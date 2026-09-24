La Iglesia de Uruguay lanza una rifa para financiar la visita del Papa: sortea un departamento, autos y viajes

La Iglesia católica uruguaya organiza una rifa con más de 14 premios para captar fondos destinados a la visita del papa León XIV, prevista para el 6 al 8 de noviembre próximos. Con la recaudación esperan complementar los aportes estatales para hacer frente a los gastos que demandará el viaje del sumo pontífice: en total, requerirá unos 3 millones de dólares.

En conferencia de prensa, Sebastián Pinazzo, coordinador adjunto de la gira papal y vicario pastoral de la Arquidiócesis de Montevideo, presentó el sorteo "Una gran alegría" con catorce premios: un departamento, diez automóviles y tres viajes a Roma.

"¿Cómo se financia? Bueno, organizar un evento masivo de decenas de miles de personas tiene costos que son objetivos reales. Y, bueno, para eso la Iglesia hace un poco lo que hace, siempre que es apelar a la buena voluntad y al deseo de colaborar de, en primer lugar, los fieles", argumentó.

Pinazzo informó sobre 1.000 voluntarios ya registrados, aspirando alcanzar 2.000 colaboradores para ejecutar la logística requerida.

Avisaron que aún están trabajando protocolos de seguridad y de logística, por lo que aún no lanzarán la apertura de inscripciones para participar de las actividades papales. Creen que el estadio Centenario podrá albergar a 60 mil personas, distribuidas entre tres tribunas y el campo de juego.

Allí se hará la vigilia de oración, con discurso de León XIV, el lunes 7 de noviembre a las 19.

Cuánto esperan recaudar con la rifa papal en Uruguay

El costo total de la visita papal oscilará entre dos y tres millones de dólares, con aportes esperados del Estado uruguayo, cifras no especificadas. Con el sorteo esperan recaudar 300 mil dólares.

El coordinador señaló buscar financiación colaborativa más allá de márgenes eclesiásticos. La semana anterior se realizaron colectas en comunidades e instituciones católicas diversas.

El arzobispo de Montevideo y cardenal Daniel Sturla enfatizó la relevancia de la visita papal para el país, destacando que León XIV traerá el mensaje evangélico sobre el amor divino y cultura de vida.

"Creo que eso es el mensaje central del cristianismo, porque el amor es más fuerte", concluyó.

La visita de León XIV a Uruguay, nación con la menor tasa católica latinoamericana (36%), sucede casi cuarenta años después de Juan Pablo II en 1987 y 1988.

El pontífice permanecerá en Uruguay como primer destino de viaje apostólico hasta el 16 de noviembre, incluyendo Argentina y Perú.

Con información de EFE