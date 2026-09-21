Fundación CAUCE participó en la COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, realizada en Mongolia del 17 al 28 de agosto. Presentó una propuesta sobre la relación entre la salud de los suelos y la salud humana, participó de las articulaciones de la sociedad civil y fortaleció su presencia en el ámbito internacional. El encuentro también dejó debates pendientes y nuevas preguntas sobre el lugar de las organizaciones y los territorios en las decisiones globales.

La 17ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) cerró en Mongolia con acuerdos en distintos temas, pero también con debates pendientes y tensiones en torno a la participación de la sociedad civil.

Para Fundación CAUCE, la COP17 significó un nuevo paso en su participación dentro de la Convención y la posibilidad de llevar al escenario internacional una propuesta construida desde su trabajo territorial en torno a la agroecología y la alimentación.

La organización llegó a esta edición con una experiencia previa: su participación en la COP16 había sido su primera incursión dentro de la CNULD. Esta vez, el recorrido acumulado permitió involucrarse en las negociaciones, participar de espacios de articulación de la sociedad civil y aportar desde una perspectiva territorial y técnica.

En ese proceso tuvo un papel importante el programa de mentoría de Drynet, que permitió fortalecer conocimientos y capacidades institucionales para comprender los procedimientos, las agendas y la dinámica de las negociaciones internacionales.

Suelo, alimentación y salud

Uno de los principales hitos de la participación de CAUCE fue la coorganización del encuentro paralelo Healthy Soil 4 Food. Con el acompañamiento de Drynet, particularmente de Aniela Batschari, y el apoyo de AIDER Perú, especialmente de Luis Castillo, el encuentro contó con moderación y traducción simultánea.

Fue también la primera vez que CAUCE presentó dentro de una COP una propuesta concreta para profundizar la relación entre la salud de los suelos y la salud humana.

La organización plantea que la degradación de las tierras no puede ser abordada únicamente como un problema ambiental o productivo. Las formas de gestionar los suelos tienen impacto sobre la calidad nutricional de los alimentos, la disponibilidad de agua, la biodiversidad, los medios de vida rurales y la salud de las poblaciones.

Sin embargo, esta relación todavía aparece de manera fragmentada en la agenda internacional. Para CAUCE, la experiencia de Mongolia mostró la necesidad de avanzar hacia una mirada más integral que vincule tierra, sistemas alimentarios y bienestar humano.

La propuesta presentada durante la COP17 también fue recogida por Mongabay Latam, en una nota que reunió la perspectiva de CAUCE con la de especialistas que analizaron algunos de los desafíos que todavía presenta la CNULD en materia de alimentación y seguridad alimentaria.

El valor de las redes

La participación en la COP también permitió fortalecer el trabajo conjunto entre organizaciones de distintas regiones del mundo. El Panel de Organizaciones de la Sociedad Civil de la CNULD coordinó espacios de intercambio que permitieron seguir las negociaciones, analizar diariamente los avances y construir posiciones comunes.

CAUCE participó en grupos de edición de declaraciones y tuvo a su cargo la lectura de la declaración de la sociedad civil sobre cómo evitar, reducir y revertir la degradación de las tierras y los suelos agrícolas.

En ese marco, la organización destacó la representación latinoamericana y el liderazgo de Marioldy Sánchez, de AIDER Perú, quien además fue tutora de Glenda Mangia, integrante de CAUCE, durante el programa de mentoría de Drynet.

La experiencia puso en evidencia la importancia de fortalecer capacidades entre organizaciones, generaciones y territorios de la región, así como de acompañar a quienes comienzan a transitar estos espacios internacionales.

Debate pendiente

Uno de los puntos que generó mayor preocupación durante la COP17 estuvo relacionado con la participación de la sociedad civil.

Desde el inicio de la Conferencia, Estados Unidos objetó la inclusión en la agenda de temas vinculados con la participación e involucramiento de la sociedad civil. También quedaron bloqueados o postergados debates relacionados con género y con las sinergias entre las Convenciones de Río. Como consecuencia, varios de estos asuntos no pudieron ser discutidos formalmente y fueron trasladados hacia la COP18.

Para CAUCE, esta situación plantea un problema central: la participación de las organizaciones no debería limitarse a espacios paralelos, diálogos abiertos o declaraciones simbólicas.

Las comunidades locales, los pueblos indígenas, las mujeres, las juventudes, las organizaciones sociales, las personas campesinas y quienes trabajan en la restauración de los ecosistemas cuentan con conocimientos y experiencias fundamentales para abordar la degradación de las tierras y las sequías.

Mientras la discusión formal sobre participación quedó bloqueada, las organizaciones continuaron interviniendo y reclamando durante los plenarios centrales por financiamiento directo, una gobernanza construida desde abajo hacia arriba y políticas centradas en las personas y los territorios.

Acuerdos y temas pendientes

Durante la COP17 se adoptaron 34 decisiones sobre diferentes cuestiones vinculadas con la lucha contra la desertificación y la degradación de las tierras. Entre ellas se abordaron temas como pastizales y pastoralismo, tenencia de la tierra, tormentas de arena y polvo, fortalecimiento de capacidades, movilización de recursos y el funcionamiento de la interfaz ciencia-política.

Uno de los avances destacados fue el reconocimiento de la importancia de los pastizales y de las comunidades pastoriles, cuyos territorios y formas de vida tienen un papel relevante en la seguridad alimentaria, los medios de vida rurales y la conservación.

Sin embargo, no se alcanzó un acuerdo global sobre la sequía y otros temas críticos quedaron pendientes para las próximas negociaciones. Estos debates continuarán hacia la COP18, prevista en Egipto en 2028.

La distancia entre la urgencia de las crisis ambientales y los tiempos de los procesos multilaterales constituye uno de los desafíos que atraviesan estas negociaciones. Mientras algunos acuerdos se postergan, la degradación de las tierras continúa afectando sistemas productivos, comunidades rurales y ecosistemas en distintas regiones del mundo.

Territorios y decisiones globales

La experiencia de la COP17 dejó para CAUCE nuevas herramientas, alianzas y aprendizajes. También reforzó una idea que atraviesa su trabajo: las discusiones internacionales adquieren sentido cuando logran conectarse con lo que sucede en los territorios.

La participación en Mongolia permitió fortalecer vínculos nacionales, regionales e internacionales y llevar al ámbito de la CNULD una perspectiva construida desde el trabajo territorial de la organización.

El regreso implica ahora continuar con los proyectos de territorio y los procesos de incidencia política, con la agroecología y la alimentación sostenible como ejes frente a la degradación de los suelos y la sequía.

Porque la restauración de la tierra no termina cuando se cierra una COP. El trabajo continúa en las comunidades, en las organizaciones y en las redes que todos los días buscan generar capacidades, construir alternativas y llevar las experiencias de los territorios hasta los espacios donde se toman decisiones.