Memoria Frágil: lo que significó la llegada de monseñor Estanislao Esteban Karlic a Paraná

La llegada de Estanislao Esteban Karlic a Paraná, en marzo de 1983, marcó un punto de inflexión en la historia de la Iglesia entrerriana. En una diócesis que llevaba cerca de dos años prácticamente acéfala por la enfermedad de su antecesor, monseñor Adolfo Servando Tortolo, Karlic asumió como coadjutor en los últimos meses de la dictadura y en vísperas del retorno democrático.

Durante sus dos décadas al frente del Arzobispado impulsó una renovación inspirada en el Concilio Vaticano II, reorganizó las estructuras diocesanas, transformó la formación del Seminario y promovió una mayor participación de los jóvenes y los laicos. Su estilo pastoral, caracterizado por la cercanía y el diálogo, contrastó con la tradición que lo precedía. La visita de Juan Pablo II a Paraná en 1987, la realización del Congreso Misionero Latinoamericano en 1999 y su posterior conducción de la Conferencia Episcopal Argentina proyectaron su figura más allá de la provincia.

Pero aquella transformación también generó resistencias y dejó profundas controversias. El conflicto con sectores conservadores del Seminario fue uno de los primeros desafíos de su gestión. Décadas después, el caso de los abusos cometidos por el sacerdote Justo José Ilarraz -a quien Karlic investigó internamente y apartó de la diócesis, pero sin denunciarlo ante la Justicia ni informar a las familias- marcaría para siempre la valoración de su episcopado.

Entre el reconocimiento por su aporte teológico, pastoral y social y las críticas por su actuación frente a los abusos, la figura de Karlic permanece atravesada por claroscuros. Su historia es también la de una Iglesia argentina que intentó transformarse mientras arrastraba prácticas y silencios de otra época.

Lo que significó la llegada de monseñor Estanislao Esteban Karlic a Paraná

El domingo 20 de marzo de 1983, la plaza 1° de Mayo estaba llena. Esa tarde asumía el nuevo arzobispo de Paraná, Estanislao Esteban Karlic, un sacerdote cordobés de 57 años, hijo de inmigrantes croatas que -hasta entonces- era obispo auxiliar de Córdoba. La misa de bienvenida se celebró en el atrio de la Catedral. El país seguía bajo la dictadura y faltaban siete meses para las elecciones. Karlic llegaba como arzobispo coadjutor. El titular, monseñor Adolfo Servando Tortolo, estaba internado en Buenos Aires desde hacía tiempo, sin poder ejercer el cargo. La diócesis llevaba unos dos años prácticamente acéfala. Tortolo había gobernado la Iglesia de Paraná durante dos décadas, había presidido el Episcopado y había sido vicario castrense durante la dictadura del general Jorge Rafael Videla. Cuando murió, el 1° de abril de 1986, Karlic quedó como arzobispo titular. Dejó su impronta y su legado.

Sergio Rubín, periodista

“La vida religiosa del cardenal Estanislao Karlic, de alguna manera, ha sido un trayecto entre una de las Iglesias más conservadoras de América Latina, como era la Iglesia Argentina, su Conferencia Episcopal que agrupa a todos los obispos, en un tránsito hacia una Iglesia más aggiornada, más abierta, más moderna, menos admonitoria. Bueno, todo en línea con el espíritu del Concilio Vaticano II, que en la década del ´60 ciertamente había significado una puesta al día de la Iglesia con sus valores y sus enseñanzas y su Evangelio de 2000 años. Pero, digamos, en una aplicación a la altura de las sensibilidades y de las realidades contemporáneas… Bueno, Karlic fue un protagonista de eso. Fue en ese sentido… fue en esa línea de generar esa actualización de la Iglesia. Pero, la verdad es que no la tuvo fácil. No la tuvo fácil… cuando llegó a Paraná, claro, nada menos que a la Arquidiócesis de Paraná, donde había allí un reducto realmente ultraconservador, muy -pero- muy fuerte, ¿no es cierto) Hay que pensar en algunos sacerdotes que fueron, digamos, emblema de los ultraconservadores del pensamiento ideológico ultraconservador de la Iglesia Argentina, como el padre (Raúl) Sánchez Abelenda, que era desde afuera un poco el mentor de toda esa corriente”.

Jorge Beades, organista y director Schola Cantorum Catedral

“Para mí -y creo que para toda la comunidad paranaense- fue una gran alegría… una gran alegría porque debido a la enfermedad -si se quiere de algún modo sorpresiva- de monseñor (Adolfo Servando) Tortolo que era su predecesor, hacía ya por lo menos dos años que la sede estaba, se puede decir, vacante… en el sentido que, si bien monseñor Tortolo vivía, estaba totalmente incapacitado para poder ejercer su cargo. De modo tal que estábamos acéfalos. Entonces, como era una situación que no debía, que no podía prolongarse así en el tiempo demasiado… Fue para nosotros una bocanada de aire fresco que llegara el nuevo arzobispo a Paraná”.

