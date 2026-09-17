En Argentina 8 de cada 10 estudiantes no logran niveles básicos en Matemática

Los resultados de PISA 2025 trazaron un panorama preocupante para Argentina. Los estudiantes de 15 años obtuvieron 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias, con caídas en las tres áreas respecto de la edición anterior, en 2022.

El dato más crítico aparece en Matemática: el 76% no alcanzó el nivel mínimo de desempeño, es decir, solo 1 de cada 4 estudiantes logró resolver las tareas básicas esperadas para su edad. En Lectura y Ciencias, 6 de cada 10 estudiantes quedaron también por debajo de ese umbral. Entre los 91 sistemas educativos participantes, Argentina se ubicó en los puestos 75 en Matemática, 62 en Lectura y 71 en Ciencias.

En el último informe de Argentinos por la Educación se analizan los principales resultados de Argentina en PISA 2025. En Matemática, la proporción de estudiantes que alcanza al menos el nivel básico cayó sostenidamente desde 36% en 2006 hasta 24% en 2025. En la comparación latinoamericana, Argentina quedó 8ª entre los 13 países participantes en las tres áreas. Los resultados vuelven a poner sobre la mesa un desafío conocido: cómo lograr que las mejoras que empiezan a verse en algunos tramos del sistema –como el avance reciente en Lengua en primaria que mostró Aprender 2025– puedan sostenerse a lo largo de toda la trayectoria escolar, especialmente en Matemática.

Porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño. Lectura. Países participantes de la región y promedio de los países de la OCDE y LATAM. Año 2025. Ordenado de mayor a menor proporción de estudiantes por debajo del nivel 2.

La cifra: 76%

Es el porcentaje de estudiantes argentinos de 15 años que no alcanzan el nivel básico de desempeño (nivel 2) en Matemática en PISA 2025. El gráfico permite poner ese dato en perspectiva: Argentina se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor proporción de estudiantes en los niveles más bajos, con peores resultados que Uruguay (57%), Chile (59%), México (69%), Perú (70%), Costa Rica (70%), Colombia (71%) y Brasil (72%). También queda muy lejos del promedio de la OCDE (35%). Casi no hay estudiantes argentinos que alcancen los niveles 5 o 6 (los más altos) en esta área.

Las desventajas sociales no definen el destino educativo

Los resultados de PISA 2025 muestran que las desventajas sociales no tienen por qué definir el destino educativo de los estudiantes. Algunos países lograron avances notables a pesar de partir de situaciones especialmente difíciles. Esto demuestra que los sistemas educativos pueden encontrar formas de desarrollar el talento de los estudiantes más desfavorecidos.

Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, analizó que la caída de los resultados comenzó antes de la pandemia y continuó después, por lo que el COVID-19 no alcanza para explicar esta tendencia. El uso de dispositivos digitales puede ofrecer una explicación más convincente, al menos en parte. En países como Argentina y Uruguay, gran parte de los estudiantes señala que ya no puede concentrarse porque alguien en su clase está usando un teléfono celular.

Del diagnóstico a la acción

Autoridades educativas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil de ocho países latinoamericanos se reunieron en un seminario virtual organizado por Argentinos por la Educación y Fundación Varkey para analizar los resultados de PISA 2025 y, sobre todo, qué hacer a partir de ellos. La evaluación mostró que América Latina sigue enfrentando grandes dificultades para garantizar aprendizajes fundamentales en Lectura, Matemática y Ciencias. “Queremos compartir el diagnóstico, pero también conocer qué se está haciendo y pensar juntos qué podemos hacer para mejorar”, propuso Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación.

Los datos perfilan una región con resultados muy heterogéneos, pero con un desafío común: ningún país latinoamericano mejoró significativamente en Lectura ni en Matemática respecto de 2022. En Ciencias sí hubo avances en Costa Rica, El Salvador y Uruguay. A la vez, entre 57% y 92% de los estudiantes de la región no alcanzó el nivel mínimo en Matemática, y la presencia de alumnos en los niveles de desempeño más altos fue prácticamente nula. El mensaje que atravesó el encuentro fue pasar del diagnóstico a la implementación: usar mejor la evidencia, fortalecer las capacidades de los sistemas educativos y convertir los aprendizajes fundamentales en una prioridad sostenida.