológica y la élite local está esquilmando al país a través de Milei, acumulando una tajada impresionante de los recursos petroleros para las próximas generaciones”.

En cuanto a los sectores perjudicados, el problema de la morosidad y las contradicciones de la política económica, Straccia explicó: “La idea de que va a haber una traslación masiva e inmediata del empleo hacia los sectores triunfantes es una ilusión que requeriría tiempo y planificación estatal, algo que el gobierno no está dispuesto a dar. El único motor que intentaron utilizar fue el crédito, pero la decisión de no juntar reservas y subir las tasas de interés para sostener el dólar bajo en un contexto electoral provocó un pico de morosidad del cual todavía no se ha podido salir. Con las tasas altas, los servicios públicos subiendo por arriba de la inflación y la competencia importada, se acelera la caída de empresas en sectores industriales intensivos en mano de obra. La gran pregunta hacia las próximas elecciones es qué va a pesar más en los votantes: si el castigo por el deterioro del nivel de vida o el temor a regresar a la alta inflación vivida en 2023”.

Respecto a la propuesta política de la oposición y la falta de un modelo de desarrollo con estabilidad, el periodista de Urbana Play y Cenital remarcó: “Existe una demanda social de estabilidad que la oposición no termina de registrar en su discurso. Sería una picardía que no haya una propuesta que sintetice la estabilidad con el desarrollo industrial, más aún cuando Argentina se encamina a no tener la restricción histórica de falta de dólares gracias a la energía y la minería. El gobierno de Milei plantea que el Estado no debe hacer nada, mientras que en la oposición se habla del Estado planificador pero jugando un partido como si no hubiera un problema previo de moneda e inflación que resolver”.

Sobre el escenario de polarización bipartidista en la política argentina, el periodista concluyó: “Argentina sigue atravesada por una dinámica coalicional de polarización que le resulta funcional a los dos protagonistas principales. Quienes están espantados por el kirchnerismo terminan alineándose con Milei, justificando incluso los ataques a la prensa. Sin embargo, dentro del propio peronismo empiezan a surgir voces que plantean que deben revisar por qué cada vez que gobiernan se desajustan los indicadores macroeconómicos”.

Las preguntas del público

Al finalizar las disertaciones principales, el público realizó preguntas a los periodistas.

Aquí tienes la sección de Preguntas y Respuestas reestructurada, manteniendo la síntesis temática de cada inquietud formulada por el público y reproduciendo las respuestas textuales transcritas directamente de las disertaciones de Manu Jove y Jairo Straccia.

Preguntas del Público y Respuestas Textuales

Tras las exposiciones principales de la jornada, el moderador dio inicio al intercambio con el público presente en Paraná. Un asistente consultó a Manu Jove sobre su participación en un espectáculo masivo en el Movistar Arena junto al equipo de Tomás Rebord y si dicha dinámica responde a una estrategia o refleja la falta de candidatos tradicionales. El periodista de A24 e Infobae dijo: “Para alguno que no está al tanto, yo trabajo con Tomás Rebord. El año pasado ya hicimos Movistar Arena y este año haremos otro en el que nos disfrazaremos y haremos ese tipo de cosas. Pero si el presidente canta en el Movistar Arena ¿cómo no vamos a poder hacerlo nosotros? En algún momento se decía: 'Che, ¿pero el periodismo serio convive con esto?'. Cuando vi a Javier Milei cantar 'Cuca tirapiedra', dije: sí, la verdad que convive, efectivamente convive. Todo este escenario que describíamos recién genera esa orfandad de liderazgos y de candidatos. Si Tomás es candidato o no, te lo responderá él, pero aparece esa demanda, sobre todo de las nuevas generaciones, porque hay liderazgos agotados o que ya no representan o que son responsables de haber llevado a ese mismo espacio hasta acá. Pero la demanda ya es hasta medio absurda. El año pasado, en otro de estos eventos de pasar papelones públicos, me peleé en un ring en el medio del estadio de Huracán contra un referente del mundo digital libertario y había gente pidiendo que me candidatee por el peronismo. Me parece que es un buen ejemplo, esa orfandad está y se expresa con incluso esta duda de si podría ser o no, si existe la posibilidad o si hay una demanda o un electorado para eso".