Ricardo Leguizamón, periodista

“Karlic fue una transición entre lo que fue la conducción de Tortolo que también estuvo 20 años al frente de la Iglesia y lo que vendría después. Nadie pudo tener la presencia que tuvieron Tortolo y Karlic. Cada uno a su modo dejó un sello bastante notorio dentro de la conducción de la Iglesia de Paraná. Le siguieron arzobispos que no pudieron destacarse. Mario Maulión estuvo poquísimo tiempo. Nadie se acuerda ya de Mario Maulión, quien tampoco quiso involucrarse demasiado. Le siguió después Juan Alberto Puiggari, que también venía de conocer muy bien la Iglesia de Paraná. Pero, tropezó con los mismos problemas que tuvo Karlic y también me parece que lo manejó de una forma no muy eficiente al tema de los abusos. Me parece que marcó un quiebre Karlic al llegar a Paraná… marcó un quiebre, hizo cambios, pero enfrentó lo que te decía, los graves hechos de abusos, de corrupción. También durante el gobierno de Karlic o posterior de Karlic, se termina condenando por primera vez a una monja por privación ilegítima de la libertad, un delito. Impensado dentro de la Iglesia y tuvo dos sacerdotes condenados por corrupción de menores”.

Roberto Quinodoz, abogado

“Quedé impactado con la persona de monseñor Karlic, apenas asumió como arzobispo de Paraná en el año ´83. Hizo una homilía de apertura de su Obispado, con motivo de la Laborem Exercens (en español, Sobre el trabajo humano), que fue una Encíclica de Juan Pablo II sobre el trabajo, sobre la dignidad del trabajo humano, que es una visión que no teníamos en la diócesis local. Y él ponía mucho el acento en ese tema, en el tema de la dignidad del trabajo humano. Así que con motivo de los 100 años de otra Encíclica de León XIII, la Rerum novarum (latín: “De las cosas nuevas” o “De los cambios políticos”), de 1891… en 1991 el Papa dio esa Encíclica y monseñor, cuando asumió, se refirió especialmente a eso. Ahí quedé impactado. estaba llena la plaza de gente. Me acuerdo que estuve al lado de (presbítero) Luis Brassesco, comentábamos todo lo que dijo y bueno, a partir de ahí quedé impactado con su persona”.

En su primera homilía habló de la dignidad del trabajo y de la unidad. Fue un mensaje distinto al que se escuchaba hasta entonces en la Catedral. También fue distinto el trato. Tortolo extendía la mano para que le besaran el anillo. Karlic saludaba, conversaba, acompañaba a la gente hasta la puerta. Muy pronto se ganó a los fieles. Los jóvenes fueron los primeros en acercarse. La Pastoral Juvenil creció como nunca. Los colegios mandaban representantes y el arzobispo estaba en todas las actividades. Hablaba con un lenguaje muy cuidado, con mucha teología y filosofía, y obligaba a los chicos a leer y a estudiar. Eran los años del juicio a las Juntas y de la vuelta a la democracia, y en los grupos parroquiales había militantes radicales y peronistas. Karlic no tomaba partido: los alentaba a participar.

Jorge Beades, organista y director Schola Cantorum Catedral

“Enseguida se empezaron a marcar las diferencias porque Karlic era una persona de un… yo diría… carisma muy particular dentro de su sencillez, dentro de su modo de ser sumamente humilde. Era una persona que sabía captarse la simpatía y, por qué no, el cariño de la gente, de los que lo rodeaban, de los que se acercaban por un motivo u otro a él”.

Juan Pablo Carrivali, ex integrante de la Pastoral Juvenil

“Con la llegada de monseñor Karlic en el ´83, primero como coadjutor y luego como arzobispo. Yo recuerdo aquella recepción de bienvenida en la Plaza de Mayo que fue multitudinaria. Para nosotros fue algo muy novedoso recibir a un obispo. Yo cuando era chico pensaba que los obispos ya estaban en la Iglesia de Paraná y que transcurrían. Venir de otro lado… Me tocó experimentar eso. La alegría que significó. El quiebre que hubo en la Iglesia en cuanto a volcarse la juventud de una manera impresionante. Los colegios enviaban a la Pastoral Juvenil representantes. Entonces se fue… yo hablo desde ese ambiente ¿no? Aparece esta persona que tenía un lenguaje brillante”.

Mario Haller, sacerdote

“Monseñor me ordenó en el año ’92. El que me nombró rector del Seminario fue su sucesor, monseñor (Mario Luis Bautista) Maulión. Entonces, de mi experiencia sacerdotal, de mi tiempo de formación, lo primero que creo que se debe decir es que monseñor (Karlic) procuraba una formación sacerdotal acorde a las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Eso fue como muy claro. Yo recuerdo, por ejemplo, a modo anecdótico, convivencias en Córdoba. Habitualmente, el Seminario hacía convivencias en Córdoba de verano. Recuerdo sus conferencias sobre, por ejemplo, el tema del Lumen Gentium (Luz de los pueblos), una constitución del Concilio que el Papa León XIV comentó en estos días pasados. Y una, por ejemplo, una convivencia donde monseñor nos habló largamente sobre el decreto Presbyterorum ordinis (decreto del Concilio Vaticano II sobre el ministerio y la vida de los presbíteros), que es sobre la formación sacerdotal o sobre el ser sacerdotal. Un hombre que pretendió, digamos, formarnos desde las líneas, las orientaciones trazadas por el Vaticano II”.

Jorge Beades, organista y director Schola Cantorum Catedral

“Como estábamos carentes en ese momento de arzobispo, la llegada de Karlic fue realmente el hecho justo, puntual, de que se viniera a llenar un vacío… de modo tal que la gente lo recibió en general con los brazos abiertos. Puede haber gente que haya estado más cerca de monseñor Tortolo y que no le hayan gustado… bueno… algunas ideas o algunos modos de proceder de monseñor Karlic que no se hayan visto muy contentos -digamos- con el cambio. Pero, es algo que tenía que ocurrir y ocurrió”.

