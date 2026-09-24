Timerman: “La única chance de que la oposición saque menos de 30 puntos, es dividida entre Axel y Cristina”

“El espacio para el tercero depende del candidato, no es que la sociedad ofrece espacios. No había un lugar para Javier Milei, el lugar se lo construyó solo a fuerza de disrupción, de gritos, de peleas, de insultos; se construyó un lugar en una sociedad que venía después de dos gobiernos de signo político distinto, como el de Macri y como el de Alberto, que no les había ido bien", analizó Timerman.

El analista político Raúl Timerman desglosó las variables que mueven la imagen del Presidente Javier Milei y el resto de los posibles candidatos presidenciables, evaluó los distintos armados políticos de cara a las elecciones de 2027 y otras cuestiones que podrían interferir en los resultados como la visita del Papa León XIV.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Timerman señaló que “la imagen de Milei estuvo en un punto muy bajo en abril por la repercusión fuerte del caso Adorni, y después de eso empezó lentamente a recuperarse y hoy ya está de nuevo en un valor entre 41 y 42 puntos de aprobación de gestión. En general, la imagen y la aprobación de gestión van juntas, pero lo que importa desde el punto de vista electoral es la gestión”.

Como ejemplo, mencionó “el caso de Roberto Lavagna, que si hubiera sido por la imagen hubiera sido Presidente porque era el que mejor imagen tenía, pero sacó alrededor del 8% de los votos”. Y comparó que “el gobierno de Milei en este momento está bien, está un poquito mejor de lo que estaba Mauricio Macri a esta misma altura de su gobierno y está mucho mejor de lo que estaba Alberto Fernández a esta altura de su gobierno. Hoy el gobierno tiene 41 o 42 puntos de aprobación de gestión, Alberto Fernández termina su gobierno con 24 puntos, y Sergio Massa, el candidato oficialista en la elección general, saca 36 y pico. O sea, está lleno de situaciones particulares”.

En este contexto, evaluó que “el gobierno hoy, cuando uno hace los simulacros de ballotage, daría la impresión que no enfrenta una situación muy optimista en un ballotage, y va a tratar de jugar todas sus cartas a ganar en primera vuelta superando los 40 puntos y tratando de que el segundo saque menos de 30, cosa que es imposible si el peronismo no va dividido. La única chance de que la oposición saque menos de 30 puntos, es una oposición dividida, fraccionada en dos, que cristalice ese conflicto entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. No daría la impresión de que ese va a ser el final, pero hay que tenerlo en cuenta, es una posibilidad”.

Agregó que “también es verdad que al gobierno se le abrió un frente nuevo, que no sé si estaba en sus planes, con la famosa frase de ‘no me tomen por tonta’ de Patricia Bullrich que no niega sus aspiraciones. Hay dos personas que desde hace años en la Argentina su objetivo principal ha sido ser Presidente y sigue siendo ser Presidente. Una es Patricia Bullrich y la otra es Sergio Massa. Y creo que ambos van a tratar de ser candidatos en las próximas elecciones”.

Respecto de esa posible división peronista entre Massa y Kicillof, advirtió que “podrían llegar a ir a una interna, pero además todavía falta la decisión de si va a haber PASO o no a nivel nacional. Están contando los porotos en el Senado y negociando con los gobernadores a full. Si hay PASO, creo que va a haber una interna entre Sergio Massa y Axel Kicillof, y no sé cómo se resolverá el tema y hasta dónde llegará Patricia Bullrich para tratar de concretar sus aspiraciones, pero indudablemente con el tipo de respuestas que está dando –la mayoría de ellas con un doble sentido- demuestra que mantiene vivas sus aspiraciones. Y por otro lado Milei no va a cambiar, Milei a seguir siendo Milei”.

Sobre la figura del Presidente, recordó que “en el año 2023 cuando la figura de Milei empezaba a ser competitiva hacíamos grupos focales de los que iban a votar a Milei para tratar de entender por qué votaban a Milei. Y la síntesis del voto a Milei en ese momento era: ‘estoy harto, esto así no va más, yo lo voto a Milei y que sea lo que Dios quiera’. Es decir, un voto a que sea lo que Dios quiera. Pasaron casi tres años de gobierno de Milei, sus electores ya saben lo que Dios quiso con Milei y tendrán que volver a decidir”.

Sobre la imagen de Massa y Bullrich, Timerman consignó que “en principio la imagen de Massa no es muy buena, tiene una imagen negativa del orden de 25 puntos mayor que la positiva, o sea que no está bien Massa. En el año 2015 cuando fueron las elecciones donde hubo ballotage entre Scioli y Macri, Massa queda afuera, sale tercero, apoya a Macri en el ballotage y Macri gana la elección, y después Massa termina siendo el candidato del peronismo en la última elección. En aquella elección era Scioli el candidato del peronismo. Y por otro lado, Scioli era el candidato del peronismo en esa elección y hoy Scioli es secretario de Turismo del gobierno de Milei. Por su parte, Patricia Bullrich participó en varios gobiernos de signos políticos diferentes, pero el fenómeno de Patricia Bullrich es un poco diferente, tiene dos características distintas: una es que siendo posiblemente la dirigente política que más años hace que participa en política –cumplió 70 años y empezó a militar en Montoneros a los 16, 17 años o sea hace más de 50 años que participa en la vida política argentina- y sin embargo, no se la identifica con la casta, no me preguntes por qué. Siempre aparece como algo nuevo Bullrich. Y tiene otra característica, que siendo que hace tantos años que participa y ha participado del gobierno, no tiene denuncias ni sospechas de corrupción y eso es poco común en la República Argentina”.

