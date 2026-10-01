Difunden el proyecto de Cenotafio y Museo de Malvinas en Paraná

La comunidad de veteranos y caídos en Malvinas, difunde el proyecto de cenotafio y Museo de Malvinas en Paraná.

“Esto no es solamente la construcción de un lugar físico. Es memoria, reconocimiento, identidad y compromiso con nuestra historia. Entre todos podemos hacer que este sueño se transforme en una realidad”, convocaron a la comunidad.

“Queremos pedirles especialmente su colaboración para acompañar y difundir el proyecto de nuestro Cenotafio y Museo de Malvinas”, invitaron. Y difundieron página web y cuentas de redes sociales.

“Por nuestros caídos. Por nuestros veteranos. Por nuestras familias. Por las futuras generaciones. Las Malvinas son argentinas”.

El 2 de abril pasado, en el marco del 44° aniversario de la Guerra de Malvinas, la Municipalidad de Paraná anunció la creación del nuevo espacio destinado a preservar la memoria y rendir homenaje permanente a los veteranos y caídos en la guerra.

El proyecto contempla la instalación del Paseo de la Soberanía Malvinas Argentinas en el Parque Nuevo “Intendente Humberto Varisco”, un espacio que tendrá como uno de sus principales objetivos mantener viva la memoria de Malvinas y acercar su historia a las nuevas generaciones.

Un espacio para recordar, conocer y transmitir

El proyecto prevé que el predio pueda albergar diferentes espacios vinculados con la memoria de Malvinas. Entre ellos se encuentran el Paseo de la Soberanía Malvinas Argentinas, un Cenotafio, un espacio destinado a recrear el Cementerio de Darwin y el Museo Auditorio Malvinas Argentinas.

La propuesta busca que este lugar no sea solamente un sitio de homenaje, sino también un espacio de encuentro y transmisión de la historia. De acuerdo con lo expresado durante el tratamiento del proyecto, tendrá una especial orientación hacia las instituciones educativas, aunque también podrá ser visitado por turistas y por la comunidad en general.

Un proyecto junto a los veteranos

Para avanzar en su concreción, el Concejo Deliberante de Paraná aprobó por unanimidad la ratificación del contrato de comodato entre la Municipalidad y el Centro de Veteranos de Guerra de las Islas del Atlántico Sur de Paraná.

El acuerdo contempla un espacio de 9.240 metros cuadrados ubicado en calle Larramendi 1828, dentro del Parque Nuevo. El predio será de uso exclusivo del Centro de Veteranos de Guerra durante 50 años y estará destinado al desarrollo del complejo conmemorativo.

De esta manera, el proyecto busca generar un lugar permanente para el homenaje y, al mismo tiempo, contribuir a que la historia de Malvinas continúe siendo conocida y transmitida a las nuevas generaciones.

En el siguiente video, realizado durante las actividades por el 44° aniversario de la Gesta de Malvinas, se pueden conocer más detalles del anuncio y escuchar a sus protagonistas.

La construcción de espacios destinados a la memoria permite preservar la historia. En Paraná, el futuro Paseo de la Soberanía Malvinas Argentinas se proyecta con ese propósito: recordar, homenajear y transmitir.