Pero, no todos lo recibieron bien. El Seminario de Paraná era el bastión del sector más conservador de la Iglesia argentina. Tortolo había dejado la formación de los futuros curas en manos de sacerdotes como Alberto Ezcurra Uriburu, uno de los fundadores del grupo nacionalista Tacuara, y del jesuita Alfredo Sáenz. En 1985 Karlic cambió el equipo de formadores para adecuar el Seminario al Concilio Vaticano II. La reacción fue dura. Un lunes de julio de ese año aparecieron pintadas en su contra en el frente del Seminario. La mayoría de los seminaristas se fue a San Rafael -Mendoza- con Ezcurra y bajo la protección del obispo León Kruk. Algunos se sumaron al naciente Instituto del Verbo Encarnado. Dentro de la Iglesia se lo llamó el éxodo paranaense.

Sergio Rubín, periodista

“El principal problema lo tuvo con el Seminario de Paraná, donde justamente quiso realizar reformas para que estuviera más en sintonía con los nuevos tiempos de la Iglesia Católica y enfrentó fuertes resistencias, escraches. Apareció el Seminario con pinturas contrarias a él. Bueno, le pasó de todo, no la tuvo nada fácil de llevar adelante esa transformación. La mayoría de los seminaristas se fueron al Seminario de León Kruk en San Rafael, en Mendoza, que era, digamos, el obispo más conservador. Otros, los menos, una decena, pasaron también en San Rafael, Mendoza, al Seminario naciente del Verbo Encarnado, que también era una congregación en aquel entonces muy conservadora. Hoy, yo diría que este ha tenido algún cambio en una buena dirección, más allá de que siempre ha conservado un perfil más bien conservador, ¿no es cierto? Bueno, era lo que él tenía que enfrentar Karlic después, además de un arzobispo como monseñor Tortolo, que -obviamente- encarnaba la línea más conservadora de la Iglesia. Bueno, además polémico por su actuación durante la última dictadura, que había sido a la vez una cosa que también reflejaba un poco lo que significa lo conservadora que era la Iglesia Argentina. Porque llegó a ser presidente de la Conferencia Episcopal y a la vez obispo castrense, obispo del área de los militares, no es cierto, aunque él delegaba mucho por sus funciones en el Episcopado y en Paraná, en el provicario que era monseñor (Luis Anselmo) Bonamín, todavía más conservador que él y realmente con enormes interrogantes por ser suaves en cuanto a su actuación durante la dictadura y las violaciones a los Derechos Humanos. Yo creo que Karlic, bueno, fue realmente llevando con éxito ese tránsito complicado hacia una Iglesia más abierta en Paraná”.

Ricardo Leguizamón, periodista

“Karlic llega en un momento bastante crítico, a mediados de los ´80 asume la conducción de la Iglesia y tenía un Seminario bastante revuelto con estas divisiones entre el sector más derechista que manejaba el Seminario. Y Karlic, aunque no lo creamos, vino a traer cierta renovación. Eso le valió pintadas agresivas. En el Seminario apareció el Seminario pintado contra Karlic… Karlic intentó y vino a traer una renovación a la Iglesia Católica. Lo que pasa que a mí me parece que Karlic era un hombre que no era para el tiempo que le tocó gobernar. Era un hombre más teólogo, pero que tuvo que enfrentar problemas muy grosos. El principal tiene que ver con la denuncia contra el cura Justo José Ilarraz, que fue su secretario privado, que convivió con Karlic en la residencia Episcopal de la Costanera. Y eso me parece que marcó su futuro. Digo, tenía un futuro de cardenal. Le dieron el título de cardenal cuando ya estaba en el ocaso de su vida y no podía utilizar su voto para votar a nuevos papas. Y eso me parece que fue lo que lo marcó a Karlic. Pudo tener una experiencia y una presencia en la Iglesia mucho más trascendente de lo que terminó siendo”.

Juan Pablo Carrivali, ex integrante de la Pastoral Juvenil

“Puertas abiertas siempre, mucha cordialidad, mucho respeto. Siempre ese tono de voz para dirigirse a vos. Si estaba con vos te prestaba atención a vos, te acompañaba a vos, acompañaba luego hasta la puerta. Una imagen de un pastor necesario ¿no? en ese momento. (…) En Paraná, una presencia muy fuerte. Él se vuelca mucho… De hecho, el gran empuje que tiene la Pastoral Juvenil en Paraná es a partir de Karlic”.

Jorge Beades, organista y director Schola Cantorum Catedral

“Por su modo de ser, monseñor Karlic empezó a llegar más a la gente. Y yo creo -me atrevería a decir- a lo mejor pudiendo equivocarme, que monseñor Karlic llegó más a la feligresía que a los sacerdotes, o sea, fue una persona que encontró una adhesión incondicional de los feligreses, de los laicos, antes que de todos los sacerdotes; que los hubo -por supuesto- muy cercanos a él … no quiero mentir ni tampoco exagerar las cosas; pero me parece que fue una persona muy bien vista más por la feligresía que por el propio clero”.

Karlic también reorganizó la curia según el nuevo Código de Derecho Canónico. Creó Consejos, reordenó parroquias y organismos, y en 1986 nombró a una mujer laica como vicecanciller, algo que en la Argentina solo existía en Córdoba. Pedía las cosas “por favor”, escuchaba mucho y tardaba en decidir. No se rodeó solo de los que pensaban como él. Pero, manejaba todo personalmente y delegaba poco. Con muchos de sus curas tuvo una relación distante.