En ese mismo sentido, comentó que “hay un solo político argentino que cuando uno le pregunta a la gente cuál es la primera palabra que se le viene a la cabeza cuando escucha Axel Kicillof, aquellos que tienen imagen positiva de Kicillof, dicen honesto. De ningún otro político se dice eso. Esa también es una situación particular de Patricia Bullrich”.

“Por otro lado, de las dos consignas fundamentales que tuvo Milei en las elecciones que eran acabar con la casta política corrupta y terminar con la inflación, según él dolarizando la economía, la primera se le cayó como estructura de sostén de su ideología, primero porque tiene varios temas de corrupción como el caso Libra, los audios de Spagnuolo, la muchacha baleada en Bolivia, el caso Adorni. O sea, eso se acabó por el lado de la corrupción, y por el lado de la casta política, tiene a toda la casta política en el gobierno porque no tiene un solo funcionario que no haya pasado por gobiernos anteriores, incluso el jefe de gabinete Diego Santilli”, planteó.

La visita del Papa y la relación de Milei con la Iglesia

Consultado por la tensa relación que ha mantenido Javier Milei y su gobierno con la Iglesia Católica y los cambios que se observan ante la inminente llegada del Papa León XIV al país, y la incidencia que puede en las elecciones del año próximo, Timerman analizó que “Karina Milei recibe a la cúpula eclesiástica porque el Papa decidió venir a visitar la Argentina. Segundo punto interesante, Néstor Kirchner nunca lo recibió a (Jorge) Bergoglio y siempre estuvieron distantes. Pero ahora, la dirección que va a tomar ese movimiento de gente será en función de lo que el Papa diga”.

“Acá creo que la decisión del Papa de venir a la Argentina tiene que ver primero por una reivindicación de la figura de Bergoglio que operó para que este Papa sea Papa. Segundo, porque reivindica al Bergoglio que decidió no venir a la Argentina, a una Argentina enfrentada en la que él no quería tomar posición. Y el tercer punto es la posición que tiene respecto a la inteligencia artificial. Acá no hay que diferenciar la venida del Papa y su posicionamiento respecto a la inteligencia artificial con la decisión de (Peter) Thiel de instalarse en la Argentina, comprar una casa, comprar acciones de vista, y tener en mente que Argentina va a ser el país que bajo el gobierno de Milei no va a reglamentar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está siendo reglamentada en todo el mundo: Brasil la tiene reglamentada; en Estados Unidos, que el gobierno federal de Donald Trump decidió no hacerlo, 33 Estados la reglamentaron, y en Argentina, con una inteligencia artificial sin reglamentar, las próximas elecciones van a ser una catarata de fake news terribles”, advirtió.

“Durante todo el gobierno de Alberto Fernández el principal problema que identificaban los argentinos era la inflación y el segundo principal problema era la corrupción; desde febrero del año pasado el principal problema que identifican los argentinos es la corrupción y el segundo son los bajos salarios, los bajos ingresos, el desempleo. Ahora bien, nos enteramos por los diarios que la fiscal le pide a la Legislatura bonaerense quiénes fueron los que nombraron a los ñoquis que manejaba ‘Chocolate’ Rigaud las tarjetas de débito y la Legislatura votó no entregar esa información. Entonces, no hay ningún interés en que esto cambie, hay un compromiso con la corrupción de los tres Poderes en la República Argentina”, describió.

Elecciones y terceras fuerzas

Consultado respecto de la posibilidad de que aparezcan terceras fuerzas con poder de ganar una elección, puntualizó que “respecto a Miriam Bregman, el límite que tiene es el sistema capitalista, porque ella plantea un cambio de sistema y eso es más difícil que tenga un crecimiento desmesurado desde el punto de vista electoral. Ningún país llegó al socialismo por un proceso electoral. Respecto a si hay lugar para una tercera fuerza, cuando uno pregunta por cercanía con espacios políticos y da opciones, aparece La Libertad Avanza con 27%, 27% por Fuerza Patria y 27% por ninguno. Uno tiende a pensar que en ese ninguno habría espacio para un tercero, pero también es verdad que gran parte del ninguno termina tomando partido por aquellos dos que pujan”.

“El espacio para el tercero depende del candidato, no es que la sociedad ofrece espacios, sino que hay alguien que va y se hace un lugar. No había un lugar para Javier Milei, el lugar se lo construyó solo Javier Milei a fuerza de disrupción, de gritos, de peleas, de insultos; se construyó un lugar en una sociedad que venía después de dos gobiernos de signo político distinto, como el de Macri y como el de Alberto, que no les había ido bien. Entonces decidieron darle lugar a este tercero. Pero no irrumpe en este momento un tercero, porque están que entran y salen; hay un Daniel Haddad que entra y sale, Brito no llega a entrar, Dante Gebel entró una semana o 10 días y salió. En el peronismo aparece Sergio Uñac en campaña diciendo que quiere ser Presidente, pero todavía no ocupa un lugar. Después hay gente que dentro del peronismo y dentro del sindicalismo, dice que el candidato debería ser el exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, pero tampoco da ningún signo de querer ser candidato. Y por ahora se maneja el conflicto entre Cristina y Axel, donde ninguno ofrece una idea diferente a la del otro. Es decir, ella plantea esto y yo no estoy de acuerdo; es un conflicto por el poder no es un conflicto por las ideas”, concluyó.