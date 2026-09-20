Domingo inestable en Entre Ríos: alertas por tormentas y fuerte descenso térmico desde el martes

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene avisos por tormentas para buena parte de la provincia. Paraná está bajo alerta amarilla, mientras que Victoria y Gualeguay tienen nivel naranja. Las lluvias llegarían con mayor intensidad durante la tarde y la noche y, tras el paso del frente, comenzará una semana mucho más fresca.

Este domingo estará atravesado por la inestabilidad en Entre Ríos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por tormentas en distintos sectores de la provincia y prevé que las condiciones desmejoren especialmente durante la segunda mitad de la jornada.

En Paraná, el alerta amarillo está vigente desde el mediodía y se extiende hasta el final del día. El organismo advierte que pueden registrarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante precipitación en períodos cortos, ocasional caída de granizo y ráfagas que, en forma puntual, podrían superar los 70 kilómetros por hora. Para este nivel, el SMN señala la posibilidad de fenómenos con capacidad de provocar daños o interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.

Para Victoria y Gualeguay, la advertencia sube a nivel naranja, que dentro del Sistema de Alerta Temprana significa que pueden producirse fenómenos meteorológicos peligrosos para las personas, los bienes y el ambiente.

En Paraná y La Paz, el pronóstico prevé una jornada templada a cálida, con mínimas cercanas a los 16 grados y máximas que podrían rondar los 28. Durante las primeras horas las condiciones serían más estables, pero hacia la tarde y la noche aumentará la posibilidad de lluvias y tormentas, con probabilidades de precipitación de entre 40 y 70 por ciento.

En Concordia y Federación se esperan registros de entre 16 y 26 grados. La mayor parte del día transcurriría con baja probabilidad de precipitaciones, aunque el panorama cambiaría hacia la noche, cuando también podrían desarrollarse tormentas.

Más al sur, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay tendrían mínimas próximas a los 13 grados y máximas de alrededor de 27. Para ambas ciudades se anuncian tormentas durante la tarde y la noche y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora.

El SMN recomienda seguir las actualizaciones de los alertas, ya que la intensidad y localización de las tormentas puede modificarse a medida que avance la jornada.

El lunes comienza a cambiar el tiempo

Después de las tormentas del domingo, este lunes 21 comenzará un cambio de masa de aire y las precipitaciones perderán protagonismo.

Para Paraná y La Paz no se prevén lluvias durante la jornada y las máximas se ubicarían cerca de los 24 grados. Valores similares se esperan en Concordia y Federación, aunque en estas dos ciudades todavía aparece alguna probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas del día.

En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, las máximas rondarían los 21 grados. Allí el viento tendrá mayor presencia y durante la tarde podrían producirse ráfagas de entre 60 y 69 kilómetros por hora.

El martes, el cambio más marcado

La baja de temperatura se sentirá con mayor fuerza el martes 22. Las mínimas descenderían a valores de entre 7 y 8 grados, mientras que las máximas apenas alcanzarían los 18 en buena parte de Entre Ríos. No se esperan precipitaciones para esa jornada.

El miércoles seguirá fresco, con mínimas que podrían ubicarse entre 6 y 7 grados y máximas cercanas a los 21.

La tendencia comenzaría a revertirse desde el jueves. Para ese día se esperan máximas en torno de los 27 grados, con mínimas de entre 10 y 12. Hacia el viernes, el termómetro podría alcanzar los 29 grados en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, mientras que en otras localidades los registros máximos se ubicarían alrededor de 26.

El sábado continuaría la recuperación térmica, con temperaturas que podrían acercarse nuevamente a los 29 grados en Concordia y Federación.

Así, después de un domingo marcado por tormentas y alertas, Entre Ríos atravesará primero un brusco descenso térmico y luego una recuperación gradual de las temperaturas hacia la segunda mitad de la semana.

El SMN recuerda que sus alertas se actualizan regularmente y recomienda consultar la información oficial ante la posibilidad de cambios en la evolución de las tormentas.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.