Haydée Copati, asistente de Karlic y vicecanciller del Arzobispado

“Trabajé con él -increíblemente para mí-, porque nunca me imaginé durante 40 años. No soy oriunda de Paraná, lo conocí a él en el año 1984, hacia fines… y me incorporé laboralmente a sus tareas en 1985. Primero, como secretaria del equipo de Teología de la Conferencia Episcopal Argentina, que venía en ese momento de hacer documentos de gran resonancia como ´Iglesia y comunidad nacional´ de 1981; que es previo a la apertura democrática. Y ´Dios, el hombre y la conciencia´ de 1983, que coincide con la apertura de la Argentina a la democracia. Mis primeras tareas tuvieron que ver con el trabajo que estaba él preparando con un equipo de teólogos y otros obispos sobre el tema de la cultura en la Argentina”.

Mario Haller, sacerdote

“Tuvo la capacidad, porque era un hombre de Dios, entonces tuvo la capacidad, la paciencia para llevar adelante un Seminario, según estas orientaciones del Concilio… Y bueno… en ese Seminario nos formamos nosotros, o sea, incluso, por supuesto, él le dio a la formación sacerdotal también una fuerte impostación intelectual… no intelectual en el sentido de un intelectualismo que no tenga nada que ver con la vida pastoral. Pero, digo, como amante de los estudios y hombre de piedad, como era él, trató de darnos esta impronta a lo largo de nuestra formación, ¿no? Y con el cuidado que tenía la cercanía, el seguimiento, el acompañamiento que tenía de sus seminaristas y particularmente de los formadores. Porque el obispo es el principal responsable de la formación sacerdotal”.

Haydée Copati, asistente de Karlic y vicecanciller del Arzobispado

“Él hace una cosa que es de aplicación en toda la Iglesia que era la promulgación del Código de Derecho Canónico en 1983 a la luz que era también un fruto del Concilio, porque la legislación de la Iglesia estaba dispersa y como un fruto del Concilio se rehace 20 años después, se promulga este Código y a la luz del Código -con el horizonte del Concilio por detrás- se reorganizan las estructuras diocesanas. Entonces, su tarea de esos tres primeros años tiene mucho que ver con eso: la creación de los organismos, la adecuación de las parroquias, de los organismos de gobierno y de consulta. Cosas que por ahí hoy en día son muy conocidas. Pero, en ese momento había que implementarlas, por ejemplo, los del Consejo Presbiteral, que es un Consejo que se constituye -por elección de los sacerdotes- en las diversas zonas tienen representantes y eso se reúnen y ayudan al obispo no sólo a conocer sino también a implementar medidas de gobierno. Es muy interesante todo eso”.

La figura de monseñor Karlic fue creciendo no solo en Paraná y la provincia, sino también en el país. En 1987 entró a la conducción del Episcopado y ese mismo año Juan Pablo II lo convocó para redactar el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, junto a Joseph Ratzinger, el futuro Benedicto XVI. Por ese trabajo viajaba seguido a Roma y pasaba largos períodos fuera de Paraná.

Ricardo Leguizamón, periodista

“Karlic tenía esos modos muy amanerados, muy suave, muy tranquilo. Lo he visto bastante exaltado cuando tenía que reprender a algunos curas (…) A mí me sorprendieron las confesiones de una de sus hermanas, la que vivía todavía. Karlic fue contemporáneo al servicio militar obligatorio, la Colimba. Termina zafando de la Colimba porque se presenta con el hábito de cura, no siendo cura. Argumentó que era sacerdote para zafar de la Colimba. Logró zafar. Pero, él no era sacerdote todavía. Eso pinta un poco los claroscuros de Karlic. Es un hombre, además, muy misterioso que no permitía, no se abría fácilmente Karlic. Creo que quien mejor lo llegó a conocer fue su secretaria personal por muchísimo tiempo como fue Haydée Copatí. Pero, el resto de los sacerdotes tenían una relación bastante ambivalente. Había admiración, pero también no había, no encontraban una cercanía con Karlic, no encontraban acompañamiento y por eso muchos no lo querían. No tenían demasiado aprecio por Karlic”.

Mario Haller, sacerdote

“Él quería, digamos, guiar ¿no? porque una de las tareas de un obispo es ser maestro. Entonces, quería guiar y sostener la formación y por eso era cercano… pero, con la cercanía de un padre que quería estar y velar por la auténtica formación sacerdotal. No es que quería hacer todo él, sino que él -evidentemente- era consciente de su responsabilidad acerca del Seminario en concreto, porque el seguimiento del Seminario es una tarea prioritaria para un obispo”.

Roberto Quinodoz, abogado

“Lo conocí mucho porque yo luego en presidencia del Club Patronato lo llevaba mucho al club por distintas acontecimientos, etcétera. Además, en el año ´99 se hizo el Comla (Congreso Misionero Latinoamericano), que él especialmente pidió que el club se adaptara a las necesidades que tenía el Comla. Hubo… no sé… 30.000 personas en la inauguración y en la clausura… digamos… estadio lleno. Pero, para eso había que adaptar el estadio. Él sabía de mi vínculo con el Club Patonato, así que nos vimos muchas veces … preparamos todas las carpetas que había que presentar también en el Ministerio del Interior en Buenos Aires para que viniera un subsidio que se dio al Club Patronato y al Club Echagüe para adaptarlo en todo lo que era vestuario, tribuna, comodidades generales, logística. Bueno, todo eso me llevó a tener un vínculo muy estrecho con él. Yo creo que fue un gran amigo”.

