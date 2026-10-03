Después de las lluvias, el domingo llegará sin precipitaciones y con una mañana fresca en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mejora de las condiciones para este domingo 4 de octubre. No se esperan lluvias en la provincia, las mínimas bajarán hasta valores cercanos a los 10 grados y habrá abundante nubosidad. En sectores del este y noreste podrían registrarse neblinas durante las primeras horas.

Después de un sábado atravesado por las lluvias y las tormentas en distintos puntos de Entre Ríos, el tiempo comenzará a estabilizarse este domingo. El pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé nuevas precipitaciones y anticipa un descenso de las temperaturas durante la mañana.

En Paraná, la mínima será de alrededor de 10 grados y la máxima alcanzará los 23. El cielo permanecerá mayormente nublado tanto durante la mañana como después del mediodía. Los vientos soplarán inicialmente del sudeste, entre 13 y 22 kilómetros por hora, y rotarán al este hacia la noche. No se anuncian lluvias.

Neblinas en el este y noreste

En Concordia, el domingo también comenzará con unos 10 grados, mientras que la máxima llegará a los 23. Para las primeras horas se prevé cielo nublado con neblina y una humedad elevada. Con el correr de la jornada la nubosidad irá disminuyendo parcialmente, sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Más al sur, Gualeguaychú tendrá una de las mañanas más frescas, con una mínima cercana a los 9 grados y una máxima de 22. Allí también podrían presentarse neblinas durante la mañana, para luego dar paso a un cielo parcialmente nublado. Tampoco se esperan lluvias.

De esta manera, el domingo marcará una pausa después de la inestabilidad que afectó este sábado a buena parte de Entre Ríos. La combinación de humedad remanente, bajas temperaturas durante las primeras horas y escaso viento puede favorecer la formación de neblinas en algunos sectores, por lo que se recomienda precaución al circular temprano por rutas y caminos.

Para Paraná y gran parte de la provincia, en síntesis, se espera un domingo fresco al comenzar el día, con temperaturas más agradables durante la tarde, cielo entre parcial y mayormente nublado y sin lluvias previstas.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional.