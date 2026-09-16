Milei entre los Presidentes de Latinoamérica peor valorados: sólo el 35% de los argentinos aprueba su gestión

Un relevamiento realizado este mes por la consultora CB Global Data sobre la imagen de los presidentes de América Latina ubica a Javier Milei en el puesto 14 de 18 países medidos. Sheinbaum, Bukele y De la Espriella lideran el podio regional; Arévalo, Rodríguez y Mulino cierran la tabla.

Javier Milei atraviesa un nuevo mes con números adversos en la consideración pública. Según la última encuesta de la consultora CB Global Data, realizada entre el 7 y el 11 de septiembre, la imagen positiva del Presidente argentino se ubica en 35,5%, frente a un 60,6% de desaprobación y un 3,9% que no sabe o no contesta. El dato lo coloca dentro del bloque de “los seis peores” del ranking, concretamente en el puesto 14° sobre 18 mandatarios relevados en la región.

Respecto de la medición de agosto, cuando su imagen positiva era del 35,1%, Milei apenas logró sostener el nivel de aprobación, con una variación mínima al alza que no alcanza para sacarlo de la mitad baja de la tabla.

Al desagregar el resultado de septiembre, el 26,3% de los consultados calificó la gestión de Milei como “muy buena” y un 9,2% como “buena”, mientras que un 13,2% la definió como “mala” y un contundente 47,4% como “muy mala”, el porcentaje de rechazo más alto en esa categoría específica entre los primeros 14 lugares del ranking.

En ese contexto, los seis Presidentes peores posicionados son Yamandú Orsi, de Uruguay, con 37,7%; Javier Milei, con 35,5%; Daniel Ortega, de Nicaragua, con 33,9%; José Raúl Mulino, de Panamá, con 32,1%; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 28,8%; y en el último lugar del ranking regional, Bernardo Arévalo, de Guatemala, con apenas 28,2% de imagen positiva.

Los mejor valorados y las variaciones

El primer lugar del ranking de Presidentes latinoamericanos lo ocupa Claudia Sheinbaum, de México, con un 69% de imagen positiva; seguida por Nayib Bukele, de El Salvador, con 66,2%; y Abelardo De la Espriella, de Colombia, que completa el podio con 53,6% de aprobación. Los siguen Keiko Fujimori, de Perú, con 52,4%; Luis Abinader, de la República Dominicana, con 50,8%; y Laura Fernández, de Costa Rica, con 49,7%.

En el segmento intermedio, calificado por el informe como “regular”, se ubican Lula da Silva, de Brasil, con 48,5%; Daniel Noboa, de Ecuador, con 47,4%; Santiago Peña, de Paraguay, con 45,5%; Nasry Asfura, de Honduras, con 43,2%; José Antonio Kast, de Chile, con 42,9%; y Rodrigo Paz, de Bolivia, con 41,6%.

El informe destaca especialmente las variaciones respecto de la medición anterior. El mayor crecimiento del mes lo registró Luis Abinader, de República Dominicana, con una suba de 2,7 puntos porcentuales. En el otro extremo, la caída más pronunciada del ranking fue la de Rodrigo Paz, de Bolivia, que perdió 8,9 puntos porcentuales de imagen positiva en apenas un mes.

En el caso de Milei, la variación fue leve: pasó de 35,1% en agosto a 35,5% en septiembre, un movimiento que el informe marca con una flecha ascendente pero que resulta estadísticamente marginal y no altera su posición en el tramo bajo de la tabla.

El relevamiento de CB Global Data se realizó desarrolló entre el 7 y el 11 de septiembre, mediante la técnica CAWI (encuestas autoadministradas online) sobre población general mayor de 18 años, con cuotas de género, nivel socioeconómico, rango etario y ubicación geográfica, en 18 países. El tamaño muestral por país osciló entre 3.225 y 4.271 casos, con un margen de error de entre 1,5% y 1,7% según el país, y un nivel de confianza del 95%.