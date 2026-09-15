El BAP ofrece Cajas Navideñas para que empresas distribuyan entre empleados y generen "platos de comida"

El Banco de Alimentos Paraná invita a empresas y organismos a sumarse a la campaña “Navidad Compartida”. Ofrecen cajas navideñas para distribuir entre empleados y, al mismo tiempo, colaborar con la generación de “platos de comida para quienes más lo necesitan”.

“Elegí nuestras cajas navideñas como regalo para tus empleados y transformá ese gesto en platos de comida para quienes más lo necesitan. ¡Cada caja se transforma en 50 platos de comida! Nuestra caja Premium cuenta con un diseño exclusivo del artista Milo Lockett para hacer de tu regalo corporativo un presente con identidad y propósito”, sostienen desde la entidad que hace beneficencia.