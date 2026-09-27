Carmelitas en el mundo y en la Argentina: detrás de la doble reja

Las carmelitas son alrededor de 11.500, repartidas en unos 750 monasterios que siguen las Constituciones de 1991 y otros 140 que viven bajo las de 1990, en 98 países.

En Ronda, en el Sur de España, las carmelitas descalzas que custodian desde hace un siglo la mano incorrupta de Santa Teresa salieron a los medios a pedir lo que en otro tiempo sobraba: vocaciones. Les bastaban dos monjas más. Con apenas cuatro hermanas, el convento estaba por debajo del mínimo que hoy exige Roma y corría riesgo de cerrar.

La escena, con matices, se repite en buena parte de Europa. Y dice mucho de una orden que casi nunca aparece en las noticias. Detrás de rejas dobles, tornos y locutorios, en conventos que se sostienen horneando hostias o bordando ornamentos, viven miles de mujeres que eligieron un encierro de por vida. Qué es ese mundo, cuántas son, quién las controla y dónde queda anotado que entraron o que se fueron son preguntas que casi nadie se hizo.

La Orden no esconde sus números globales, aunque tampoco los detalla. Según su propia Curia General, las monjas son alrededor de 11.500, repartidas en unos 750 monasterios que siguen las Constituciones de 1991 y otros 140 que viven bajo las de 1990, en 98 países. Es la mayor orden femenina de clausura del catolicismo.

Las cifras vienen en baja. En 1996 las descalzas sumaban 877 conventos y 12.278 monjas. Un seguimiento del Anuario Pontificio muestra que solo en la rama de 1991 quedaban 8.330 religiosas a comienzos de 2018 y 8.124 un año después, una pérdida acumulada del 14%. España, que fue la cuna y todavía es el gran bastión, lo vive como emergencia: en quince años el total de monjas y monjes de clausura del país pasó de 14.000 a 7.906, y hay carmelos que salen a los medios a pedir vocaciones para no cerrar, porque desde 2018 el Vaticano fija en cinco el mínimo de monjas por monasterio.

La Orden, en cambio, prefiere hablar de crecimiento en la periferia y menciona nuevas fundaciones en Vietnam, Filipinas, Indonesia, México, Brasil, Argentina y Colombia. Es una afirmación sin números por país. Nadie la contrastó.

Las del 90

Para entender lo que sucedía en el convento de Nogoyá hay que volver a una grieta que se abrió después del Concilio Vaticano II y que se formalizó en dos años consecutivos. Un grupo de monasterios, inspirado en la española Madre Maravillas de Jesús, decidió desprenderse de la autoridad de los frailes carmelitas, convencido de que esa dependencia ponía en riesgo su ideal contemplativo. En 1990 Juan Pablo II les aprobó constituciones propias, impulsadas por las prioras de San José de Ávila y del Cerro de los Ángeles, que hablaban en nombre de más de noventa monasterios. Un año después llegaron las de 1991, pensadas para los carmelos que querían una vida conventual más suavizada y que siguen ligados jurídicamente al superior general de la Orden.

La diferencia no es solo de espíritu. Las del 90 conservan el régimen previo al Concilio: doble reja en el locutorio, una hermana que escucha las visitas de los familiares, el torno para cartas y mercadería, salidas solo para ir al médico o a votar, y una clausura todavía más cerrada en Adviento y Cuaresma, sin cartas ni visitas. Y hay un detalle jurídico que pesa más que cualquier cilicio: al no depender de los frailes, estos monasterios, algo menos del 20% del total, responden directamente a la Santa Sede y al obispo del lugar. Entre la priora y Roma, el único control cercano es el obispo.

En la Argentina, el ejemplo más conocido de esta rama es el carmelo de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, en Nogoyá, Entre Ríos. Cuando la Justicia lo allanó, en agosto de 2016, se llevó cilicios, flagelos, una mordaza, un libro de actas y un ejemplar de las Constituciones de 1990. La paradoja es completa: una de las dos curaciones que resultaron decisivas para canonizar a Maravillas ocurrió justamente en Nogoyá.

El texto, de todos modos, no explica todo. Hay quien sostiene que cuando Luisa Toledo fue elegida priora abandonó las propias Constituciones de 1990 y restauró prácticas medievales. El rigor de la norma abre la puerta; la que decide cuánto se cierra es la priora.