A Jairo Straccia le preguntaron cómo implementar una política industrial desde un espacio alternativo sin caer en abusos de precios locales ni en los errores de protección del gobierno anterior, considerando la crisis de la sustitución de importaciones y la competencia con China. El periodista respondió: “Se me ocurren dos respuestas. La primera es mucho más inmediata y es una política industrial no destructiva de lo que sí funciona bien, pero que solo lo destruís si lo ponés a competir con la producción subsidiada china. Quiero decir, si vos estás dándole beneficios impositivos, cambiarios, fiscales a los que invierten en el RIGI y tenés siete fábricas de estructuras metálicas en Argentina, ponele que cuatro no puedan existir ¿ninguna de todas esas te puede ofrecer un producto para hacer los galpones en el proyecto Vicuña y traer los galpones terminados de China? O sea, como mínima política industrial es no ser boludo. Vas a tener el desarrollo de Vaca Muerta por los próximos 20 años exportando cada vez más petróleo ¿y cómo vas a entregar el negocio a los tubos indios que se hacen con acero chino?”.

“Está bien el punto que vos decís y yo lo recontracomparto. Incluso el que venga después de Milei con una mirada industrial va a tener una ventaja que va a decir a los productores locales: ‘Déjense de romper las pelotas con los costos. Jueguen en la cancha, les puedo poner que compitan si quieren con los chinos, pero les doy un margen en las licitaciones locales de hasta 10% más caro que los chinos y te lo tomo. No podés ser alguien que desaproveche la capacidad productiva. Hay un gran riesgo de que no lo hagamos. Si vuelve alguien, hay una alta chance de eso, pero aspiro a que en algún momento, así como ahora somos boludos por derecha, dejemos de ser boludos por izquierda también”.

Otra consulta fue acerca de si la postura oficial sobre la producción nacional se asemeja al dicho de la última dictadura militar sobre la equivalencia entre fabricar acero o caramelos. Jairo Straccia dijo: “Completamente. Por eso estaba subrayando el momento que estamos viviendo. Lo que pasa es que además se está viviendo ese mismo giro en un mundo que por todos lados te genera advertencias: por un lado, porque estás en un proceso así con los saldos exportables de China inundando los mercados del mundo; y, por otro lado, con tu principal aliado político diciéndote 'che, tendrías que intervenir'. Y es muy loco que Argentina, igual con Trump protegiendo y tomando medidas ‘peronistas’, y China expansiva amenazando la industria del mundo, decida pegarse un tiro en los pies. Sí, para mí tiene esa misma lógica”.

Acerca de cómo viven los periodistas los ataques del poder político, el hostigamiento en redes y el acoso judicial, fue Jove quien respondió: “Creo que del 2023 para acá el sistema, la clase política y un sector del periodismo estamos fingiendo coherencia, haciendo de cuenta que es normal lo que pasa cuando todos sabemos que no es normal lo que pasa en esa materia. Yo veo una réplica bastante exacta, con otros formatos porque la época cambió, de lo que hacía 6, 7, 8 con el aparato de comunicación oficial: era todos los días en televisión abierta contarte que había una serie de participantes de la conversación que en base a determinados intereses espurios opinaban todo lo contrario. Es exactamente lo mismo que pasa hoy en otro formato, en un formato más digital, con un propio presidente de la Nación poniéndose al frente de eso en Twitter o en sus discursos públicos. Después hay algo mucho más amplio de crisis de la profesión. Hace muchísimo tiempo que estamos todos los periodistas y los contenidos trabajando para un gran jefe que es Google. Hay un escenario de los medios mucho más amplio que lo que Milei puede estar atacando. No tengo duda de que van a seguir creciendo esos casos”.

Jairo Straccia también tomó la palabra para responder sobre este asunto: “El punto de fondo de Milei y de la prensa es que le molesta la disidencia. Eso es lo que explica todo esto. A Milei lo que le molesta es el periodista, el economista, el consultor, el político o el que sea que opina algo distinto, y le molesta por antidemocrático. Cuando lo llevo a casos puntuales de hostigamiento personal en redes sociales, me parece que se cruzan límites. Entiendo que si miro lo más relevante es que a Milei le molesta la disidencia, pero tampoco creo que pueda terminar a su gusto porque terminan abriendo voces que lo critican cada vez por más lugares. Hay un problema más de fondo del laburo periodístico, además del impacto de la tecnología, que es la precarización laboral de los periodistas que no se ven en la tele, sobre una pirámide de trabajo periodístico que tiene una base abajo cada vez más ancha de trabajos muy pero muy mal pagos que tampoco sabés qué futuro van a tener porque ya cada vez son más reemplazables por la inteligencia artificial”.

