Ranking de Presidentes: “Cada país va navegando las aguas de lo que le toca en el momento”, analizó consultor

Bazán señaló que el estudio "es una foto que viene reflejando una tendencia bajista; es decir desde que comenzó la gestión hasta hoy sin dudas es el número más bajo que llegamos a medirle al Presidente de la Nación".

El subdirector de la Consultora CB de Capital Federal, Martín Bazán, brindó detalles del último estudio de opinión sobre la imagen de 18 Presidentes de Latinoamérica que coloca al mandatario argentino Javier Milei entre los peor posicionados.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bazán indicó que “el último estudio que salió en los primeros días de septiembre medimos a los Presidentes de 18 países de Latinoamérica y en ese ranking Javier Milei ocupó el puesto número 14 dentro de los seis peores Presidentes valorados dentro de su país”.

Especificó que el resultado dio “35.5 de imagen positiva para el Presidente argentino y 60.6 de imagen negativa, lo que, quizá desde lo numérico, es uno de los peores momentos para los números del Presidente de la Nación”.

Aclaró que “esto es una foto que viene reflejando una tendencia bajista; es decir desde que comenzó la gestión hasta hoy sin dudas es el número más bajo que llegamos a medirle al Presidente de la Nación, que después de ganar las elecciones llegó a tener 59 puntos de imagen positiva. Esto es un retroceso de casi 24 puntos desde el inicio de la gestión hasta hoy. Y cayendo por debajo del 40, sobre todo en los últimos tres meses”.

“Nosotros siempre decimos que la imagen de Milei se divide entre su núcleo duro, que es ese 30% que lo votó en las PASO, en las generales y en el ballotage, de ese otro 29% que llegó de otras fuerzas políticas, porque creyeron que Javier Milei era la mejor alternativa en ese momento, pero que no fueron votantes de primera instancia de Milei, sobre todo votantes de Juntos por el Cambio. Y creemos que ya se viene limando tanto la imagen que ese 29% ya casi no queda dentro de la imagen positiva”, analizó.

En cuanto a las diferencias que se observan entre países desde lo ideológico, el consultor consideró que “cada país va navegando las aguas de lo que le toca en el momento; quizá Alberto Fernández llegó a medir casi 70 puntos de imagen positiva a las antípodas de lo que hoy es Milei, que en algún momento llegó a medir 59 puntos. En los dos extremos mucha gente ha compartido la imagen positiva de ambos y hoy quizá tiene una imagen negativa de los dos; es decir, el momento va atravesando a la realidad de la gente, y me parece que hoy estamos viendo en Latinoamérica que los factores económicos –macroeconómicos y microeconómicos- que atraviesan a la sociedad son fundamentales en la imagen de los dirigentes”.

“Lo que pasa en Argentina, que hoy estamos hablando de que si hay una mejora económica de cara a las elecciones que vienen, pueden mejorar la imagen del Presidente, lo vemos en toda Latinoamérica. Sin duda, cuando lo analizamos políticamente, el giro hacia la derecha de muchos países ha sido producto de grandes fracasos de las izquierdas en muchos países de Sudamérica también”, señaló.

La imagen del gobernador e intendentes

Consultado respecto de la imagen del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, indicó que, en base a un estudio de agosto “está en el puesto 14, con 49.5 de imagen positiva y 46.2 de negativa. Dentro de gobernadores, si vemos el número por sí solo, no está dentro de los mejores, aunque no está lejos tampoco, pero cuando vemos la imagen a nivel nacional de todos los gobernadores, Frigerio no está tan mal”.

“Si repasáramos la imagen a nivel nacional de muchos gobernadores, muchos tienen un nivel de desconocimiento muy alto y quizás Frigerio ahí saca una ventaja respecto al resto”, resumió.

En el caso de los intendentes, detalló que “en la medición de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, está en el puesto número 12 con 50.5 de imagen positiva y 47 de negativa”. En la comparación con otros intendentes, mencionó que “el primer lugar fue para la intendenta de San Juan (Susana Laciar) con 57.1; el segundo lugar para el intendente de Formosa Capital (Jorge Alberto Jofré) con 56.8 y el tercer lugar para el intendente de Posadas (Leonardo Stelatto) con 56.4, respecto casi 6 puntos por debajo de esa línea”.

La dirigencia peronista

Por otra parte, específicamente sobre los dirigentes del peronismo, consignó: “Dentro del peronismo tenemos medido a (el gobernador de Buenos Aires) Axel Kicillof como el mejor dirigente, sobre todo en términos de lo numérico, con mayor imagen positiva y todavía bastante lejos de los números que podría llegar a tener cualquier dirigente de La Libertad Avanza”.

“En un escenario electoral, por ahí general, un poco más cerca, pero en un escenario de ballotage, a Axel Kicillof se le complica un poco más, sobre todo teniendo en cuenta que hay un techo electoral de cierto sector del peronismo muy bajo. El sector más vinculado o que se busque una vinculación con Cristina y creo que todavía Axel Kicillof, sobre todo en el interior, tiene una vinculación al kirchnerismo muy alta”, concluyó.