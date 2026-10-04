Elecciones en Brasil: primeros datos dan ventaja a Bolsonaro (50,3%) sobre Lula (41,2%)

Apenas se lleva escrutado 9%, y de zonas en las que se esperaba que Bolsonaro saque ventaja. Buena parte del país cerró sus mesas a las 17 y eso empieza a contabilizarse en el Tribunal Electoral. Lula ofrecerá una conferencia de prensa y se aguarda con expectativa su mensaje.

La candente elección presidencial en Brasil ya cerró en Brasil, ya en amplia zona del país se empiezan a contabilizar votos y las primeras cifras que muestra el Tribunal Electoral le da ventaja a Flávio Bolsonaro por encima de Lula Da Sillva.

Fueron 158 millones de ciudadanos los habilitados para votar para elegir presidente, gobernadores (se renuevan en los 26 estados del país), senadores y diputados, y está en juego no solo el rumbo político del país vecino (izquierda con Lula da Silva o derecha, con Flávio Bolsonaro), sino que el resultado tiene un peso decisivo en el tablero continental y hasta global, por el papel de importancia que Brasil juega en los BRICS y su rol de principal mercado sudamericano.

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro ya votaron en las elecciones presidenciales de Brasil. El candidato del Partido Liberal fue el primero en sufragar, durante la mañana, en un colegio del barrio de Vila Isabel, en la zona norte de Río de Janeiro.

Tras votar, Flávio Bolsonaro habló con los medios en plena calle y cuestionó a su principal competidor. El senador acusó a Lula de “interferir” en las elecciones y expresó su expectativa de que los brasileños terminen con la actual etapa política.

Minutos después, Lula llegó a la Escuela Estatal Doutor João Firmino Correia de Araújo, en São Bernardo do Campo, San Pablo, donde emitió su voto. El presidente llegó acompañado por un fuerte operativo de seguridad y, antes de ingresar al establecimiento, se acercó a la reja para saludar a los seguidores que aguardaban con banderas y cánticos.

La jornada electoral comenzó a las 8 y se extendió hasta las 17, hora de Brasilia. Las últimas encuestas muestran una disputa ajustada entre Lula y Flávio Bolsonaro, por lo que el resultado de esta primera vuelta mantiene la atención puesta en un eventual balotaje.

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe superar el 50% de los votos válidos. Si ninguno alcanza ese porcentaje, los dos más votados volverán a enfrentarse el 25 de octubre.

Las últimas encuestas muestran una elección ajustada. Datafolha ubica a Lula con 45% de los votos válidos frente al 42% de Flávio Bolsonaro, mientras que CNT/MDA registra 47,8% para el presidente y 42,1% para el candidato del PL.

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Fuente: Perfil.