En abril de 1987 logró que Juan Pablo II visitara la capital entrerriana. Fue la primera y única vez que un Papa estuvo en la ciudad. En 1993 consiguió que la Misa de las 11 de la Catedral se transmitiera en directo por televisión todos los domingos. Ese mismo año reunió al gobierno provincial y a los gremios estatales para buscar una salida a la Ley de Prescindibilidad, que amenazaba a más de 2.000 empleados públicos. En 1997 abrió la carrera de Abogacía en la sede Paraná de la Universidad Católica Argentina. Y pidió una sola cosa: que nadie dejara de estudiar por no poder pagar. En 1999 trajo a Paraná el Congreso Misionero Latinoamericano. Y durante una semana llegaron obispos, sacerdotes y laicos de todo el continente, y hubo que adaptar los estadios de Patronato y Echagüe para recibir a unas 30.000 personas.

Haydée Copati, asistente de Karlic y vicecanciller del Arzobispado

“Era muy lindo trabajar con él porque era muy respetuoso; alguna vez algunas secretarias que hemos conversado me han dicho ´el jefe soñado´ me decían … porque de verdad, por ejemplo… por empezar, pedía por favor las cosas, que eso no siempre… Pero. no sólo que me las pedía a mí, sino que nunca era persona de dar órdenes que venga Fulano, que salga Mengano, haga tal cosa. ¡No era de ese estilo! Él decía, ´podría, por favor, decir … ´ siempre era al modo que lo veía la gente en la calle. ¡Así era! Y después tenía -por ejemplo- cuando había errores o cosas que corregir, era muy delicado. Nunca era humillante del que había hecho un mal trabajo. Yo ahora, cuando recuerdo algunas experiencias de cosas que hice mal, por ejemplo, porque bueno… también para mí era un aprendizaje… me río cómo no me sacó corriendo de repente. O podría haberme dicho, no tiene idea de lo que está haciendo, que así era alguna vez, ¿no! Era muy delicado, bueno y bondadoso”.

Juan Pablo Carrivali, ex integrante de la Pastoral Juvenil

“Sabíamos de una cercanía de monseñor Karlic con Juan Pablo II. Lo que implicaba mundialmente la figura de Juan Pablo II … ¡y con la juventud! Las Jornadas Mundiales de la Juventud empiezan con él. Entonces, lo que nosotros también recibíamos de parte de Karlic iba en la línea de Juan Pablo II. Entonces, todo se nos hacía más sencillo, más familiar, más directo. Juan Pablo II viene en el ´82 y viene en el ´87. Entonces, fue la vivencia de haberlo recibido en el ´82 y después de preparar la venida de él en el ´87. Eso, de mano de Karlic se hacía sencillo y se hacía muy motivador (…) Nosotros todavía nos encontramos… porque participamos de distintos ámbitos con muchos de los jóvenes que trabajaban en esa época y que seguimos siendo los mismos. No jóvenes ya, pero seguimos siendo los mismos. Otros que se fueron… pero, creo que nadie puede decirte -perdón la arrogancia- pero, nadie puede decirte algo distinto de lo que yo te estoy diciendo. Porque todos nos sentíamos motivados con ese lenguaje, con esa forma de ser de Estanislao Karlic”.

Roberto Quinodoz, abogado

“Muy comprometido con lo que con emprendía. Pero, además, nunca perdía una visión evangélica de los quehaceres y de los proyectos. Por ejemplo, el día que empezó la Facultad, fue el 11 de abril de 1997, a las 8 de la mañana, la primer clase la dio el doctor Benjamín Pablo Piñón, Derecho Civil I. Él nos había recomendado especialmente que nadie dejara de estudiar porque no pudiera pagar. Que fue un lema con el que nos manejamos en la Facultad, a punto tal de que con muchísimo orgullo podemos decir que hay muchísimos egresados de la Facultad que no podían pagar, pero que tuvieron Préstamos de Honor, que tuvieron la posibilidad de devolverlo luego en su vida profesional, en cómodas cuotas. Es decir, ese lema que él nos asignó, que nos hizo prometer, digamos, por decirlo así, que nosotros lo mamamos y lo adherimos plenamente, lo pusimos en práctica siempre”.

Ricardo Leguizamón, periodista

“No sé si llegó a tener por ese tipo de conducción que tenía Karlic, que no sé si llegó a tener mucha cercanía, quizás con los que aquí se denominó como ´Los Porteños´. Un grupo de sacerdotes que llegaron a Paraná y que en aquella época en que Tortolo condujo la Iglesia y tenía cierto pensamiento o cierta formación volcada hacia la derecha, al Seminario de Paraná llegaron muchos sacerdotes o muchas personas a formarse como sacerdotes en el Seminario de Paraná. Muchos eran de Buenos Aires y por eso les decían ´Los Porteños´. Y ese fue el círculo más cercano que tuvo Karlic. No sé si llegó a tener un círculo o pudo haber sido tan cercano con otros sacerdotes formados, surgidos aquí en la provincia de Entre Ríos. Me parece que no logró esa cercanía”.

En 1996 fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y en 1999 fue reelecto. Con él al frente, en el año 2000, la Iglesia pidió perdón públicamente por sus silencios y omisiones durante la dictadura. En la crisis de fines de 2001, cuando el país se caía a pedazos, el Episcopado abrió la Mesa del Diálogo Argentino, que ayudó a sostener la vida democrática.

