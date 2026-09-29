Sanatorio La Entrerriana inauguró su primera Unidad Coronaria de Alta Complejidad

Sanatorio La Entrerriana inauguró hoy su nueva Unidad Coronaria (UCO) de alta complejidad, un espacio especializado para la atención de pacientes con patologías cardiovasculares críticas. La unidad amplía la capacidad operativa de la institución y redefine el estándar de cuidado intensivo cardiovascular en la región, con respuesta profesional las 24 horas.

Un anhelo de dos décadas

El servicio de Cardiología del sanatorio fue fundado el 1 de junio de 2005. Desde entonces, contar con una unidad coronaria propia fue uno de los objetivos que impulsó el crecimiento del área.

"Es un anhelo de hace 21 años, desde que fundamos el servicio aquí. Una de las primeras necesidades que identificamos fue la de contar con una unidad coronaria propia. Para nosotros, alcanzar este objetivo institucional significa un paso trascendental en nuestra historia", señaló el Dr. Joaquín Serra (MP 8815), Jefe del Servicio de Cardiología.

Por qué una Unidad Coronaria

El paciente cardiológico requiere un entorno distinto al de una terapia intensiva tradicional. Según explicó el Dr. Serra, la diferencia es tanto clínica como humana:

Un entorno pensado para el paciente lúcido. A diferencia de una UTI, donde conviven pacientes con soporte respiratorio prolongado, en la UCO los pacientes suelen estar conscientes y conectados con su entorno.

Menos estrés, mejor evolución. Evitar un clima hostil favorece una recuperación clínica más ágil: el bienestar emocional repercute directamente en la evolución física.

Mayor disponibilidad de camas. Al tratarse de estadías más cortas y específicas, la unidad optimiza los recursos y mantiene disponibilidad constante para nuevos ingresos de urgencia.

Una historia de reducción de la mortalidad

La creación de unidades coronarias fue clave en la historia de la cardiología. En la década de 1950, la mortalidad por infarto rondaba el 40%. Con la aparición de las primeras UCO en los años 60 y la monitorización continua, bajó al 20%. Hoy, gracias a procedimientos como la cardioversión —un choque eléctrico de apenas 2 segundos, bajo sedación, capaz de revertir arritmias mortales—, la mortalidad global del infarto se ubica en el 5%.

"En 30 segundos el paciente está despierto de nuevo y puede vivir 20 años más", resumió el Dr. Serra sobre el impacto de esta técnica.

Equipamiento y ubicación estratégica

La unidad fue categorizada de alta complejidad, con equipamiento de última generación:

4 camas eléctricas tipo terapia intensiva, con diseño arquitectónico preparado para duplicar su capacidad de forma inmediata.

Monitoreo continuo: 4 monitores multiparamétricos conectados a una central permanente, 2 cardiodesfibriladores, 2 respiradores, ecocardiógrafo y equipo rodante de Rayos X.

La "regla de los 5 metros": la UCO está a solo 5 metros del servicio de Hemodinamia, lo que permite realizar angioplastias de urgencia en tiempo récord, con el respaldo de un quirófano cardíaco exclusivo en el primer piso.

75 m² repartidos entre internación (50%) y áreas de apoyo asistencial (50%), con 9 m² por cama.

Proyectada bajo la Resolución 375/2002 del PNGCAM y la normativa AEA 90364 (Parte 7, Sección 710) de seguridad eléctrica hospitalaria.

Un equipo entrenado para la alta complejidad

El servicio cuenta con un equipo multidisciplinario —médicos, kinesiólogos, bioquímicos y enfermeros— bajo programas de capacitación continua, con foco especial en el entrenamiento del personal de enfermería para las exigencias del cuidado cardiovascular crítico.