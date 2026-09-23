Cautiva: "Toledo tenía poderes que un dictador envidiaría", dijo el fiscal Gamal Taleb

El fiscal Gamal Taleb, a cargo de la acusación en el juicio contra Luisa Ester Toledo —conocida como hermana María Isabel—, repasó los detalles centrales de la causa judicial por las torturas y privaciones ilegítimas de la libertad ocurridas en el convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá, a raíz del estreno de la serie "Cautiva" en Flow y Max, basada en el mismo caso.

Consultado sobre el impacto de ver la ficción tras haber estado presente en el juicio oral, Taleb coincidió con la intensidad emocional que generan las primeras imágenes: "Vi dos capítulos y medio, tres, y me pasó lo mismo, es como que tiene mucha intensidad emocional y hay que ir viendo de a poco". Remarcó la diferencia entre leer sobre el caso y haber escuchado en vivo, durante el debate oral, los testimonios de las víctimas, Silvia Rauch Alvarenque y Roxana Peña: "En este caso, ficción y realidad se combinan de una manera tan clara y tan compleja a la vez, que realmente produce un impacto muy fuerte".

En diálogo con Un martillo para darle forma - Radio Plaza, Taleb explicó el origen del proceso judicial: "Esto comenzó con una investigación periodística que publica la revista ANÁLISIS, por los malos tratos, vejaciones y privaciones ilegítimas de la libertad que estaban sufriendo algunas carmelitas en el Carmelo de Nogoyá". Precisó que se investigaron dos víctimas concretas, y que el enfoque jurídico del caso fue el de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y por el tiempo de duración: en el caso de Silvia, desde 2007 hasta 2013 —seis años—, y en el de Roxana, con mayor claridad probatoria desde 2015 hasta 2016, cuando ella misma comenzó a escribir notas pidiendo su "exclaustración", tal como se denomina ese trámite dentro de las constituciones carmelitas.

"Se pudo probar todo"

El fiscal fue categórico sobre el resultado probatorio del juicio: "Se pudo probar todo, todo lo que fue objeto de la investigación penal, de la hipótesis de la fiscalía". Detalló que se acreditó que las víctimas no querían permanecer en el convento durante esos períodos y que eran obligadas a castigarse físicamente con látigos y con cilicios —alambres de púa que causan heridas, utilizados en la zona de los muslos—, además de ser amordazadas con pedazos de madera o con tubos, tal como muestra la serie. Explicó que todas las religiosas afectadas presentaban un estado de salud generalizado deteriorado, producto de la angustia sostenida que vivían dentro del convento. "Había como una situación de terror y de pánico generalizado, y un dominio absoluto de las mentes y del alma de todas las personas que estaban allí adentro", describió, y calificó el régimen como "un régimen de terror implantado (...) en un convento de retiro".

"Tenía poderes que un dictador envidiaría"

Consultado sobre una frase que pronunció durante su alegato —que Toledo "tenía poderes que un dictador envidiaría"—, Taleb explicó el fundamento de esa comparación: a diferencia de un régimen autoritario estatal, donde el control sobre la vida cotidiana de cada individuo resulta necesariamente más mediato, dentro del convento Toledo ejercía "un control absoluto de lo que pasaba". Citando a Michel Foucault, describió que la exsuperiora ejercía "una biopolítica sobre los cuerpos y las mentes de esas personas, que los llevó a anular la personalidad directamente". Relató que las víctimas, incluso después de salir del convento, no podían ir al baño por sí mismas sin pedir autorización, y describió un sistema de "culpabilización permanente", en el que actos cotidianos —romper una taza, mirarse en el reflejo de una ventana— derivaban en sesiones de autoacusación pública y castigo corporal.

Una actitud de "soberbia absoluta" durante el juicio

Consultado sobre la actitud de Toledo durante el proceso judicial, Taleb no dudó en calificarla: "De soberbia absoluta". Contó que en su declaración, al referirse a una de las víctimas, la propia acusada empleó una frase reveladora —dijo que la religiosa "estaba muy bien hasta que logró escaparse"—, en contradicción directa con la línea de defensa que sostenía que las religiosas permanecían en el convento por voluntad propia. "Me llamó la atención su frase 'logró escaparse', porque si estaban ahí adentro porque querían estar, ¿por qué se iban a escapar?", relató el fiscal, y describió la reacción de Toledo ante esa observación: "se dio vuelta y le salió, con la mirada, un profundo desprecio".

La única condenada de la causa

Taleb confirmó que Toledo fue la única condenada en el proceso, pese a que existían colaboradoras dentro de la estructura del convento que también generaban temor entre las religiosas. Explicó que el cargo de priora se elegía formalmente por votación, pero que esa elección se sostenía sobre la base del dominio y el terror que Toledo ejercía sobre el resto de la comunidad. Como ejemplo del nivel de crueldad denunciado, citó testimonios de Roxana Peña sobre maltrato animal y sobre castigos como hacer la señal de la cruz con la lengua en el piso durante dos horas, o permanecer arrodillada durante tres o cuatro horas en la celda.

El rol de la Iglesia católica

Consultado sobre la actuación de las autoridades eclesiásticas en el momento de los hechos, Taleb aclaró que nunca hubo imputación penal contra ninguna figura religiosa de la provincia por complicidad o encubrimiento. Relató que un consultor técnico propuesto por la propia defensa terminó aportando un testimonio que, en los hechos, resultó incriminador para Toledo, al aclarar que ninguna norma del derecho canónico obligaba a las religiosas a permanecer en el convento contra su voluntad, más allá de las consecuencias internas —como la excomunión— que podía implicar irse sin la autorización formal de exclaustración. También mencionó que el padre Bonín, sacerdote de Nogoyá, declaró en el juicio que había considerado que Roxana Peña podía irse libremente si así lo deseaba, en un testimonio que Taleb calificó como "sumamente incriminador" para la exsuperiora.

Sobre el vínculo de la jerarquía eclesiástica con el caso, el fiscal remarcó que, apenas conocidos los hechos, el papa Francisco apartó rápidamente a Toledo de su cargo, sin que existieran indicios de un intento de encubrimiento por parte de las autoridades religiosas. Reconoció, de todos modos, cierto malestar de familiares de las víctimas con la actuación de otro religioso mencionado durante la entrevista, a quien se le atribuyó haber intentado, en su momento, que la situación no trascendiera públicamente, aunque aclaró que en el propio juicio ese testimonio terminó resultando desfavorable para la acusada.