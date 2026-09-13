Lluvias en la cuenca alta provocaron un rápido repunte del río Uruguay: podría impactar en la región

Precipitaciones en territorio brasileño, en la zona donde están las nacientes del Río Uruguay, generaron un rápido incremento de los caudales que debieron erogar las represas de Itá y Foz de Iguazú.

En consecuencia, el “río de los pájaros” experimentó un repunte en los puertos ubicados en territorio misionero. Por caso, en El Soberbio alcanzó en la última medianoche los 11,50 medio metro por encima del nivel de alerta establecido por Prefectura Naval Argentina.

Algo más al sur, en la localidad de Alba Posse, el río superó también el nivel de alerta, al marcar la escala 10,60 metros. Lo mismo en Panambí, donde llegó a 8,10 metros, por arriba de los 7 metros protocolizados para disparar el “Alerta”.

Este nuevo repunte de los caudales, que se espera sea pasajero, encuentra al embalse de Salto Grande cerca de los 35 metros, por lo que no sería de descartar que en los próximos días la represa opte por bajar ese nivel, de manera tal de ganar margen para administrar el mayor volumen que llegue del norte.

De hecho, entre los dos últimos registros de Prefectura, la altura en Federación Embalse bajó 18 cm y lo mismo en Salto Grande aguas arriba, donde descendió 21 cm.

Este domingo, el río alcanzaba los 6,04 metros en el puerto de Concordia. Si bien se trata de una altura muy alejada de los 11 metros del “alerta”, expone que el río aún traslada caudales importantes.

Fuente: El Entre Ríos