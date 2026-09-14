La crítica de The Economist a Javier Milei: “Argentina necesita menos gritos y más crecimiento”

El prestigioso medio económico británico The Economist volvió a publicar un nuevo editorial sobre el gobierno del presidente Javier Milei en el que asegura que el país necesita “menos gritos y más crecimiento” y exhorta al libertario a que atienda las preocupaciones de la sociedad si es que no quiere que su paso por la Casa Rosada llegue a su fin el año próximo.

En su edición impresa, el diario publicó un artículo denominado “Argentina necesita menos gritos y más crecimiento” en el que hace una reconstrucción sobre la actualidad económica, política y social de la Nación y advierten sobre el bajo nivel de aprobación de su mandato a raíz del deterioro de los salarios y del empleo.

“Pan y manteca, no fanfarronadas”, señala el editorial de The Economist en el que plantean que Milei debe combinar el sostenimiento del programa de estabilización, que le ha permitido reducir drásticamente la inflación, con medidas que atiendan las consecuencias sociales de sus reformas.

En el artículo, señalan que la reducción de la inflación debe concatenarse con un mayor crecimiento económico que le permita hacer frente a las dificultades que atraviesa la sociedad en términos de ingresos y de pérdida del empleo formal. Su aprobación, según afirman, está cerca de los niveles más bajos de su mandato.

A lo largo de sus tres años, Milei aplicó recortes profundos sobre el gasto público para dominar la inflación y liberar la economía. En el mes previo a su asunción, el índice de precios se ubicaba en 161%, mientras que a julio de este año rondaba el 34%.

De acuerdo al medio británico, en los albores de su gestión dominaba la desconfianza por parte de los analistas del mercado respecto al éxito de su programa, pero remarcó que “Milei demostró que estaban equivocados”. Y destacan que actualmente la economía se encamina a registrar su segundo año con crecimiento anual, algo poco frecuente desde 2008.

Pero habiendo pasado tres años “muchas personas todavía enfrentan dificultades”. La preocupación por la inflación fue desplazada por el miedo a perder el trabajo, siendo actualmente uno de los temas principales para un sector de la sociedad.

Por ese motivo, el editorial señala que el Gobierno enfrenta una etapa diferente a la que se encontró a los inicios de la gestión. Celebran el superávit fiscal y el rechazo a la emisión monetaria, y aclaran que todavía debe reducir la inflación, pero plantean que es necesario que tome medidas que reactiven la actividad, el crédito y la inversión.

“Ser más libertario, no menos” y “mostrar empatía”

The Economist afirma que Milei debe hacer uso de los resultados obtenidos en la lucha contra la inflación para promover un crecimiento de la actividad más rápido, aunque eso implique un descenso más lento de los precios. “Es el momento de construir sobre los cimientos que estableció y concentrarse más en el crecimiento”, remarcan.

“La forma más evidente de resolver esto consiste en ser más libertario, no menos”, sostiene el editorial en el que piden que elimine de una vez los controles de capital vigentes y que el Banco Central deje de intervenir en los mercados para sostener el dólar. Eso favorecería al crédito y, por consecuencia, a la inversión, la actividad y el empleo.

En otro pasaje del artículo afirman que Milei hace uso de la causa Malvinas para revertir el deterioro en su imagen y distraer al argentino de los problemas no resueltos por sus políticas de Gobierno y de las denuncias por corrupción que afectan a su administración. “Es difícil denunciar a la ‘casta’ corrupta cuando tus aliados enfrentan acusaciones de corrupción propias”, apuntan.

“Milei debería mostrar algo de empatía”, continua el editorial. Y le piden que reconozca los problemas que enfrentan los hogares argentinos por el empleo, los salarios y la reducción de subsidios, ya que “el destino de su proyecto puede depender de encontrar ese equilibrio”.

Sin un cambio en esos frentes, el “remarcable experimento liberal” puede recibir un rechazo en las urnas y llegar a su fin durante 2027.