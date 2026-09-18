Organizan un conversatorio para reflexionar sobre la adopción y los derechos de las infancias y adolescencias

El martes 22 de septiembre se realizará el conversatorio “Adopción: entre los deseos adultos y los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, organizado por La Hendija Ediciones y el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER). Será a las 17 en el Centro Cultural La Hendija (Gualeguaychú 171, Paraná).

La actividad se enmarca en el Mes de la Adopción en Entre Ríos, declarado por la Ley 11.005, la cual establece que durante septiembre se debe difundir y sensibilizar sobre la realidad de este instituto y, fundamentalmente, promover el derecho de las infancias y adolescencias a vivir en familia. Además, este martes 15 se conmemora el Día de la Adopción, fecha en que se recuerda la sanción de la Ley 13.252 en 1948.

En ese sentido es que se llevará adelante este encuentro abierto a la comunidad, al que se podrá asistir tanto presencialmente como en forma virtual, a través del canal https://www.youtube.com/@lahendijaediciones. Se abordarán temáticas como las particularidades de las personas que esperan ser adoptadas y los deseos de quienes aspiran a ser adoptantes, lo que generalmente no es coincidente.

Otros ejes a tratar serán la disposición para transitar el proceso que implica la adopción, los fundamentos de las convocatorias públicas y las dificultades para encontrar familias que asuman la crianza de niños de mayor edad y adolescentes o con situaciones de salud y discapacidad.

Del panel participarán Maximiliano Benítez, defensor general de Entre Ríos, Natividad Martínez Laca, hija adoptiva, y Laura Martincich, directora de La Hendija Ediciones y mamá por adopción. Moderará la actividad la secretaria del RUAER, María Spais.