Los argentinos de la IA: 1 de cada 3 no sabe si eliminará empleos y los mayores de 50 son los que más temen

El 47% de los argentinos cree que la inteligencia artificial va a reducir la cantidad de empleos en los próximos 20 años, el 8% espera que los aumente y el 33% no sabe qué esperar.

Los datos son de Pew Research Center, la referencia en encuestas de opinión pública de Estados Unidos, que publicó este jueves 17 de septiembre su relevamiento sobre IA en 37 países. Argentina entra como país de ingreso medio, según la clasificación del Banco Mundial que usa el informe.

Su nivel de miedo al empleo queda entre la mediana de ese grupo, 36%, y la de los países de ingreso alto, 55%. Lo que distingue a Argentina no es el temor: es la duda.

La duda pesa más que el miedo

Uno de cada tres argentinos no sabe qué va a pasar con el empleo. En la pregunta sobre desigualdad, la indecisión trepa al 46%: el 23% cree que la IA va a ampliar la brecha entre ricos y pobres, el 3% que la va a achicar y el 28% que no va a cambiar mucho.

Ese 46% está entre los más altos de la encuesta, en la misma franja que Colombia (49%) y México (48%). En ningún país del estudio, más de uno de cada cuatro espera que la IA reduzca la desigualdad. En Argentina, esa esperanza la comparte apenas el 3%.

Pocos argentinos escucharon mucho sobre inteligencia artificial

La duda tiene una explicación en el propio informe: solo el 26% de los argentinos escuchó o leyó mucho sobre inteligencia artificial. El 43% escuchó un poco y el 30%, nada. La mediana de los 37 países es 31%. España está en 35%, Chile en 31%, Colombia en 30%, Perú en 29%. Solo México, con 23%, queda más abajo entre los países de habla hispana.

Pew señala que en muchos países las personas menos informadas son las más propensas a responder que no saben. Argentina encaja: poca información, mucha indecisión.

Los jóvenes saben y los mayores temen

La información está repartida por edad. El 42% de los argentinos de 18 a 34 años escuchó mucho sobre IA, contra el 25% de los de 35 a 49 y el 11% de los mayores de 50. Una distancia de 31 puntos entre los extremos.

El miedo va en sentido inverso. El 24% de los jóvenes se declara más preocupado que entusiasmado por el avance de la IA en la vida diaria; entre los mayores de 50, el 45%. Esa diferencia de 21 puntos está entre las seis mayores de los 37 países, junto con Italia, Hungría, Grecia, Países Bajos y Francia.

El patrón es distinto al de Estados Unidos, donde los adultos menores de 35 pasaron del 40% al 55% de preocupación desde 2024 y ya igualan a los mayores. En Argentina, el joven que más usa la herramienta es el que menos la teme.

Pew agrega que los argentinos mayores también son más propensos que los jóvenes a creer que la IA va a ampliar la brecha entre ricos y pobres, un patrón que solo comparten Chile, Hungría, Italia y Perú. El informe no publica la cifra.

Cuanta más información, menos preocupación

El cruce más claro es el que une información y sentimiento. Entre los argentinos que escucharon poco o nada sobre IA, el 39% está más preocupado; entre los que escucharon mucho, ese miedo baja al 28%. El entusiasmo sube del 8% al 21%, y los que sienten las dos cosas a la vez pasan del 41% al 49%.

Pew marca los tres movimientos como estadísticamente válidos. En el total del país, el 36% se declara preocupado, el 43% siente entusiasmo y preocupación al mismo tiempo y el 11% se inclina al entusiasmo.

La ideología también mueve la lectura. En la pregunta sobre desigualdad, el 31% de quienes se ubican a la izquierda cree que la IA va a ampliar la brecha, contra el 20% de la derecha. Argentina es uno de los ocho países, sobre 28 medidos, donde Pew registra esa diferencia.

Cómo queda Argentina frente al resto del mundo

En 34 de los 37 países, más gente espera menos empleos que más. La mediana global es 46% contra 9%, con un 25% que no sabe. Entre los hispanohablantes, Perú lidera con 57%, seguido por España con 54% y Chile con 53%; Colombia marca 45% y México 44%. Estados Unidos, 71%.

El problema argentino con la inteligencia artificial no es el miedo. Es que la mitad del país todavía no tiene con qué formarse una opinión, y la mitad que sí la tiene son los menores de 35.

Infobae