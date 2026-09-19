La “Marcha de la Bronca” tuvo su expresión en Paraná con reclamos nacionales y provinciales

Organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas se movilizaron este sábado desde la Plaza 1º de Mayo hasta Casa de Gobierno. Foto: APF Digital.

Organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas se movilizaron este sábado desde la Plaza 1º de Mayo hasta Casa de Gobierno. Durante la jornada difundieron un documento con críticas a las políticas del gobierno nacional, la administración provincial y la Municipalidad de Paraná.

Distintas organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas se movilizaron este sábado por el centro de Paraná como parte de la denominada “Marcha de la Bronca”, una convocatoria de alcance nacional que tuvo expresiones en distintos puntos del país.

La concentración comenzó pasado el mediodía en la Plaza 1º de Mayo y desde allí la columna marchó hasta la Casa de Gobierno. Según informó APFDigital, entre los participantes hubo una importante presencia de agrupaciones juveniles y espacios de izquierda.

La convocatoria había comenzado a organizarse semanas atrás, después de una coordinación nacional que reunió de manera virtual a representantes de organizaciones políticas, sindicales, ambientales, estudiantiles, feministas, jubilados y sectores autoconvocados.

Durante la movilización se expresaron reclamos vinculados con salarios y jubilaciones, la reforma laboral, el financiamiento de universidades y del sistema de salud, las privatizaciones y la relación con el Fondo Monetario Internacional. También hubo planteos dirigidos al gobierno de Rogelio Frigerio y a la gestión municipal de Paraná.

Los organizadores difundieron un extenso documento común en el que definieron el sentido de la convocatoria: “Hoy nos movilizamos en todo el país para hacer oír una bronca que crece desde abajo”.

En otro tramo señalaron: “Esta es la bronca de quienes trabajamos y estamos lejos de llegar a fin de mes. La bronca de las y los jubilados que trabajaron toda la vida y hoy tienen que elegir entre comer o comprar sus medicamentos”.

Los planteos en Entre Ríos

El documento dedica un apartado extenso a la situación provincial. Allí los sectores movilizados cuestionaron los cambios en la obra social de los empleados públicos, la reforma previsional, la política salarial y diferentes decisiones vinculadas con trabajadores estatales y docentes.

“En Entre Ríos, Frigerio es un ejemplo de esto”, expresaron antes de enumerar sus críticas a la creación de OSER, las modificaciones al sistema jubilatorio y las condiciones laborales en la administración pública.

También manifestaron su rechazo a la denuncia penal contra ATE por una protesta y se refirieron a los conflictos laborales registrados en distintas empresas de la provincia. En ese sentido, sostuvieron: “Repudiamos la denuncia penal realizada a ATE en el marco de una acción de lucha” y reclamaron respuestas ante los despidos producidos en fábricas entrerrianas.

La situación de los trabajadores municipales también fue incorporada al documento, junto con el conflicto por la implementación del nuevo sistema de estacionamiento medido y el reclamo de los tarjeteros. Los manifestantes expresaron además su solidaridad con los trabajadores del transporte urbano.

Ambiente, educación y derechos humanos

Otro de los capítulos estuvo dedicado a los conflictos ambientales. Las organizaciones cuestionaron el modelo extractivo, la explotación de arenas silíceas en el sur entrerriano y distintas iniciativas que, según plantearon, podrían afectar los recursos naturales de la provincia.

“En Entre Ríos nos organizamos para frenar los ataques ambientales que sufrimos”, afirmaron en el documento, donde mencionaron también la situación del río Paraná, las fumigaciones y los proyectos vinculados con el uso de la tierra y el agua.

En materia educativa, el texto cuestionó las políticas del Consejo General de Educación y del gobierno provincial y reclamó mayor presupuesto para el sistema público. También se incluyeron demandas relacionadas con salud mental, discapacidad, ciencia y cultura.

La movilización incorporó además consignas vinculadas con los 50 años del golpe de Estado de 1976 y con las políticas de memoria, verdad y justicia. El documento sostuvo: “Son 30.000, fue genocidio y seguimos reclamando Memoria, Verdad y Justicia”.

Hacia el final, las organizaciones sintetizaron una serie de demandas: aumentos de salarios y jubilaciones, prohibición de despidos, rechazo a la reforma laboral, mayor financiamiento para salud, educación, universidades, ciencia y cultura, defensa de los sistemas públicos y oposición a las privatizaciones.

El documento concluye con una definición sobre el sentido colectivo de la protesta: “Nuestra bronca no es la indignación aislada de cada uno. Es una bronca compartida y organizada, que se vuelve encuentro, coordinación y lucha”.

La movilización de este sábado en Paraná formó parte de la jornada nacional y reunió reclamos de alcance general con demandas específicas de Entre Ríos y de la capital provincial.

Fuente: APF DIgital.