Haydée Copati, asistente de Karlic y vicecanciller del Arzobispado

“Con él mismo descubrimos en los últimos años … porque él había dejado su pasado anterior a Paraná, lo habíamos dejado como entre paréntesis y en los últimos años trabajamos sobre sus tareas y cosas hechas antes de llegar. Y ahí también descubrí que él tenía ya, de los años previos, una fuerte influencia, por ejemplo, en la Iglesia Latinoamericana, en organismos como el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano). Tenía mucha participación en actividades formativas. De hecho, en esa época trabajamos con pasaportes de él y me quedé admirada de las cantidades de movimientos que había hecho en esos años. Funda también el Intercambio Cultural de América Latina y Alemania -el Icala-, que ahora acaba de cerrar. Pero, gracias al cual muchísimos laicos y sacerdotes pudieron hacer intercambios estudiantiles entre Alemania y Argentina con muchísimos frutos. O sea, él ya tenía un bagaje de relaciones y era profesor también de la Facultad de Teología de Devoto, además del seminario de Córdoba. Cuando el Papa Juan Pablo II lo designa como redactor del Catecismo de la Iglesia Católica en 1987, ahí sin duda salta como a la fama, digamos. Y tiene un reconocimiento mayor”.

Roberto Quinodoz, abogado

“Me gustaría que su testimonio sirva para que muchas personas puedan ver en la persona que fue Karlic, un testimonio verdadero de lo que él quería hacer: que era un gran sacerdote, un buen sacerdote. Y yo creo que lo logró. Su vida es un fiel testimonio de eso. En su tumba va muchísima gente hoy a rezar. Es un lugar de recogimiento, está en la Catedral de Paraná. Y allí hay una frase en latín que dice: ´Los amó hasta el extremo. Los amó hasta el fin´. Y eso también sintetiza lo que fue monseñor Karlic”.

Mario Haller, sacerdote

“Yo pienso, quizás sea una reflexión subjetiva, pero monseñor quería un clero bien formado. Cuando nosotros hablamos de un clero bien formado, no hablamos solamente de formación intelectual. Él, evidentemente, que le dio una gran prioridad a este hecho… De hecho, mandó a muchos sacerdotes a estudiar a Roma. Bajo su episcopado no fuimos pocos los que tuvimos la posibilidad de formarnos, profundizar la formación en distintos aspectos de la teología o de la filosofía, o sea … las ciencias humanísticas, incluso la psicología, ¿no? Tenemos algún psicólogo graduado en la Gregoriana, o sea, esta amplitud en la formación. Pero, a mí lo que me gustaría decir es esto, dos cosas: esta formación intelectual se puede entender bien o se puede entender parcialmente, como opuesta a lo pastoral. Yo creo que monseñor Karlic quería pastores formados intelectualmente para que tuvieran en su acción pastoral una buena fundamentación, sin disociar acción de fundamentación o reflexión, Y que el estilo subyacente que él pretendía era precisamente el de los Padres de la Iglesia. Eso me lo dijo alguna vez o lo escuché, lo hemos compartido. Los Padres de la Iglesia eran hombres sabios con una profunda reflexión teológica, filosófica, heredera del pensamiento bíblico, sino también greco-romano. Pero, eran pastores en primer lugar. Pero, pastores que tenían que, como dice la Carta de Pedro, dar razones de la esperanza, dar razones de la fe. Por lo tanto, creo que en la mirada de monseñor Karlic estaba esto: formar pastores, para lo cual era necesaria una formación intelectual que asegurara -justamente- que esté bien preparado para moverse no solo dentro de la Iglesia, sino en el diálogo con el mundo, con la cultura, que también es un aspecto propio del Concilio Vaticano II”.

Juan Pablo Carrivali, ex integrante de la Pastoral Juvenil

“Aterrizar con un mensaje muy claro, muy motivador. Él me convocaba, me llamaba o me pedía que fuera cada tanto -cuando él estaba bien- para hablar de mi relación con la cultura, mis composiciones… para hablar … y para decir: ´Todo lo que te viene a la cabeza, todo, escríbelo, no lo pierdas´. Fue un gran motivador en eso. Creo que como lo hacía conmigo en cuanto a lo que yo hago en relación a la música, tal vez a cada uno que identificaba con algo, lo hacía de la misma manera… Nunca imponiendo. Pero, no era fácil decirle que no (…) Una inteligencia brillante. Pastor. Padre”.

Mientras tanto, en Paraná había un problema que se mantenía en secreto. En 1993 un seminarista le contó a Karlic los abusos que cometía el cura Justo José Ilarraz, prefecto de Disciplina del Seminario Menor y hombre de su confianza. Ese año Karlic lo mandó a estudiar a Roma. En 1995 ordenó una investigación interna y él mismo escuchó a algunas víctimas. En diciembre de 1996 firmó un decreto que le prohibía a Ilarraz volver a la diócesis y tener contacto con los seminaristas. No hubo otra sanción. No se avisó a las familias ni a la Justicia. Todo quedó guardado en el archivo del Arzobispado. Ilarraz siguió siendo cura y terminó en Tucumán. En 2001 presentó la renuncia que fue aceptada tiempo después. En 2007 Benedicto XVI lo nombró cardenal, ya sin derecho a votar en un Cónclave. El 13 de abril de 2012, la revista ANÁLISIS publicó la historia de los abusos en el Seminario. El caso llegó a la Justicia. Karlic tuvo que declarar por escrito y la querella pidió que se lo investigara por encubrimiento, aunque en 2013 la Cámara del Crimen lo desvinculó de la causa. Ilarraz fue juzgado y condenado, aunque la Corte Suprema de Justicia, luego desestimó la condena por prescripción de la causa. Para muchos, ese episodio dejó una marca imborrable sobre sus 20 años de gobierno.