Denuncias en otros claustros

La española Hortensia López entró a los 20 años a un carmelo de la reforma de Maravillas y colgó los hábitos a los 41. En un libro contó que las prioras le indicaban a quién votar, controlaban sus confesiones, escuchaban sus llamadas, revisaban sus cartas y vigilaban lo que hablaba con su familia. Pasó por tres conventos; en uno de ellos no tuvo problemas. Otra vez, la priora. En España funciona además una asociación, Extramuros, que junta testimonios de exreligiosas. En uno de ellos, una carmelita describe el abuso de poder de una persona enferma que la trató como un objeto y no como una hermana.

En Estados Unidos, el carmelo de Arlington, en Texas, protagonizó entre 2023 y 2024 una guerra abierta con el obispo de Fort Worth, que acusó a la priora de romper el voto de castidad con un sacerdote. Hubo juicio civil, intervención policial y apelaciones a Roma. El Vaticano anuló la expulsión de la priora, pero avaló la investigación del obispo, y en octubre de 2024 la comunidad entera fue apartada de la vida religiosa y devuelta al estado laical.

En la Argentina también existe la historia al revés. Las carmelitas del convento San Bernardo, en Salta, denunciaron al arzobispo Mario Cargnello por violencia de género, y la Justicia le prohibió acercarse al monasterio. El prelado terminó condenado a capacitarse en temas de género.

Pero ninguno de esos casos llegó adonde llegó Nogoyá. En julio de 2019, el Tribunal de Juicio de Gualeguay condenó a Luisa Toledo a tres años de prisión efectiva por privación ilegítima de la libertad. Casación confirmó la pena en diciembre de 2020, el Superior Tribunal rechazó el recurso extraordinario en agosto de 2021 y la ex priora fue trasladada a la Unidad Penal 6 de Paraná. Fue la primera vez que una carmelita descalza fue condenada en el país por lo que hizo dentro de un convento. Antes, según las víctimas, el arzobispo Juan Alberto Puiggari había desoído sus denuncias sin investigarlas.

El mapa que nadie tiene

¿Cuántos carmelos hay en la Argentina? ¿Cuántas monjas? ¿Cuántas entraron en la última década y cuántas se fueron? No hay una sola fuente pública que responda esas preguntas. Lo que se puede reconstruir es la estructura. Tras las reformas del Papa Francisco, que obligaron a los monasterios a federarse, las carmelitas argentinas se agrupan en cuatro organizaciones: la Asociación Nuestra Señora de Luján, la Federación Santa Teresa de Jesús, la Asociación Mater Ecclesiae y la Asociación Nuestra Señora del Carmelo. Una de ellas, Mater Ecclesiae, reúne monasterios de Río Blanco, Concordia, Paso de los Libres, La Plata, Virrey del Pino y el Corpus Christi porteño. Queda por saber cuáles son carmelos del 90, a qué obispo responde cada uno y qué red los une. Cuando apartaron a Toledo, la mandaron al Carmelo de Roque Sáenz Peña, en Chaco, pero luego fue derivada a un centro religioso de Buenos Aires. De Nogoyá, el último dato disponible dice que viven catorce hermanas, cuatro menos que al momento del allanamiento.

En 1995 el Congreso sancionó la Ley 24.483, que creó en la Secretaría de Culto un registro para que las órdenes religiosas obtengan personería civil. Para inscribirse, deben presentar el decreto de erección, las constituciones vigentes y su aprobación, la designación del superior mayor y una memoria firmada por él. Pero la misma ley dejó afuera lo esencial: las relaciones entre las órdenes y sus miembros se rigen por sus propias reglas y el derecho canónico, bajo jurisdicción eclesiástica.

Traducido sería: el Estado registra los inmuebles y la persona jurídica, pero no sabe quién vive detrás de la reja. Una mujer que ingresa a un carmelo queda anotada en los libros del convento y en el registro de su parroquia de bautismo. Si pide irse, el trámite es canónico y no deja rastro civil. En Nogoyá, los jueces comprobaron que Silvia Albarenque y Roxana Peña habían pedido salir una y otra vez, y que la priora ignoró, descartó y destruyó los papeles en los que lo manifestaban. Nadie afuera podía saberlo.

Hay, sin embargo, huellas civiles. Las muertes se asientan en el Registro Civil. Las monjas votan, y el padrón electoral las ubica con domicilio en el convento, elección tras elección. Con esos papeles, cruzados año por año, se podría reconstruir cuántas mujeres entraron y salieron de cada monasterio argentino. Es lo que ni la Iglesia ni el Estado hicieron hasta hoy.