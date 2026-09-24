Las cifras oficiales sobre Humming Airways: de 8,1 pasajeros por vuelo en diciembre a 2,8 en junio

Los registros oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil permiten reconstruir el movimiento de pasajeros desde el inicio de las operaciones aéreas comerciales en Concordia, en diciembre de 2025. Hasta fines de julio de 2026 se contabilizaron 544 pasajeros en 94 llegadas y salidas del avión utilizado en el servicio. La ocupación promedio fue del 30,5% sobre una capacidad de 19 plazas, equivalente a 5,8 pasajeros por vuelo, reveló el diario Redes de Noticias.

Los vuelos comerciales entre Concordia y Buenos Aires comenzaron el 2 de diciembre de 2025. Ocho meses después, los registros de movimientos procesados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) permiten establecer por primera vez cuántos pasajeros utilizaron el servicio durante ese período.

Entre el 2 de diciembre de 2025 y el 30 de julio de 2026, último movimiento disponible en los registros analizados, el Metro 23 matrícula LV-BYM utilizado para los vuelos comercializados por Humming Airways realizó 94 movimientos —aterrizajes y despegues— en el aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia.

En esos movimientos ANAC contabilizó 544 pasajeros, lo que representa un promedio de 5,8 pasajeros por cada llegada o salida de Concordia.

Con una configuración de 19 plazas, la ocupación promedio durante todo el período fue del 30,5%. Sobre 1.786 plazas teóricamente disponibles en los 94 movimientos, 1.242 quedaron sin ocupar.

Casi la mitad de los vuelos, con cinco pasajeros o menos

La reconstrucción de cada uno de los movimientos muestra que 46 de los 94, el 48,9%, transportaron cinco pasajeros o menos.

En 77 movimientos, equivalentes al 81,9% del total, viajaron menos de diez pasajeros. También se registraron tres movimientos sin pasajeros.

La mayor cantidad registrada fue de 15 pasajeros, sobre las 19 plazas disponibles. Ese número se alcanzó en dos oportunidades: en la salida Concordia–Aeroparque del 19 de diciembre de 2025 y en la llegada Aeroparque–Concordia del 26 de mayo de 2026.

De acuerdo con los registros analizados, ningún movimiento alcanzó las 19 plazas ocupadas.

El primer mes de operaciones fue también el de mayor promedio de pasajeros por movimiento. Durante diciembre se contabilizaron 129 pasajeros en 16 aterrizajes y despegues, equivalentes a 8,1 pasajeros por movimiento y una ocupación del 42,4%.





La evolución posterior no fue lineal:

Junio registró el menor nivel del período, con apenas 22 pasajeros en ocho movimientos y una ocupación promedio del 14,5%. En julio la cantidad aumentó a 52 pasajeros en ocho movimientos, con una ocupación del 34,2%.

El último movimiento registrado, el 30 de julio, muestra además una ocupación superior al promedio del período: en el tramo de salida desde Concordia hacia Aeroparque se contabilizaron 14 pasajeros sobre 19 plazas.

Qué cuentan los registros de ANAC

Para interpretar las cifras es necesario distinguir entre “vuelo” y “movimiento”. ANAC considera movimiento a cada aterrizaje o despegue de una aeronave. Una llegada y una salida son, por lo tanto, dos movimientos. Define como vuelo, en cambio, al trayecto completo entre un origen y un destino.

Por esa razón, el promedio de 5,8 pasajeros se obtuvo dividiendo los 544 pasajeros registrados en Concordia por los 94 aterrizajes y despegues. En términos estrictamente aeronáuticos, se trata de 5,8 pasajeros por movimiento o tramo.

La metodología de ANAC establece además que las estadísticas por aeropuerto contabilizan pasajeros embarcados y desembarcados. En vuelos domésticos, una misma persona queda registrada tanto en el aeropuerto de origen como en el de destino.

Para evitar esa duplicación, en este relevamiento se contabilizaron exclusivamente los registros correspondientes al aeropuerto de Concordia, identificado en la base de datos de ANAC con el código DIA.

La fuente de los datos de ANAC es el Sistema Integrado de Aviación Civil (SIAC). El organismo advierte en sus informes que los datos correspondientes a los últimos tres meses tienen carácter provisorio debido a la forma en que se carga la información al sistema.

Para ANAC fueron vuelos “no regulares”

Los registros individuales contienen además otra particularidad. Las operaciones realizadas con el LV-BYM aparecen clasificadas por ANAC mayoritariamente como “No Regular”, aunque el servicio se comercializaba con frecuencias determinadas entre Concordia y Aeroparque.

La distinción está definida por la propia autoridad aeronáutica: considera transporte aéreo regular al que se realiza sujeto a un itinerario y horario prefijados, mientras que denomina no regular al que se efectúa sin esa sujeción.

En los registros operativos analizados, además, la aerolínea que aparece asociada a los movimientos es Just Flight S.A. – Royal Class, mientras Humming Airways fue la marca bajo la cual se comercializó el servicio.

Desde el inicio de las operaciones el 2 de diciembre de 2025 hasta el último movimiento registrado el 30 de julio de 2026, ANAC contabilizó así 544 pasajeros en Concordia, 94 aterrizajes y despegues y un promedio de 5,8 pasajeros por movimiento.