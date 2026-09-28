En el Día por el Aborto Legal, el Ministerio de Salud informó que se realizaron 1.400 intervenciones en 2026

Entre enero y septiembre de 2026, en el sistema público de salud de la provincia se realizaron 1.400 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE/ILE). Así lo informó el Ministerio de Salud este lunes, en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.

A través de un comunicado de prensa, se remarcó que “se garantiza acompañamiento integral antes, durante y después de la práctica, a través de una red provincial que articula centros de salud y hospitales”, de acuerdo a lo establecido en el marco de la Ley Nacional 27.610.

“Cabe precisar que ningún método anticonceptivo es 100 por ciento eficaz y que pueden existir diversas circunstancias que lleven a una persona a requerir una interrupción del embarazo, ya sea por dificultades en el acceso, en su utilización o por situaciones particulares que demanden una respuesta específica. Por eso, la política sanitaria contempla ambas dimensiones: fortalecer las estrategias de prevención y, al mismo tiempo, garantizar una atención segura, confidencial y respetuosa cuando corresponde”, se indicó desde el ministerio a cargo de Daniel Blanzaco.

Se indicó luego que la atención se desarrolla a través de una red provincial integrada por centros de salud y hospitales, con participación de equipos interdisciplinarios. "El primer nivel de atención cumple un rol central en la recepción de las consultas, la información y el acompañamiento inicial y, cuando la situación requiere una mayor complejidad, se articula la atención con un hospital de referencia que garantice la práctica. Esta organización busca acercar la respuesta sanitaria a las comunidades y evitar desplazamientos innecesarios", sostuvo la jefa de la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, Carolina García.

“Para sostener el funcionamiento de la red, desde la gestión provincial se trabaja en la planificación de las compras, la distribución de medicamentos e insumos y el monitoreo de existencias, consumos y vencimientos. La estrategia contempla también la redistribución de recursos ante eventuales faltantes y la disponibilidad del equipamiento necesario para los procedimientos, incluida la aspiración manual endouterina (AMEU) en los establecimientos que cuentan con esta prestación. De esta manera, la provisión de recursos se articula con equipos capacitados y circuitos de derivación definidos”, se precisó más adelante.

Respecto al acompañamiento, se destacó que se brinda de manera integral, promoviendo el respeto a las decisiones de cada persona. “Antes y durante la práctica, los equipos proporcionan información clara, realizan la evaluación correspondiente, obtienen el consentimiento informado y explican los cuidados, el manejo del dolor y las señales de alarma. Posteriormente, se realiza el seguimiento de la evolución clínica, se evalúan posibles complicaciones y, de acuerdo con cada situación, pueden intervenir profesionales de medicina, obstetricia, enfermería, psicología y trabajo social”, se describió desde la cartera sanitaria.

Por último, se resaltó la política de capacitación continua de los equipos de salud, con el acompañamiento de organizaciones y equipos especializados de Buenos Aires, como la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), que colaboran en el fortalecimiento de las capacidades profesionales para la atención integral.

“Este trabajo sostenido incluye instancias de formación y actualización en materia de interrupción del embarazo y métodos anticonceptivos, así como el acompañamiento en la provisión de insumos necesarios para garantizar la atención en la red sanitaria provincial”, concluye el comunicado.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos