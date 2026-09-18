Día de la libertad de los ríos: se cumplirán 29 años de la Ley Antirrepresas

El 29° aniversario de la Ley Antirrepresas N°9092 de 1997 se cumplirá el 23 de septiembre, y desde el Comité Popular de la Cuenca del Ríos Paraná convocan a “recuperar nuestra historia y volver a discutir las estrategias de defensa del territorio”.

“En esta ocasión les esperamos para una jornada de diálogo y arte, que invita a poner en común la situación actual de nuestras cuencas. Hoy nos atraviesan factores como el fenómeno del niño y la hidrovía, así como el accionar de espacios de gestión comunitaria en la región”, señalaron.

La cita es ese mismo 23 de septiembre, de 16 a 20 en la Sala Mayo de Paraná. “Desde el Comité Popular de Cuenca del Río Paraná convocamos a celebrar este logro único e histórico de la ciudadanía entrerriana, para debatir a través de diversas voces, la situación actual de nuestras cuencas y sistemas de humedales para hacer frente al próximo fenómeno del niño”, invitaron.

“Nos encontramos para reflexionar críticamente sobre el tiempo que nos toca atravesar, con el fin de reconocernos parte de un territorio surcado por agua, del cual depende nuestra calidad de vida, cultura e identidad, y el de las futuras generaciones”.

El encuentro consta de dos paneles de debate:

¿Cómo está nuestra cuenca para hacerle frente al fenómeno del niño? Se abordará la situación de la cuenca a nivel regional y las políticas necesarias para una gestión integral de cuencas.

Gestión local de cuencas: ¿ciudadanía o Estado? Para reflexionar sobre distintas formas de participación ciudadana y el rol del Estado a nivel local.

Habrá personas del arte, la academia, pueblos originarios, el derecho, la biología, la geografía, actores políticos y socioambientales.

Entre cada panel habrá música en vivo y diversas expresiones artísticas alusivas al sentido de pertenencia e identidad entrerriana.

“En un mundo atravesado por múltiples crisis civilizatorias, signado por guerras, genocidios, explotación y desigualdad, apelamos a construir un futuro que se centre en las necesidades de los pueblos y el respeto a nuestros territorios. Un mundo que priorice y defienda nuestras historias de cooperación, nuestras raíces ancestrales, por sobre las imposiciones desde afuera. Tenemos la certeza de que lo que nos une son las aguas. Porque cuando cuidamos las aguas estamos cuidando a la Madre Tierra y la vida en todas sus formas, las de hoy y las de mañana. Te esperamos para recordar y seguir defendiendo la libertad de nuestros ríos”.