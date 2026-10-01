Fuerte repunte del río Uruguay en el norte: represa brasileña quintuplicó caudales

El martes 29 de septiembre, la represa de Foz de Chapecó, apenas si recibía un poco más de 2.000 metros cúbicos por segundo, pero con el correr de las horas, ese volumen se fue acrecentando sustancialmente. Este jueves 1 de octubre, a las 3 de la madrugada, operaba con 12.300 metros cúbicos por segundo y vertía aguas abajo 10.260.

Semejante ascenso de las aguas del río Uruguay en territorio de Brasil enseguida repercutió en las costas argentinas. A las 5,15 de hoy jueves, en el Puerto de El Soberbio, en Misiones, el río había alcanzado los 8,35 metros y seguía creciendo, arrimándose al nivel de alerta, fijado en 11 metros.

Mientras todo ello ocurre en el norte, el parte diario de ayer miércoles, emitido por la Represa de Salto Grande, con vigencia hasta las 15 de hoy jueves, previó un tope de 9,40 metros en el puerto de Concordia, aunque con la clara advertencia de que “el nivel del río presentará tendencia ascendente en los próximos días”.

Reporte Salto Grande 30 de septiembre de 2026

Las lluvias primero en cuenca inmediata y luego en el norte evidencia un fuerte incremento de los caudales del “río de los pájaros” en todo su curso´, consignó El Entre Ríos.

Y habrá nuevas lluvias. El último pronóstico extendido que publicó Salto Grande para el período comprendido entre 1 y 7 de octubre, predice 50 mm en Itá; 72 en Foz de Chapecó; 73 en El Soberbio; 83 en San Javier; 69 en Santo Tomé; 48 en Paso de los Libres y 16 en Salto Grande.