Sergio Rubín, periodista

“Tuvo un papel destacadísimo como uno de los 7 redactores del nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, comisión en la que se contaba un tal Joseph Ratzinger, el cardenal a la postre Benedicto XVI, lo cual hablaba de la mente teológica que era monseñor Karlic. Algunos se quejaban, porque estaba mucho tiempo en Roma preparando el nuevo Catecismo y un poco lejos de Paraná. Cuando él llega finalmente, ya en el último tramo de los ´90 a presidente del Episcopado argentino, ese espíritu que él tenía tan abierto, digamos, dentro del contexto de lo que es la Iglesia argentina, ¿no es cierto? Y lo eligen presidente del Episcopado, hace el primer mensaje ante los periodistas… Yo estaba allí en San Miguel, todavía se reunían en San Miguel, no como ahora en Pilar, y dijo: quiero poner al día a la Iglesia argentina aplicando completamente las enseñanzas del Concilio Vaticano II y además iniciando una ronda de diálogos con todos los sectores del país. Realmente estaba de alguna manera terminando esa Iglesia tan conservadora argentina y comenzando otra, no súper revolucionaria, pero, ciertamente una Iglesia más en sintonía con los nuevos tiempos, ¿no es cierto? Así que él también, de alguna manera -y saco de alguna manera-, sufrió todo este tema de los malos manejos que tuvo la Iglesia en su momento con los temas de los abusos. Y la verdad que no escapó a esa problemática. Pero, hay que verlo también no para justificar, sino para comprender en el contexto de aquella época y de las formas, los estilos que rodeaban, así, a la Iglesia en todo el mundo sobre esa verdadera calamidad, esa verdadera calamidad que eran los abusos sexuales”.

Ricardo Leguizamón, periodista

“Quiso sacar … lo que pasa que había ocurrido el Concilio Vaticano II y necesitaba cambiar la formación que tenían los sacerdotes. Eso lo tenía que hacer Karlic porque era como una línea que bajaba del Vaticano. Tenía que hacerlo. Fue resistido. Se fueron muchos seminaristas y muchos sacerdotes a Mendoza disconformes con Karlic… Karlic tenía que aplicar ese cambio porque era un cambio que imponía la época. No sé si lo quiso. Lo tuvo que hacer y tuvo sus costos. Pero, ese cambio, ese aggiornamento del seminario y de la formación de los sacerdotes lo tuvo que hacer Karlic y tuvo ese costo”.

Sergio Rubín, periodista

“El aporte que queda de monseñor Estanislao Karlic a la Iglesia argentina es muy importante y sumaría a el país, a la Argentina y a la democracia argentina por dos razones: una, se contó entre los redactores de -para mí, el mejor documento de la historia de la Iglesia Argentina-, que es ´Iglesia y comunidad nacional´, que allá por el año ´81 sentó las bases doctrinales de alguna manera para lo que después sería el retorno de la Iglesia a la democracia. Y lo otro, en plena crisis de 2001, cuando parecía que el país se desbarrancaba, era una cosa tremenda… Él, como presidente del Episcopado, abrió un espacio de diálogo. También estaba, por supuesto, empujando desde atrás el cardenal (Jorge) Bergoglio, que era arzobispo de Buenos Aires. Él, como presidente del Episcopado, llevó adelante lo que fue la Mesa de Diálogo que tendió la Iglesia. Después se sumaron otros cultos que fue real y socialmente muy contenedora. Y así surgió un plan social, el Plan Jefas y Jefes, con el aporte del campo que permitió apagar una hoguera que parecía que estaba comenzando una situación muy difícil de la Argentina. Y él entonces, con esa Comisión y todo un grupo de obispos y después de laicos, contribuyó de una manera clave a sacar al país de ese atolladero sin que se quebrara algo tan importante como la vida democrática”.

Ricardo Leguizamón, periodista

“Creo que primero fue la primavera de Karlic, los primeros años, pero después, cuando surge la causa de Ilarraz, recordemos que es en los ‘90, la figura de Karlic se empezó a ver muy opacada… muy opacada y, sobre todo, cuando estos casos salen a la luz. Recordemos que la primera investigación se hizo en 1995: 10 años después de que Karlic asumiera la conducción de la Iglesia y ahí ya empezó ese quiebre que después termina destapándose. Es cuando el caso surge a través de la revista ANÁLISIS, surge a la consideración pública y llega a la Justicia. Me parece que nunca se imaginó terminar como terminó, declarando en un juicio penal contra un sacerdote, como le tocó declarar por escrito. Pero, su nombre quedó en un expediente judicial. Me parece que nunca se lo esperó”.

Sus últimos años los vivió en el monasterio de las Hermanas Benedictinas de Aldea María Luisa. Allí celebraba Misa y recibía a quien se acercara. Murió el 8 de agosto de 2025, a los 99 años. Y está sepultado en la Catedral de Paraná.

Haydée Copati, asistente de Karlic y vicecanciller del Arzobispado

“Cuando uno ve todo lo que organizó ¡es impresionante! Pero, sabía valerse de todos los instrumentos. Nunca fue una persona de gobierno de rodearse sólo de los amigos o de los que le fueran igual que él… Cuando uno miraba la curia tenía sacerdotes de muy distinto perfil… por decir… había uno que era vinculado al Opus Dei y el otro en la otra punta … era Renovación Carismática, había personas de movimientos, o sea, lo contrario de lo que a veces se hacen en las personas de gobierno, muchas veces se tientan de rodearse sólo de los que le aseguren seguirlo con los mismos pareceres. Y en eso ¡no! … él era abierto. Digamos (…) El aspecto fundamental que me parece es su dimensión sacerdotal sin hiatos, es decir, sin interrupciones. Él vivía como sacerdote coherentemente y hasta el final”.

