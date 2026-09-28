Día del empleado de comercio: sin actividad en minoristas, supermercados, hipermercados y microcentro

El Sindicato de Empleados de Comercio confirmó que este lunes 28 de septiembre no habrá actividad comercial en Paraná. La medida alcanza a negocios minoristas, supermercados y centros comerciales, en el marco de la celebración del Día del Empleado de Comercio.

Este lunes 28 de septiembre los comercios de Paraná permanecerán cerrados por la conmemoración del Día del Empleado de Comercio, que se celebra cada 26 de septiembre y cuya jornada de descanso fue trasladada al día de hoy.

Así lo confirmó el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná a ApfDigital. La medida comprende tanto a los negocios minoristas como a las grandes cadenas de supermercados, hipermercados y centros comerciales de la ciudad.

El secretario general del gremio, Daniel Ruberto, informó que el traslado permitirá que los trabajadores mercantiles cuenten con una jornada de descanso para celebrar su día.

De esta manera, durante este lunes no habrá atención al público en los establecimientos comerciales alcanzados por la medida.

Por qué se celebra el 26 de septiembre

El Día del Empleado de Comercio se conmemora cada 26 de septiembre, en referencia a la sanción de la Ley 11.729, en 1934, que incorporó derechos laborales para los trabajadores del sector.

Posteriormente, en 2009, la Ley 26.541 estableció esa fecha como jornada de descanso para los empleados mercantiles, con los alcances previstos para los feriados nacionales.

Cuando la jornada se traslada, los trabajadores comprendidos tienen derecho al descanso correspondiente. En caso de prestar servicios, deben percibir la remuneración establecida por la normativa laboral vigente.