Así Basta busca voluntarios para trabajar en la prevención del abuso sexual infantil en Paraná

La asociación civil Así Basta, que trabaja desde hace 11 años en la prevención y concientización del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en Paraná, abrió una convocatoria para sumar nuevos voluntarios a su equipo. Carla Leconte, integrante de la organización, repasó la historia, el trabajo cotidiano y los canales de contacto de la asociación.

Leconte explicó que Así Basta nació en 2015, a partir de la constatación de que no existía en la ciudad ninguna organización dedicada específicamente a la prevención del abuso sexual infantil. Contó que tres mujeres decidieron darle forma al proyecto, entre ellas la fundadora de la asociación, quien previamente había estado vinculada a Con los Gurises No, una organización civil que funciona en Urdinarrain y que, aunque distinta e independiente de Así Basta, comparte el mismo eje de trabajo. Desde entonces, la asociación desarrolla charlas, material de prevención y formación destinada a docentes, adultos protectores y todo profesional interesado en la temática.

En diálogo con Un martillo para darle forma - Radio Plaza, Leconte detalló la variedad de actividades que despliega la organización: charlas en instituciones educativas, iglesias y clubes; capacitaciones a docentes; talleres con niños cuando son solicitados por las instituciones; y trabajo con jardines de nivel inicial junto a las familias. También participan de convocatorias más amplias, como maratones infantiles o la Noche de Pijamas de la Biblioteca Popular de Paraná, donde abordan con los chicos el reconocimiento de las partes del cuerpo y trabajan con los adultos la prevención del abuso. Una vez al año, además, organizan una jornada de mayor alcance destinada a profesionales y docentes: este año será el 19 de noviembre, Día Mundial de la Prevención contra el Abuso Sexual contra Niños y Niñas Adolescentes, con una actividad prevista para la mañana en la Vieja Usina de Paraná.

"Niños informados son niños prevenidos"

Consultada sobre el rol de la Educación Sexual Integral (ESI) en este trabajo de prevención, Leconte fue categórica: "Niños informados son niños prevenidos". Remarcó que la ESI es "un valor fundamental" para la asociación, y recordó que existe una ley nacional que la establece como transversal a todo el sistema educativo, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, con una adhesión provincial propia en Entre Ríos. "Es muy importante darles la información clara y con las palabras correctas también", sostuvo.

Consultada sobre las resistencias que a veces surgen en algunas instituciones frente a la ESI, Leconte reconoció que esas situaciones ocurren, pero remarcó un punto clave: "no necesitamos autorización para trabajar lo que es educación sexual", como sí ocurría antes, cuando había que enviar una nota a las familias pidiendo autorización para que sus hijos participaran de una clase sobre la temática. "Hoy en día, ya al ser ley, se tiene que trabajar como eje transversal", explicó, y advirtió sobre el riesgo de supeditar ese derecho a una autorización familiar en casos donde el propio entorno familiar pudiera ser el ámbito del abuso: "Si tenés un niño que está siendo víctima de abuso sexual en su casa, en manos de su papá o en manos de su mamá —porque también hablemos de abusos sexuales ejercidos por mujeres— y si le vamos a pedir autorización a esa persona, obviamente que nos va a decir que no, porque vamos a impedir que ese niño pueda estar informado, pueda romper el silencio y pueda poner en palabras lo que le está pasando". Citó además un dato que fundamenta esa preocupación: "hablamos de que un 80% de los abusos ocurren en el seno de las familias".

Leconte aclaró que, al trabajar directamente con niños y adolescentes, la asociación no aborda la temática del abuso de manera frontal, sino a través de contenidos sobre violencia, derechos y leyes —muchas de ellas identificadas con nombres propios—, con el objetivo de que los conceptos resulten más accesibles para los chicos.

Acompañamiento a familias y adultos protectores

Consultada sobre el rol de la organización frente a adultos que sospechan una situación de abuso pero no saben cómo actuar, Leconte explicó que Así Basta brinda acompañamiento a través de sus redes sociales, principalmente Facebook, donde padres, familiares, amigos o docentes se comunican para hacer consultas puntuales. La asociación acompaña en el proceso de una eventual denuncia, aunque aclaró que no interviene directamente en la instancia judicial, que corresponde a otros ámbitos. Remarcó que, ante cualquier sospecha, lo más importante es la consulta a un profesional —en primer lugar, en los centros de salud o con el pediatra, y luego con un profesional de la psicología—, dado que algunos indicadores asociados al abuso sexual también pueden presentarse en otras situaciones y requieren de una evaluación especializada.

Cómo sumarse como voluntario

Hacia el cierre de la entrevista, Leconte detalló los alcances de la convocatoria que motivó la nota. Explicó que la asociación, sin fines de lucro, inició hace poco una campaña para sumar colaboradores, y que el principal requisito es contar con disponibilidad los viernes por la tarde, momento en que se realizan las reuniones del equipo. "No hace falta ser profesionales, sino hace falta tener un poco de empatía, corazón y querer trabajar en la temática y poder apostar a la prevención", remarcó. Quienes quieran sumarse pueden comunicarse a través de Instagram y Facebook, donde la organización funciona bajo el nombre "Así Basta" —una sigla que, según explicó Leconte, alude al abuso sexual en la infancia y a la consigna de decir basta a esa problemática.