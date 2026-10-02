Rige alerta por tormentas en Entre Ríos para este sábado: advierten por lluvia, viento y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas para este sábado 3 de octubre en Entre Ríos. En cuanto a los horarios, se prevén los fenómenos más fuertes a partir de la madrugada y se extenderán hasta la mañana.

Los 17 Departamentos de la provincia se encuentran bajo alerta para este sábado. Las tormentas llegarían primero en los Departamentos del sur y centro a la madrugada, mientras que entre la mañana y el mediodía continuaría en los departamentos del norte.

El SMN indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Asimismo, en cuanto a lluvias, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.