Mario Haller, sacerdote

“El año pasado, cuando estuve cerca de un año en Roma, fui por pedido de Haydée al Pío Latinoamericano, el colegio donde se formaron muchos sacerdotes de toda Latinoamérica. Un colegio fundado por el Papa Pío IX en el siglo XIX. Y pude tener acceso a los archivos del legajo de monseñor Karlic. Leí todo, todo, todo… con permiso del director del Pío y con la benevolencia de la bibliotecaria, una mujer con mucha apertura … pude acceder. Y, por ejemplo, vi que monseñor cuando hizo sus estudios para la licenciatura y para el doctorado en Roma, obtuvo intelectualmente buenos frutos. Pero, la característica en el legajo no era precisamente el nivel académico, que era muy bueno, sino la piedad. A mí me llamó mucho la atención, y lo digo porque esto puede ser novedoso, porque tuve acceso a esos legajos. Era una constante en los legajos, en los informes, cuando era joven estudiante, después como joven sacerdote, doctorando en la Gregoriana, su piedad. Entonces, a mí me hizo -casi para mí- me hizo revisar el concepto incluso que yo tenía de hombre intelectual. Sí, hombre intelectual, pero brotaba esa intelectualidad mucho más que del estudio la piedad, es decir, de la unión con Dios, que lo ha manifestado desde su temprana época de estudiante hasta los últimos días de su vida”.

Roberto Quinodoz, abogado

“Fue un hombre íntegro, que cometió errores -seguramente como cualquier ser humano en su quehacer-, por aquel dicho de que quien mucho hace más posibilidades de equivocarse tiene. Él hizo mucho por la Iglesia local y por la vida cívica y social de la ciudad de Paraná y de la provincia. Así que creo que va a ser reconocido a lo largo de la historia y creo que está llamado -para mí, desde mi punto de vista- a ser santo, porque tiene todas las cualidades para ser promovido como venerable, como beato, como santo, en definitiva, porque faltaría luego del paso del tiempo que se concreten algún milagro, un par de milagros -como se exige- pero, creo que sí… que fue un gran santo”.

Jorge Beades, exjuez

“Monseñor Karlic fue el gran obispo de finales del siglo XX. Y, quizás, si no el más grande, uno de los más grandes obispos que tuvo la diócesis en el siglo pasado… del presente siglo estuvo solamente 3 años, por eso hablo del Siglo XX. Fueron 20 años que él estuvo al frente de la diócesis, durante los cuales llegó a concretar proyectos que hoy pueden parecer quiméricos y que -sin embargo- con su tesón, con su capacidad, con sus conocimientos que no eran superficiales precisamente, pudo lograr, por ejemplo, en 1987 que pisara Paraná el Papa Juan Pablo II. Un hecho increíble, poco menos que inédito. Y, por supuesto, que fue la primera y única vez que ha venido un Papa a Paraná. Otro hecho significativo fue en el año ´99: 12 años después, la realización del Congreso Misionero Latinoamericano, acá en Paraná. Eso fue por iniciativa de él. Ese Congreso reunió en Paraná durante una semana a obispos, sacerdotes, feligreses, de todas las diócesis -se puede decir- de América, que vinieron a Paraná y que enriquecieron nuestra ciudad y le dieron un clima distinto durante esos días en que se llevaron a cabo las deliberaciones y todos los actos litúrgicos correspondientes (…) El día que él dejó fue para mí, así como su llegada había sido motivo de alegría, el día que él dejó fue para mí motivo de tristeza. Porque fueron 20 años muy fecundos. Y 20 años a través de los cuales -por mi acercamiento particular a él- pude tener la Gracia de cosechar su amistad, de gozar de su trato tan amable, tan sencillo, tan humilde y de aprender tanto con él a su lado. Así que para mí su alejamiento obligatorio por razón de la edad y que tuvo que presentar la renuncia al cumplir los 75 años, su alejamiento de la diócesis fue para mí doloroso”.

Ricardo Leguizamón, periodista

“Se ocultó, se mandó el archivo a la causa. Él investigó, él supo que había adolescentes que habían sido abusados por el cura Ilarraz. Pero, prefirió guardar en el archivo secreto del Arzobispado todo eso que había investigado, mandarlo a Ilarraz a Tucumán y dejar todo en secreto. Ni siquiera los padres de los jóvenes abusados supieron qué había pasado con sus hijos … mucho tiempo después, cuando son mayores de edad y les cuentan a sus padres… se enteran las familias de lo que había pasado con Ilarraz. Karlic ni siquiera tuvo esa delicadeza… porque Karlic … él mismo toma declaraciones a algunos de los denunciantes. Pero, prefiere ocultar a las familias lo que había pasado con sus hijos. ¡Tremendo! Si uno lo mira con ojos de este tiempo ¡Es tremendo! Quizás él lo consideró que así debía ser en ese momento. Pero, claramente no actuó de acuerdo a lo que la ley civil le mandaba. Quizás la ley dentro de la Iglesia le permitía eso, la ley civil no le permitía eso y ocultó un delito”.

Sergio Rubín, periodista

“El cardenal Estanislao Karlic, una figura realmente muy, pero muy relevante y un hombre, además, de una profunda espiritualidad y de una gran humanidad que tuve el gusto de conocer y de tratar mucho a lo largo de los años como periodista siguiendo estas cuestiones”.

Karlic fue, para sus defensores, el gran obispo de fines del siglo XX en Paraná. Para sus críticos, el hombre que eligió el silencio frente a los abusos del Seminario. Las dos cosas forman parte de su historia.

Memoria Frágil: lo que significó la llegada de monseñor Estanislao Esteban Karlic a Paraná