Analizarán la vigencia y las asignaturas pendientes de la Constitución de Entre Ríos a 18 años de su reforma

Este viernes 18 de septiembre a las 18:30 horas, se llevará a cabo la jornada debate “La Constitución de Entre Ríos a 18 años de su reforma: Balance, Vigencia y Asignaturas pendientes”. El encuentro tendrá lugar en el Salón “Lucio Dato” del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), ubicado en la capital provincial, y será con entrada libre y gratuita para todo el público.

La actividad es organizada por el Instituto de Derecho Constitucional y Administrativo del CAER y busca generar un espacio de reflexión sobre el impacto y los desafíos actuales enmarcados en la constitución reformada en 2008.

El panel central estará integrado por profesionales del derecho que participaron en aquel proceso histórico como ex convencionales constituyentes. Los disertantes serán los Dres. Raúl Barrandeguy, Flavia Pasqualini y Jorge Daniel Monge.

Durante la jornada, los panelistas realizarán un balance del proceso reformista y analizarán el grado de vigencia de las reformas introducidos en la carta magna provincial.

La invitación está dirigida tanto a profesionales del derecho, estudiantes y académicos, como a la ciudadanía en general interesada en la realidad institucional y jurídica de Entre Ríos.