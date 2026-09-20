Tras el granizo y las tormentas, Entre Ríos tendrá un lunes ventoso y más fresco

La fuerte inestabilidad de este domingo dejó granizo y ráfagas en Paraná y llevó al Servicio Meteorológico Nacional a elevar a naranja el nivel de alerta en buena parte de la provincia. Para este lunes 21 se espera una mejora, aunque con viento intenso y un marcado descenso de las temperaturas.

Después de un domingo atravesado por tormentas fuertes, lluvia, viento y caída de granizo en distintos sectores de Paraná, las condiciones comenzarán a cambiar este lunes en Entre Ríos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa el ingreso de aire más frío y una jornada en la que el viento tendrá un papel importante.

Durante la tarde de este domingo, el organismo elevó a naranja el alerta por tormentas para 12 departamentos entrerrianos, entre ellos Paraná, mientras otros cinco permanecieron bajo nivel amarillo. En las zonas alcanzadas por el alerta naranja se advirtió sobre tormentas localmente severas, abundante precipitación en períodos breves, granizo y ráfagas que podían superar los 100 kilómetros por hora.

En Paraná, el temporal efectivamente llegó acompañado por granizo y fuertes ráfagas. Hacia la noche todavía se mantenía vigente el alerta naranja, aunque la tendencia indicaba que la inestabilidad perdería fuerza con el avance del frente frío.

Un lunes con viento y bastante menos calor

El escenario será distinto este lunes 21 de septiembre. Para Paraná, la actualización meteorológica prevé una mínima cercana a los 6 grados y una máxima de alrededor de 20, con disminución de la humedad y mejoramiento de las condiciones.

Pero la atención estará puesta en el viento: para la capital provincial rige una alerta amarilla durante la mañana, con vientos del oeste que rotarán al sudoeste, velocidades sostenidas de entre 40 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En el sur y este de Entre Ríos también continuarán las advertencias. Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Tala e Islas del Ibicuy se encuentran entre los departamentos alcanzados por alertas por viento para el lunes. Allí se esperan velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 70.

En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, el domingo dejará paso a una jornada bastante más fresca y ventosa, sin el escenario de tormentas severas que dominó buena parte de este domingo.

Para Concordia, todavía existe alguna posibilidad de precipitaciones durante las primeras horas del lunes, pero luego las condiciones mejorarían. La máxima se ubicaría en torno de los 24 grados, antes de que el descenso térmico se haga más evidente durante el martes.

El martes se sentirá con más fuerza el descenso

El cambio de masa de aire quedará más claro el martes 22. En Paraná se esperan valores cercanos a los 8 grados de mínima y 17 de máxima, sin lluvias importantes previstas.

El miércoles continuará fresco, aunque con una leve recuperación: en la capital entrerriana las temperaturas se moverían aproximadamente entre 10 y 20 grados.

Hacia la segunda mitad de la semana regresarán valores más propios de la primavera. Para el jueves se anticipan marcas próximas a los 25 grados y para el viernes la máxima podría acercarse nuevamente a los 29, aunque el pronóstico extendido vuelve a mostrar posibilidad de inestabilidad hacia el jueves.

Así, después de un domingo con tormentas severas y granizo, el comienzo de la semana estará marcado por el viento y una fuerte baja de temperatura, antes de una recuperación térmica hacia jueves y viernes.

El SMN recomienda seguir las actualizaciones de su Sistema de Alerta Temprana, ya que los avisos pueden modificarse de acuerdo con la evolución de los fenómenos. El nivel amarillo advierte sobre eventos con capacidad de producir daños o interrupciones momentáneas, mientras que el naranja corresponde a fenómenos considerados peligrosos para las personas, los bienes y el ambiente.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.