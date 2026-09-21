Mataron a una periodista y candidata a gobernadora regional de Perú

La periodista y candidata a gobernadora regional de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo, fue asesinada a tiros este sábado durante una actividad de campaña en la ciudad de Caraz, en el norte de Perú. El ataque ocurrió este sábado, cuando la dirigente recorría un mercado junto a simpatizantes de Socios por Áncash, la agrupación con la que competía en las elecciones regionales del próximo 4 de octubre.

Aponte había participado el 15 de septiembre en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los candidatos al Gobierno Regional de Áncash. Cuatro días después de aquella actividad electoral, fue asesinada durante una recorrida proselitista en Caraz.

Tras el ataque, la Policía desplegó un operativo que terminó con la detención de un hombre de 30 años, de nacionalidad venezolana, identificado por sus iniciales L.I.O.D. El sospechoso fue interceptado en la Carretera Central, frente al cruce Palmira, y llevaba un arma de fuego que fue incautada. La Policía Nacional informó además que un equipo especializado de la División de Homicidios de Lima viajó a Áncash para reforzar la investigación junto con la División de Investigación Criminal y el Ministerio Público, publicó Ámbito.

El ataque ocurrió en plena actividad electoral Aponte, conocida como “La China Polo”, fue atacada con un arma de fuego durante el recorrido proselitista. Según informó la Policía Nacional del Perú, otras cinco personas resultaron heridas como consecuencia de los disparos y fueron trasladadas a centros de salud para recibir atención médica. La Policía desplegó un operativo en la zona y detuvo a un ciudadano venezolano señalado como presunto implicado en el crimen, a quien se le habría encontrado un arma de fuego.