Condiciones inestables y rige una alerta amarilla por tormentas para el centro y norte de Entre Ríos

Hay alerta amarillo por tormentas para el centro y norte de Entre Ríos.

La lluvia comenzó durante la mañana de este sábado en Paraná, en una jornada marcada por la inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para diez departamentos entrerrianos, con posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

La lluvia comenzó este sábado por la mañana en Paraná, donde el cielo se mantiene cubierto y las condiciones de inestabilidad ya se hacen sentir. El pronóstico anticipa tormentas de variada intensidad durante las próximas horas y una mejora progresiva hacia la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para el centro y norte de Entre Ríos, que comprende a los departamentos Diamante, Paraná, Tala, Villaguay, Concordia, Federal, San Salvador, Federación, Feliciano y La Paz.

La advertencia contempla tormentas de distinta intensidad y la posibilidad de que algunas alcancen características fuertes en forma localizada. Entre los fenómenos asociados se prevén lluvias abundantes en poco tiempo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y eventual caída de granizo.

Los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre 20 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.

La situación fue variando en las últimas horas. El viernes, la advertencia comprendía a los 17 departamentos entrerrianos; con las posteriores actualizaciones, el área bajo alerta quedó concentrada en la franja central y norte de la provincia. Los pronósticos del SMN ya anticipaban que la mañana sería el período de mayor probabilidad de tormentas en numerosas localidades.

En Paraná, la jornada comenzó con cielo cubierto y condiciones inestables. Para la mañana se anuncian tormentas fuertes y una elevada probabilidad de precipitaciones. Durante la tarde podrían continuar los chaparrones, mientras que hacia la noche se espera una mejora, aunque con abundante nubosidad.

La temperatura se moverá en valores templados, con una mínima cercana a los 14 grados y una máxima en torno a los 22 grados.

Los pronósticos difundidos en las horas previas coincidían en ubicar entre el 70 y el 100% la probabilidad de lluvias durante la mañana en Paraná y otras ciudades entrerrianas.

En Concordia, las tormentas podrían tener mayor persistencia. El SMN anticipa tormentas fuertes durante la mañana y condiciones todavía inestables por la tarde, con una temperatura que rondará entre los 14 y los 24 grados. Hacia la noche disminuiría considerablemente la probabilidad de lluvias.

Una situación similar se espera en Federación, mientras que La Paz y Villaguay también tendrán una mañana con alta probabilidad de tormentas. Para esas localidades, las máximas previstas se ubican alrededor de los 24 grados. La tendencia general indica una mejora hacia el final del día.

Aunque la actualización de la alerta ya no incluye buena parte del sur entrerriano, eso no significa ausencia de lluvias.

En Gualeguaychú, el SMN prevé tormentas aisladas durante la mañana, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 70 y el 100%. Durante la tarde podrían registrarse lluvias más débiles y las condiciones mejorarían hacia la noche. La temperatura se ubicaría entre los 12 y los 23 grados.

Para Concepción del Uruguay también se anuncian precipitaciones durante la mañana y parte de la tarde, con una mejora hacia las últimas horas del sábado.

Cómo seguirá el domingo

El panorama cambiaría el domingo. En gran parte de Entre Ríos no se esperan precipitaciones, aunque persistirá la nubosidad en algunos sectores. Las temperaturas mínimas se ubicarían alrededor de los 10 a 12 grados y las máximas volverían a superar los 20.

Ante las tormentas, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad, no permanecer cerca de árboles o postes, asegurar elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas y seguir las actualizaciones oficiales, ya que la ubicación y el horario de los fenómenos pueden modificarse durante la jornada.

Con información del Servicio Meteorogógico Nacional.