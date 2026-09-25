La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales invita a dos eventos gratuitos en Paraná

El Ciclo de La Encordada se presentará invitado por subcomisión de Cultura de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales. Será el 25 de septiembre a las 18.30 en el Salón ubicado en Alem 450, con entrada libre y gratuita.

Serán protagonistas Nelson Rey (Paraná), Marcelo Varela (Maciá), Miguel Ramírez (Victoria) y Ricardo Maldonado (Nogoyá). Cada presentación propone un encuentro con la música y la palabra, recuperando expresiones y sonoridades vinculadas con la cultura entrerriana.

La invitación es abierta a toda la comunidad y los cupos son limitados.

Día del Jubilado Provincial

Con motivo de la celebración del Día del Jubilado Provincial que se conmemora el 30 de septiembre, la institución invita a la presentación gratuita de la Banda de la Policía de Entre Ríos que será ese mismo día a las 18.30 en el Centro Cultural Sáenz Peña ubicado en Carbó 461.

Es importante destacar que la ubicación será por orden de llegada y que la apertura de la Sala será unos minutos antes del comienzo del espectáculo.

La Banda, única en su tipo en el país y en Latinoamérica, ofrecerá un variado repertorio de música popular a todas las personas que asistan esa noche.

En 1820 el General Ramírez crea la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos y es la primera denominada estatal. Ese grupo de artistas traídos de Buenos Aires cambia de denominación con el tiempo y participa, entre otras cosas en el acto inaugural del Teatro 3 de febrero. La Banda tiene hoy la misión de acercar a la institución policial y la comunidad. Está conformada por 58 músicos profesionales y su director.