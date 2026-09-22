HIF Global: insisten en que se convoque a una consulta popular

La agrupación Paysandú Soberano UPM2 NO hará entrega este martes a quien preside la junta departamental, de un documento con los argumentos económicos, políticos, ambientales y sociales que avalan el pedido para que no se instale la planta de combustible proyectada por la empresa HIF Global.

A su vez, solicitan que envíen nuevamente a la Corte Electoral en Montevideo las 17.200 firmas que habían reunido con ese propósito, para que sean verificadas. Los ambientalistas quieren que le pidan al intendente que convoque a una iniciativa popular, en la cual todos los sanduceros puedan decidir si están o no de acuerdo con que se lleve a cabo el proyecto, informó El Entre Ríos.

El escrito recuerda que en sesión celebrada el 13 de agosto, la junta departamental aprobó por unanimidad la resolución Nº 292/2026, en el marco de la sentencia Nº 28.712 dictada por la Corte Electoral 26/06/26, relativa a la “Iniciativa Legislativa Departamental por Paysandú” promovida por el grupo “Paysandú Soberano UPM 2 NO”. En la misma, se procede al archivo definitivo del expediente, incluyendo los legajos de firmas devueltos por la Corte Electoral.

Fundamentos

Las graves consecuencias ambientales, sociales, económicas y culturales que podría ocasionar la instalación de una refinería de producción de combustible sintético y metanol en cualquier parte del territorio del departamento de Paysandú, motivaron la carta del grupo ambientalista a la funcionaria.

Expresan preocupación por el memorándum firmado “en forma secreta”, entre el gobierno anterior (período 2019 – 2024) y la empresa multinacional HIF Global el 28 de febrero del 2024. “El poder ejecutivo se negó a brindar su contenido violando la ley N° 18381 de acceso a la información pública y por ese motivo el Estado uruguayo estuvo pagando una multa de U$S 830 diarios”.

Por otra parte, aseguran que “se incurre en un engaño por parte de las autoridades de la empresa HIF y el gobierno uruguayo diciendo a la opinión pública que lo que se instalaría en Paysandú es una planta de producción de Hidrógeno verde, cuándo en los informes presentados por la empresa queda explícito que lo que se instalaría en la rivera del Rio Uruguay, desembocadura del Rio Que guay o lindante a la planta de ALUR, es una refinería de producción de combustible sintético, metanol y recientemente la empresa informó que también produciría amoníaco”.

“Estamos hablando de una industria en fase experimental, donde la manipulación y traslado de metanol puede ocasionar accidentes que luego lamentaremos todos”, resaltan.

Y añaden: “Perjudicará económicamente a los habitantes de nuestro departamento, ya que va a afectar el turismo y todas las actividades que se desarrollan en nuestra zona costera, como la pesca y los baños en nuestras playas, ya que estos megaproyectos siempre se instalan sobre nuestros ríos, y con la producción de metanol, los químicos contaminantes que se vuelquen al río afectarán aún más la calidad de las aguas”.

Objeciones

Más adelante, los firmantes presentan sus objeciones en lo económico. “Si se llegara a firmar el acuerdo que pretende HIF con UTE, en donde solicita que el ente estatal le cobre los megavatios a la mitad de precio (unos 40 dólares ) que UTE adquiere a 80 dólares, el Estado uruguayo perdería entre 80 y 100 millones dólares al año, unos .U$S 2.000 millones en 20 años. Pero además UTE le tiene que construir una usina propia para que la planta pueda tener energía las 24 horas”.

“HIF promete generar 1.400 puestos de trabajo de forma zafral, mientras dure la construcción de la planta y 300 empleos fijos. Para el costo que tendría el acuerdo con UTE, cada puesto de trabajo por mes nos costaría US$ 20.000 dólares. El subsidio total que pretende HIF en el acuerdo con UTE equivale a 2.500 puestos de trabajo a 2.000 USD por mes”.

“Encarecimiento en la producción de alimentos, reducción de ingresos y fuentes de trabajo en el sector turístico, pagar más caro aún la producción de energía beneficiando a multinacionales pagar la construcción/reparación/mantenimiento de vías férreas para que saquen su producción, sumados a los 500 mil dólares por día que le pagamos a UPM para el mantenimiento de su tren. Regalar millones de litros de agua dulce para la producción de combustible de exportación significa la pérdida absoluta de desarrollo de un país”, mencionan entre las consecuencias.

“Como estas multinacionales se radican en nuestros países para no pagar nada (zonas francas, exoneración de pago de impuestos y subsidios, implican que nuestro pueblo van a seguir pagando estos megaproyectos que no nos dejan nada para el país y mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”.

En lo productivo, habría “más extranjerización de nuestra tierra, implicando mayor pérdida de soberanía alimentaria, menos tierra para producir alimentos, más expulsión de pequeños/as y medianos productores del medio rural, seguir alejándonos de la realización de una reforma agraria que posibilite la solución del acceso a la tierra y la producción de alimentos para nuestro pueblo”.

“Por la contaminación se verá afectada la producción ictícola, la producción apícola”, señalan.

Por otra parte, dicen que Alemania necesitaría de la producción de metanol y combustibles sintéticos para volver a posicionarse como potencia armamentística. “Si se instala HIF en Paysandú, estaríamos siendo cómplices para que Alemania siga apoyando el genocidio en Palestina, Líbano y generando más guerras y muertes en todo el planeta”.

En lo social, “la presencia de estas multinacionales traen un altísimo riesgo en la proliferación de casos de explotación sexual, trata de personas, abuso de sustancias, aumento del narcotráfico y desarraigo a la tierra”, sostienen desde Paysandú Soberano UPM2 NO.

Finalmente, en lo ambiental y la salud, hablan de la posibilidad de explosiones e incendios.

“La contaminación atmosférica será muy significativa ya que de las cuatro antorchas de 80 metros saldrá elementos químicos muy contaminantes”, agregan.

Además, “podría aumentar localmente la incidencia de brotes de legionella, que es un género de bacterias ambientales que viven de forma natural en el agua dulce y la tierra húmeda, y que al multiplicarse en sistemas de agua artificiales o sea exceso de vapor de agua a altas temperaturas, puede causar la legionelosis (una neumonía grave conocida como enfermedad del legionario) o la fiebre de Pontiac o cuadro febril”.

Si la planta de combustible se instalara en el lugar inicial, advierten que “sería un claro perjuicio a las especies que viven en esa zona, la eliminación de flora nativa y la afectación a las islas del Que guay que fueron incluidas en las SNAPS pero con una refinería al lado perjudicando la biodiversidad de la zona”. Si se terminara relocalizando junto a la planta de ALUR, “afectaría a comunidades como el Barrio Nuevo Paysandú, zonas de chacras, barrio Las Brisas, pequeños productores de alimentos y todo el entorno”.

También habría contaminación sonora, visual y aumento de temperatura, contribuyendo al calentamiento global por emisión de co2 de las chimeneas.