Por otro lado, les preguntaron a los periodistas qué nivel de incidencia real tienen las prácticas espirituales, el tarot y las visiones mesiánicas en la conducción política del gobierno. Jove dijo: “Efectivamente es un gobierno de raros en muchos aspectos. Tiene mucho que ver con que, en dos años, desde un armado original que eran Milei y su hermana, pasaron a ser gobierno nacional con todo lo que ello implica. Entonces ahí, en la misma lógica por la que se enojaban con los periodistas, en la lógica de amigo-enemigo, Milei no tiene ningún problema: si desde mañana Jairo empieza a decir que está todo excelentemente perfecto, va a ser en diez días retuiteado por el presidente, en veinte días está en una conferencia y en treinta días probablemente sea ministro de Economía. En cuanto a lo mesiánico o lo extremadamente individualista, me parece que esa es la principal coincidencia de Milei con los rasgos de época. En ese rejunte hay desde algunos que antes se dedicaban al tarot, como la secretaria de la Presidencia o todo el ecosistema que ella misma armó y que ahora están en lugares de poder real, hasta otros que antes se dedicaban a ser vicepresidente de la Nación o gobernadores. Son todos bienvenidos si van a alinearse 100% a lo que Milei dice".

Otra consulta fue si el respaldo electoral del interior al presidente se mantiene o si empieza a minarse por la falta de medidas dirigidas hacia las provincias. Straccia respondió: “Hablar de las provincias desde Palermo, que es donde trabajamos, es la falta de respeto más habitual que cometemos cuando hacemos periodismo desde la Capital Federal. Pero me surge como una tentativa de respuesta un diálogo que tuve la semana pasada con gente de Marcos Juárez. Me decían: 'Acá pegó muy fuerte la crisis de Metalfor, una metalúrgica de maquinaria agrícola, y el cierre de la única clínica que atendía PAMI'. Le pregunté: '¿Se las facturaron al intendente?'. Me dice: 'No, igual no saques ninguna conclusión; yo que vivo acá te juro que Milei va a sacar 60%'. Así que no tengo idea qué significa lo que está pasando en el proceso económico: el enojo en el amplio país que tenemos y la aparición de Milei versus lo que hay enfrente”.

Al respecto, Jove dijo: “Es muy particular para el año que viene porque prácticamente todos los gobernadores, con alguna excepción, tienen posibilidad de reelegir. Después tenemos el caso muy particular de un presidente que es fuerte en muchas provincias según todos los estudios y mediciones de opinión pública, y un mismo presidente que visitó cuatro o cinco veces más solo Estados Unidos que todas las provincias juntas. Coincido con Sturzenegger en que uno de los grandes problemas de la Argentina es definitivamente el Conurbano bonaerense, sobre todo la distribución demográfica, que es algo que hay que resolver y que al mismo tiempo no aparece nunca como un tema central de la conversación”.

También interrogaron a los periodistas con una crítica sobre por qué los medios no abordan directamente la salud mental del presidente y solicitó una comparación con el tratamiento de la salud mental en la sociedad. Jairo dijo: “Yo cuando no puedo tener algo chequeado trato de no reproducirlo. Escucho colegas que hablan de los problemas de salud mental y hacen diagnósticos. Yo como no tengo elementos para hacer algo así, no te puedo decir qué tiene el presidente porque no estoy en condición de afirmar si tiene una patología más allá de lo que uno ve. Estoy sí mucho más abocado a la otra parte de tu pregunta, que es el momento de la salud mental en general de Argentina. Nosotros le dedicamos el otro día un programa especial a la prevención del suicidio, al impacto de la tecnología en la salud mental de los adolescentes. Me preocupa como periodista, me preocupa como padre. Estoy muy obsesionado sobre el impacto de las pantallas y los algoritmos en todo lo que hacemos, desde nuestra convivencia hasta los votos. Hay estudios que están tratando de medir hasta dónde nos va a cambiar la vida esta situación del escroleo permanente”.