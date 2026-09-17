Un comisario en apuros: la historia de Rosatelli, una peligrosa sociedad del narco con la Policía

Desde el 19 de agosto por la mañana temprano, cuando el comisario y abogado Daniel Alejandro Rosatelli fue interceptado por la Policía Federal al salir de su edificio y posteriormente detenido, ANÁLISIS se ocupó de seguir minuto a minuto la historia. Por eso, en la edición de este mes, la revista sale a la calle con todos los detalles sobre el caso: un narcovehículo, testimonios, videos y documentos que comprometen al hijo de quien fuera un reconocido subjefe policial, movimientos financieros millonarios, una golpiza brutal, bienes bajo la lupa y la teoría de la conspiración política.

Otro tema de la edición que ya circula en Paraná es el Superior Tribunal de Justicia (STJ), su presupuesto, planta de personal, licencias, viáticos, vehículos oficiales y sumarios administrativos son los datos que se desprenden de la respuesta a un pedido de acceso a la información pública. Aparece una planta de más de dos mil personas con altos niveles de interinato, un patrón de ingresos en el que casi cuatro de cada diez empleos se cubrieron sin concurso público, y un uso extendido -aunque reglamentario- de las licencias por enfermedad y por compensatoria de feria en toda la estructura judicial.

La revista también difunde un informe sobre el pabellón que recibió a Sergio Urribarri y quiénes son sus nuevos compañeros. Junto a Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, los tres cumplen este viernes su primera semana en la Granja Penal El Potrero, en las afueras de Gualeguaychú. ANÁLISIS reconstruyó la cronología de las primeras jornadas de los tres exfuncionarios condenados por delitos de corrupción que comparten pabellón con una veintena de presos mayores de 60 años. Hay estafadores, agresores sexuales, homicidas y un exintendente. El lugar tiene monitoreo de cámaras y audio las 24 horas, cocina propia y baño compartido. Los nuevos internos llegaron con lo puesto y comieron la comida de la cárcel, cuya mala calidad horas antes había generado una huelga de hambre.

La edición 1174 cuenta todo sobre la restitución a la Catedral de Paraná de un histórico púlpito, retirado del templo hace seis décadas. El episodio permite reconstruir la historia de un edificio que es mucho más que un templo religioso. Esta investigación de ANÁLISIS revela, además, que originalmente hubo dos púlpitos exactamente iguales y enfrentados entre sí. Uno acaba de regresar a su lugar; el otro también sobrevivió, aunque fuera de la Catedral. Dónde está, cómo llegó hasta allí y qué destino podría tener son parte de una historia que atraviesa las transformaciones del templo y oficia como disparador para conocer las singulares relaciones de convivencia, cooperación y también enfrentamiento entre la Iglesia y la Masonería entrerriana.

El análisis político muestra elecciones en el horizonte, con narrativas (todavía) sin atracción. Este tiempo preelectoral, tan negado como presente, sirve para repasar lo escrito sobre la dirigencia entrerriana y nacional, en un plano donde se buscó entender procesos que transitan y tensiones hacia el interior de los espacios que representan o, mejor dicho, creen representar. Se trata de compartir sin filtros lo que observamos. Es un aporte más a la reflexión general. La interpretación de lo que aquí se desgrana provoca, seguramente, la sinestesia. Nos pasa, nos seguirá pasando. Es que las narrativas, poco atractivas, sin compromisos, no hacen más que avalar aquello que fuimos compartiendo los dos últimos años. La deriva sigue y es un llamado de atención.

El número de septiembre contiene un diálogo en profundidad con el fiscal coordinador de Gualeguay, Nogoyá y Victoria, Gamal Taleb. Repasó su recorrido profesional atravesado por el Derecho, la política y una concepción de la función judicial como servicio. Habló de la responsabilidad individual frente al delito, pero también de las condiciones sociales que pueden favorecer determinadas conductas. Advirtió, sobre el deterioro de la capacidad de comprender al otro y de construir criterios compartidos de verdad. En ese contexto, reivindicó al diálogo como un posible camino frente a una sociedad atravesada por discursos de odio y profundas fracturas.

Otro de los temas que ocupa a la revista ANÁLISIS es la salud mental de los trabajadores estatales. El informe titulado Políticas de escritorio: ¿quién cuida a quienes nos cuidan? indaga con hondura la alarmante situación que atraviesan empleados de la provincia: crisis económica, salarios que no alcanzan y sobreendeudamiento, un combo que agrava las afecciones previas de salud y genera serias dificultades desde lo emocional y lo psicológico. Los trabajadores hoy no tienen una adecuada atención. Todo queda cristalizado en el testimonio en primera persona de un trabajador de la salud.

No son los únicos temas que aborda la nueva edición de ANÁLISIS. También se puede leer sobre temas ambientales; un informe sobre la trayectoria de la edición digital de esta revista, la primera web de la Mesopotamia; un profundo análisis sobre los “libertarios” de hoy en contraposición al peso de toda una corriente ideológica y del origen epistemológico del término. Además, un reportaje a Jorge Daneri, Literatura, Deportes, Danzas, Música y mucho más.